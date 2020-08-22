Скончался от КОВИ хоким Бухарской области Узбекистана Карим Камалов

22:44 22.08.2020

Скончался и.о. хокима Бухарской области

Исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Камалов скончался на 66-м году жизни. С конца июля он проходил лечение от COVID-19.



Исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Джамалович Камалов скончался 22 августа на 66-м году жизни, сообщило УзА.



В конце июля стало известно, что Карим Камалов проходит лечение от COVID-19 в Ташкенте. Источник "Газеты.uz" в Минздраве сообщал, что хоким госпитализирован в частную клинику Akfa Medline и находится в тяжелом состоянии.



Карим Камалов (1954 г. р.) окончил Бухарский инженерно-технологический институт. С 1994 по 2007 годы был хокимом Бухары. В 2007-2017 годы возглавлял ООО "20-trest". В 2017 году вернулся на пост главы Бухары и занимал его до февраля 2020 года, когда был назначен и. о. хокима Бухарской области.