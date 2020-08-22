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Скончался от КОВИ хоким Бухарской области Узбекистана Карим Камалов
22:44 22.08.2020

Скончался и.о. хокима Бухарской области
Исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Камалов скончался на 66-м году жизни. С конца июля он проходил лечение от COVID-19.

Исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Джамалович Камалов скончался 22 августа на 66-м году жизни, сообщило УзА.

В конце июля стало известно, что Карим Камалов проходит лечение от COVID-19 в Ташкенте. Источник "Газеты.uz" в Минздраве сообщал, что хоким госпитализирован в частную клинику Akfa Medline и находится в тяжелом состоянии.

Карим Камалов (1954 г. р.) окончил Бухарский инженерно-технологический институт. С 1994 по 2007 годы был хокимом Бухары. В 2007-2017 годы возглавлял ООО "20-trest". В 2017 году вернулся на пост главы Бухары и занимал его до февраля 2020 года, когда был назначен и. о. хокима Бухарской области.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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