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В формуле ливийского примирения остается много неизвестных, - И.Субботин
20:10 23.08.2020

Инициативы Триполи и Тобрука прекратить огонь выглядят неубедительно

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
23.08.2020

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил, что готов искать консенсус с оппонентами. Фото со страницы командующего ЛНА в Facebook
Примирительные заявления сторон ливийского конфликта были расценены крупнейшими международными организациями как шаг к прекращению огня. ООН, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Лига арабских государств (ЛАГ) выразили надежду, что призывы, сделанные накануне Правительством национального согласия (ПНС) в Триполи и восточно-ливийским парламентом (Палатой представителей) в Тобруке, станут шагом к окончательному урегулированию. Однако, судя по опыту предыдущих инициатив, праздновать завершение войны пока рано.

Генеральный секретарь ССАГПЗ Наиф Фалах Мубарак аль-Хаджраф заявил, что его организация приветствует заявления ПНС и Палаты представителей о немедленном прекращении огня и военных операций. Он призвал все стороны вооруженного конфликта в бывшей Джамахирии присоединиться к этому конструктивному шагу, незамедлительно начать политический диалог, "работать при посредничестве ООН над достижением долговременного и всеобъемлющего урегулирования по прекращению конфликта в Ливии".

ЛАГ, в свою очередь, выразила надежду на то, что шаг в сторону политического решения поможет Ливии сохранить свой суверенитет и территориальную целостность, а также положит конец военному вмешательству иностранных держав во внутренние дела.

На минувшей неделе Правительство национального согласия, которое возглавляет премьер-министр Фаиз Сарадж, первым объявило о немедленном "режиме тишины" и приостановке всех боевых операций. "Всеобъемлющее прекращение огня позволит остановить иностранное военное вмешательство и прекратить присутствие наемников", – говорилось в заявлении правительства в Триполи. В тексте отмечалось, что для осуществления режима прекращения огня необходимо создание демилитаризованной зоны в стратегически значимых ливийских районах – Сирт и аль-Джуфра. Столичный кабмин призвал помимо этого к проведению президентских и парламентских выборов в республике в марте 2021 года.

Палата представителей, на легитимность которой опирается командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, осторожно поприветствовала заявление противников. Ее спикер Агила Салех в своем заявлении подчеркнул, что прекращение огня может заблокировать путь внешнему вмешательству, помочь депортации иностранных "солдат удачи" и роспуску иррегулярных формирований, а также способствовать возобновлению добычи нефти. "Я приветствую призыв Сараджа к прекращению огня на всей территории Ливии", – подчеркнул Салех, указав, что восточноливийский парламент настаивает на необходимости "положить конец иностранному вмешательству путем достижения реального межливийского консенсуса".

Несмотря на то что заявление Салеха было интерпретировано международными акторами как согласие на прекращение огня, ситуация остается неоднозначной. Демилитаризация города Сирт и муниципалитета аль-Джуфра, которая упоминается в призыве ПНС, не поддерживается востоком Ливии: идея предполагает вывод хафтаровских сил из Сирта и аль-Джуфры и предусматривает возможность размещения в буферных зонах на линиях разграничения с триполийскими силами международных наблюдателей и миротворцев.

Позже Салех прояснил в интервью ТАСС: для того чтобы сделать шаг навстречу, власти Триполи должны принять позицию востока Ливии в том, что касается Сирта и аль-Джуфры. Наступление на них необходимо прекратить.

"Важно любым способом избежать разрушения Сирта, который можно сделать резиденцией новой власти – нового Президентского совета, разместить там правительственную штаб-квартиру, превратить его в центр, который объединит всех ливийцев, – отметил Салех. – Мы с нетерпением ждем прекращения огня, которое позволит претворить это в жизнь. Сирт должен оставаться свободным от каких-либо вооруженных сил, в том числе миротворческих, за исключением полицейских в составе представителей различных регионов страны, которые будут отвечать за защиту правительственной штаб-квартиры и отдельных официальных лиц".

Не стоит забывать, что противодействие любой дипломатической инициативе способен оказать и сам Хафтар, чья позиция может отличаться от позиции органов восточноливийской власти. Командующий ЛНА уже не раз ставил под сомнение любые договоренности, в том числе те, которых удалось достигнуть России и Турции в начале этого года.

Пока что оптимизм внушает возобновление работы нефтяной отрасли Ливии. Соответствующее решение было принято в Бенгази 16 августа Хафтаром в ходе совместного заседания с участием членов правления ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) и руководства нефтяной корпорации Arabian Gulf. Как известно, добыча сырья на большинстве месторождений в бывшей Джамахирии прекратилась еще около полугода назад. Пауза в производстве и закрытие нефтеналивных портов на востоке страны, по данным NOC, принесли стране убытки в размере более 6,5 млрд долл. Теперь же ситуация изменится. Накануне МИД РФ выразил надежду, что поступления от экспорта нефти будут прозрачно и справедливо распределяться между регионами страны в интересах всего ливийского народа.

Источник - ng.ru
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