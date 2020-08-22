В Луизиане амер-полицаи зверски прикончили очередного негра. Ждемс 2-й акт Великой Черной Революции

08:54 23.08.2020

В США полицейские застрелили афроамериканца при задержании

Полиция штата начала расследование инцидента.



Полицейские в штате Луизиана застрелили темнокожего мужчину при задержании, правозащитники считают инцидент еще одним примером полицейского насилия, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.



Стрельба произошла в городе Лафайет, штат Луизиана, и попала на видео очевидцев. Американский союз защиты гражданских свобод охарактеризовал произошедшее как "ужасный инцидент полицейского насилия в отношении темнокожего, который привел к смертельному исходу", - сообщает телеканал ABC.

В полиции штата заявили, что правоохранители в пятницу вечером приехали по вызову к небольшому магазину из-за мужчины, который угрожал ножом. При задержании, он попытался сбежать, тогда полицейские применили электрошокеры, но эти меры оказались неэффективными. После того как мужчина с ножом попытался зайти в другой магазин, полицейские открыли стрельбу. Сообщается, что погибшим оказался 31-летний Трейфорд Пеллерин.



На видео очевидцев, которое разошлось в соцсетях, не менее шести полицейских окружают молодого человека, когда он пытается зайти в магазин, и стреляют в него с близкого расстояния около 10 раз.



Полиция штата начала расследование инцидента.