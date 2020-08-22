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Север Калифорнии выгорает от 500 лесных пожаров. Губер взывает о международной помощи
13:27 23.08.2020

Губернатор Калифорнии обратился за помощью к Австралии и Канаде в борьбе с лесными пожарами

Президент Трамп обвинил в возникновении лесных пожаров власти штата Калифорния

В то время, когда в субботу в штате Калифорния продолжали бушевать одни из крупнейших лесных пожаров, губернатор Гэвин Ньюсом обратился за международной помощью для сдерживания огня.

В пятницу Ньюсом попросил Канаду и Австралию предоставить ресурсы и поддержку более чем 12 тысячам пожарных из Калифорнии и 10 других штатов, которые борются с 560 пожарами. По словам Ньюсома, Австралия является родиной "лучших в мире борцов с лесными пожарами".

Гэвин Ньюсом
Гэвин Ньюсом
Ньюсом заявил, что пожары "непропорционально поразили" северную Калифорнию, где десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, и где сгорели сотни домов и других построек.

"Мы просто не видели ничего подобного уже много-много лет, - сказал Ньюсом, - Эти пожары истощают наши ресурсы, наш персонал".

Погода на выходных в Калифорнии угрожает усилить пожары, в результате которых погибли по меньшей мере пять человек и были ранены 43 человека, в том числе несколько пожарных. Возгорание охватило 2020 квадратных километров.

По всей Калифорнии бушует около 560 лесных пожаров, многие из них - небольшие и находятся в отдаленных местах. Наибольший ущерб был нанесен тремя пожарами, в лесных и сельских районах рядом с заливом Сан-Франциско и в близлежащих винодельческих округах.

Пожары угрожают тысячелетним калифорнийским секвойям. Повреждения уже получили здания в парке Big Basin Redwoods.

Третий пожар охватил некоторые районы округов Сан-Матео и Санта-Крус.

Пожары, из-за которых были эвакуированы по меньшей мере 100 000 человек, возникли в результате ударов молний в начале этой недели.

Президент США Дональд Трамп обвинил в возникновении пожаров власти Калифорнии и высказал озабоченность тем, что руководство штата не последовало его предложениям по предотвращению лесных пожаров. В четверг, выступая в Пенсильвании, Трамп сказал, что в свое время он предупредил власти Калифорнии: "Вы… должны очищать свои леса - там множество падшей листвы и сломанных деревьев, и они так легко воспламеняются, что стоит [попасть одной искре], и пожар начинается".

Источник - golos-ameriki.ru
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