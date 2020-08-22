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Трамп обвинил "глубинное государство" в саботировании создания вакцины против КОВИ
13:29 23.08.2020

Трамп: "глубинное государство" в FDA намеренно затягивает испытания вакцин против COVID-19

Накануне высокопоставленный сотрудник FDA предупредил, что уйдет в отставку в случае, если Белый дом заставит ведомство одобрить не до конца проверенную вакцину

Президент Дональд Трамп в субботу обвинил представителей "глубинного государства" в руководстве Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) в намеренном затягивании тестирования вакцин против COVID-19 до проведения президентских выборов в ноябре. Президент при этом не привел доказательств своим словам.

В сегодняшнем твите Трамп сказал, что "глубинное государство" или "еще кто-то" в руководстве FDA всячески мешает фармацевтическим компаниям, затрудняя набор людей для клинических испытаний вакцин и методов лечения COVID-19.Трамп сказал об этом после того, как в четверг Reuters сообщил, что высокопоставленный сотрудник FDA пообещал уйти в отставку, если администрация Трампа одобрит вакцину до того, как будет продемонстрирована ее безопасность и эффективность.

"Очевидно, они надеются отложить ответ до 3 ноября. Необходимо сосредоточиться на скорости и спасении жизней!" - написал Трамп, отметив в своем твите руководителя FDA Стивена Хана.

На этой неделе Питер Маркс, директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA, во время телеконференции с представителями правительства, руководителями фармацевтических компаний и учеными предупредил, что уйдет в отставку, если агентство одобрит применение не до конца проверенной вакцины.

Ученые, представители общественного здравоохранения и законодатели обеспокоены тем, что администрация Трампа подталкивает FDA к одобрению вакцины до выборов 3 ноября, даже если результаты клинических испытаний не подтвердят ее эффективность и безопасность.

Маркс в интервью Reuters заявил, что он не ощущал на себе какого-либо политического давления, подчеркнув, что FDA будет руководствоваться только научными данными. Если ситуация поменяется, сказал он в четверг, "я буду чувствовать себя обязанным уйти в отставку".

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала заявление президента о предполагаемом "глубинном государстве" в FDA "опасным". По словам Пелоси, Трамп "вышел за рамки допустимого", обвиняя FDA в политических играх.

Источник - golos-ameriki.ru
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