Идлиб: Эрдоган попытается взять реванш у Асада и Путина в сентябре

00:10 23.08.2020

Турки встречают осень в полной боевой готовности



Заур Караев

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Каринэ Геворгян



В минувший понедельник на российско-турецкий патруль в Идлибе было совершено нападение. Пострадавших нет, тем не менее, наше Министерство обороны было крайне обеспокоено случаем. Причем настолько обеспокоено, что сразу на следующий день приняло решение об ответных действиях. В итоге, 18 августа по позициям боевиков в провинции Идлиб был нанесен авиаудар.



В след за этим на прифронтовых позициях активизировались формирования Сирийско-арабской армии и союзные ей группировки. В итоге вылилось это в боевые действия с сепаратисткими формированиями Идлиба. По информации многих источников, Асад планирует в ближайшие дни дать старт очередной крупной кампании против боевиков на северо-западе Сирии.



Причин для этого достаточно. Помимо того, что легитимные власти ответственные за территориальную целостность государства, они обязаны делать все для сохранения жизни и здоровья своих граждан. А такой нарыв на теле республики, как Идлиб, постоянно угрожает безопасности сирийцев. Вялотекущий конфликт, периодически вспыхивающий, уносит большое количество жизней асадовских бойцов и обычных граждан.



Террористы же в последнее время тоже активизировались. Объясняется это довольно просто. На днях российские ВКС нанесли серьезный ущерб их инфраструктуре. По крайней мере, такую информацию тиражировали сирийские провластные СМИ. Речь идет об уничтожении нескольких складов с оружием и целой фабрики по производству беспилотных летательных аппаратов.



К слову, последние всегда были в достатке у боевиков, что создавало немало проблем для российского контингента. БПЛА сепаратисты совершали свои бесконечные атаки на российско-сирийскую базу Хмеймим. Наверное, за последние годы было совершено не меньше сотни таких атак - в СМИ регулярно фигурирует информация о таких вот нападениях. Реального вреда от них немного, но они заставляют нас серьезно тратиться - все-таки для отбития налетов используется далеко не самые дешевые ресурсы ПВО.



В общем, и сирийские власти, и их враги хотят войны, и, похоже, каждая из сторон к ней готова.



Еще две недели назад в сирийских СМИ появилась информация, что Дамаск намерен окончательно прекратить перемирие, ибо все сроки по утихомириванию боевиков вышли. А утихомирить их должна была Анкара. У турок это совершенно не получается, хотя возятся они с этим не первый год. Что ж, за свою нерасторопность Эрдоган ранее уже заплатил потерей почти половины провинции Идлиб - не так давно асадовцы, развернув контрнаступление, освободили основные участки трасс М-4 и М-5, а также отогнали силы сепаратистов значительно ближе к турецкой границе.



Тогда Асад тоже долго запрягал, сыпя угрозами, но так и не решаясь на действия. Все это уже начинало походить на абсурд, и никто уже не верил в эти бесконечные китайские предупреждения. Оттого крупное наступление Сирийской арабской армии стало полной неожиданностью не только для сторонних наблюдателей, но и даже для турок, которые, казалось, должны были быть максимально бдительными.



Тем не менее, они потеряли часть своих наблюдательных пунктов, блок-постов и баз, да еще и несколько десятков солдат отправились на тот свет. А их союзники из числа местной оппозиции и вовсе гибли пачками чуть ли не каждодневно.



Приготовления к войне давно начаты. Как выше упоминалось, на многих участках фронта возобновились столкновения, но пока это - локальные микробои, однако очевидно, что нас ждет нечто большее. Дело в том, что Асад снова стянул большие силы на север и северо-запад Алеппо, а также в занятые правительственными силами районы мухафазы Идлиб.



Турки тоже не дремлют. В СМИ в социальных сетях недавно появилось фото того, как в Идлиб через турецко-сирийскую границу перебрасываются крупные силы Анкары. При этом в течение последнего месяца турки активно вооружали лояльные себе группировки в Африни и в районах, прилегающих к городу Алеппо с севера. В основном это до мозга и костей протурецкая Сирийская армия, ранее уже несколько раз переродившаяся и значительно усиленная. Действительно ли скоро война?



Российский политолог и востоковед Каринэ Геваркян полагает, что операция вполне возможна, только вот летом она вряд ли состоится, ибо осень - куда более подходящее время.



- У Эрдогана ситуация не самая простая. Его захватнические амбиции дают свои плоды, и далеко не всегда в этом есть хорошее для него. Сейчас у него много проблем с иностранными радикалами, которых он, можно сказать, нанял для достижения своих целей. Многие из них претендуют на место под солнцем. Под турецким солнцем. Да, им обещались не только деньги, но и гражданство Турции.



Разумеется, Анкара их принимать не хочет, ибо это породит гору проблем, приведет к усугублению и так намечающейся серьезной дестабилизации, следовательно, надо всеми силами удержать этих боевиков в Сирии, Ливии или еще где угодно, лишь бы не в Турции. Так что его упертость в отношении Идлиба вполне понятна, только здесь никто не гарантирует ему успех.



"СП": - Все дело в серьезных намерениях Дамаска?



- Да, в военном плане, я думаю, Асад почти готов. Последний его успех был в начале года. Планирование и подготовка новой качественной кампании в таких условиях обычно занимает месяцев семь-девять. Следовательно, окончательно к новой войне правительственная армия будет готова осенью. При этом отмечу, что в этом конкретном смысле преимущество на стороне Асада, а не Эрдогана. Уже сейчас силы как минимум равны, а иные точки зрения, подразумевают превосходство Дамаска, на стороне которого помимо армии и ополченцев очень много различных шиитских сил - это не только иранцы, но и весь ближневосточный интернационал.



Но я не думаю, что война начнется завтра или через неделю, хоть силы и стягиваются. Гораздо удобнее начинать кампанию ближе к концу сентября. В США предвыборная суета, у Эрдогана похожие внутриполитические проблемы и так далее. Кстати, и РФ в этот момент может отвлечься и не следить за строгим соблюдением договоренностей с Турцией. У нас тут все-таки свои дела - Хабаровск, Белоруссия, заболевший Навальный и так далее.