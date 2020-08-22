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Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия и привел в боеготовность армию
19:15 22.08.2020

Работу предприятий, коллективы которых после президентских выборов в Белоруссии 9 августа участвуют в забастовках, нужно временно остановить. Об этом заявил 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в Гродно.

По его словам, губернаторы и председатели исполкомов не должны заставлять людей работать, так как "мы их все равно не заставим".

"Страна переживет, - заявил Лукашенко. - Но если предприятие не работает…, остановим".

Глава Белоруссии добавил, что решить вопрос о том, кого пригласить на это предприятие, можно будет позднее.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Гродно с депутатами областного Совета сообщил, что из-за активности сил НАТО Минск был вынужден привести армию страны в полную боевую готовность.

Лукашенко привел в полную боевую готовность ВС Белоруссии

МИНСК, 22 августа 2020, 17:59 - REGNUM Власти Белоруссии из-за активности сил Североатлантического альянса были вынуждены привести армию страны в полную боевую готовность. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 22 августа во время встречи в Гродно с депутатами областного Совета президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, самолеты F-16, принадлежащие НАТО, уже находятся в 15−20 минутах подлета к Белоруссии, а к границе страны подтягиваются натовские войска.

"Мы (власти Белоруссии) это понимали в прошлом году, когда они (НАТО) объявили учения… - сказал Лукашенко. - А сейчас… они перешли к активным действиям".

Президент Белоруссии добавил, что он был вынужден отдать приказ о приведении вооруженных сил (ВС) страны в полную боевую готовность, так как "все войска (НАТО) развернуты".

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа глава республики Александр Лукашенко провел встречу с руководством правоохранительного блока и силовых структур.

Источник - regnum.ru
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