Очки Махатмы Ганди продали на аукционе за $340 тысяч

19:26 22.08.2020

В ходе торгов аукционного дома East Bristol Auctions сумма изначальной оценки очков была превышена более чем в 17 раз.



Очки, принадлежавшие Махатме Ганди, отцу-основателю современной Индии и идеологу философии ненасилия, ушли в Великобритании с молотка за 260 тысяч фунтов стерлингов ($340 тысяч), передает zakon.kz со ссылкой на SkyNews.



Указано, что раритет был реализован во время торгов аукционного дома East Bristol Auctions.



Последнему владельцу очки достались от дяди, который работал в Южной Африке с 1910 по 1930 годы, застав то время, когда там находился Ганди.



Примечательно, что продавец, судя по всему, не имел представления о том, насколько ценной вещью он владел – очки он положил в конверт и просто оставил их в почтовом ящике аукционного дома с запиской, которая гласила: "Эти очки принадлежали Ганди, позвоните мне".



Возможно, это самые известные очки, которые у нас когда-либо были и самая ценная историческая вещь, которая когда-либо была у нас. Когда я рассказал владельцу, что мы считаем, что они стоят 15 тысяч фунтов (около $20 тысяч), мне показалось, что он чуть не упал со стула, - прокомментировал результаты торгов один из представителей аукционного дома Эндрю Стоув.

В итоге сумма изначальной оценки была превышена более чем в 17 раз.