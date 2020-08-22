В Казе новый начальник военной полиции - полковник Нурымбет

19:44 22.08.2020

Министр обороны представил нового начальника Главуправления военной полиции

В отличие от других силовых ведомств, в Вооруженных Силах нет службы собственной безопасности, зато Вооруженные Силы как никакой другой государственный орган находятся под пристальным вниманием целого ряда контролирующих и надзорных структур.



Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев представил вновь назначенного начальника Главного управления военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан полковника Марата Досанулы Нурымбета, сообщает zakon.kz.



Полковник Марат Нурымбет – выпускник Казахского государственного юридического института. Проходил службу на различных руководящих должностях в системе Комитета национальной безопасности и Службы государственной охраны. Имеет опыт работы по организации контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, противодействия террористическим актам.



Учитывая важность задач, возложенных на органы военной полиции, глава оборонного ведомства представил начальника Главного управления военной полиции лично.



Сегодня в оборонном ведомстве среди приоритетов два направления: противодействие коррупции и обеспечение безопасности службы. Эти задачи в значительной степени возложены на военную полицию, - отметил министр.

В прошлом году в структуре Главного управления военной полиции созданы два новых управления, на которые возложены задачи по противодействию коррупции и контролю за состоянием безопасности воинской службы.



По словам министра, в отличие от других силовых ведомств, в Вооруженных Силах нет службы собственной безопасности, зато Вооруженные Силы как никакой другой государственный орган находятся под пристальным вниманием целого ряда контролирующих и надзорных структур. Это предъявляет повышенные требования к чистоте рядов военнослужащих.



В результате принятых антикоррупционных мер с 2015 по 2019 годы количество коррупционных преступлений в Вооруженных Силах снизилось более чем в четыре раза. В 2019 году было допущено всего 6 коррупционных преступлений, тогда как с 2015 по 2018 годы это количество составляло от 17 до 34. Вместе с тем, в текущем году допущено определенное увеличение таких преступлений. За семь месяцев 2020 года количество коррупционных преступлений составило 25. Однако, по многим из которых окончательного процессуального решения не принято.



Следует отметить, что суммы этих преступлений сравнительно небольшие – в основном от 6 до 50 тыс, 200 тыс. тенге. Данные преступления не связаны с бюджетными средствами.



В Министерстве обороны в настоящее время ведется работа по воспитанию нулевой терпимости к любым правонарушениям.



Министр поблагодарил за службу вышедшего на пенсию полковника Бауржана Лекерова, занимавшего должность начальника Главного управления военной полиции с октября 2017 года до настоящего времени.