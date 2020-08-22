|КазБоксерша Фируза Шарипова стала чемпионкой мира по версии IBA
15:52 23.08.2020
Ее соперница сдалась в пятом раунде.
Казахстанская спортсменка Фируза Шарипова (11-1, 5 КО) выиграла поединок за титул чемпионки мира в первом полусреднем весе по версии IBA.
Поединок проходил в Казани. Соперницей Шариповой была Хэппи Дауди (8-6-1, 4 КО) из Танзании.
Титульный бой был рассчитан на десять раундов по две минуты.
В пятом отрезке встречи, соперница казахстанской спортсменки сдалась.
Дауди, пропустив несколько ударов от Шариповой отказалась от продолжения боя.
Шарипова одержала одиннадцатую победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира в своем дивизионе по версии IBA.
Хэппи Дауди потерпела седьмое поражение.