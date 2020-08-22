Вирус к вирусу... Юлия Тимошенко заразилась КОВИ

13:17 23.08.2020

Лидер украинской партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Юлия Тимошенко и несколько членов ее семьи заразились коронавирусом, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.



Вместе с политиком заболели дочь Евгения Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин.



Когда и при каких условиях произошло инфицирование, не уточняется. О состоянии Тимошенко и ее лечении пока тоже неизвестно.



По данным Минздрава Украины, за последние сутки в стране выявлено 1987 фактов заражения. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Днем ранее, 22 августа, был побит рекорд по заболеваемости COVID-19.



Государство занимает седьмое место в Европе по числу инфицированных. За время пандемии вирус обнаружен у 104 958 жителей Украины, половина из них вылечились.