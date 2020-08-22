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Экстрадированного в Узб журналиста Бобомурода Абдуллаева отпустили под подписку "о надлежащем поведении"
08:37 23.08.2020

23 августа 2020, Бишкек - Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Журналиста Бобомурода Абдуллаева, которого 22 августа ГКНБ Кыргызстана передал властям Узбекистана, отпущен под подписку о надлежащем поведении. Об этом сообщает радио "Озодлик" со ссылкой на адвоката Сергея Майорова.

Ранее узбекистанский журналист был задержан в Бишкеке спецслужбами страны. Как информировали в ГКНБ, задержание проводилось по запросу официального Ташкента. В ведомстве считают, что передача прошла с соблюдением норм, предусмотренных законодательством Кыргызстана и межгосударственными соглашениями, регулирующих порядок выдачи граждан иностранных государств для привлечения к уголовной ответственности, на основании вступившего в законную силу решения о выдаче. Однако кыргызстанские адвокаты журналиста не согласны с этим.

"Бобомурода Абдуллаева не имели права передавать, поскольку он направил заявление на предоставление статуса беженца, и до получения ответа ни о какой депортации не может идти и речи", - пояснила Наталья Котик.

Журналист приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения он не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Источник - 24.kg,
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