КазБоксерша Фируза Шарипова стала чемпионкой мира по версии IBA

15:52 23.08.2020

Ее соперница сдалась в пятом раунде.



Казахстанская спортсменка Фируза Шарипова (11-1, 5 КО) выиграла поединок за титул чемпионки мира в первом полусреднем весе по версии IBA.



Поединок проходил в Казани. Соперницей Шариповой была Хэппи Дауди (8-6-1, 4 КО) из Танзании.



Титульный бой был рассчитан на десять раундов по две минуты.



В пятом отрезке встречи, соперница казахстанской спортсменки сдалась.



Дауди, пропустив несколько ударов от Шариповой отказалась от продолжения боя.



Шарипова одержала одиннадцатую победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира в своем дивизионе по версии IBA.



Хэппи Дауди потерпела седьмое поражение.



