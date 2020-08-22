В Луизиане начались уличные бои. Свободу афро-белорусам!

21:03 23.08.2020

В Луизиане начались беспорядки из-за убийства афроамериканца полицией



В американском штате Луизиана начались протесты после того, как полицейские при попытке задержания застрелили афроамериканца, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press. На улицы города Лафайетт вышли десятки людей.



Инцидент произошел 21 августа. Полиция пыталась задержать 31-летнего Трейфорда Пеллерина и выстрелила ему в спину. Позже мужчина умер в больнице.



Ночью в Лафайетт начались протесты, которые затем переросли в столкновения с полицией. Правоохранители применяли дымовые шашки, а протестующие взрывали петарды и жгли покрышки. Несколько человек были задержаны в ходе протестов.