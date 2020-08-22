Вокруг правящей в Казе партии "Нур-Отан" сколачивают еще и "Лигу сторонников". Байбек и Чугунков - это сила

21:08 23.08.2020

Первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек встретился с Лигой сторонников партии



На встрече присутствовали политологи, эксперты и общественные деятели, представляющие это объединение. Байбек подчеркнул, что праймериз является одним из основных этапов программы перезагрузки партии, инициированной елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и реализации концепции "Слышащего государства", провозглашенной президентом Касым-Жомартом Токаевым.



Партия идет на выборы с 216 проектами региональных предвыборных программ. Зачастую в сельской местности, в отдаленных районах люди не поднимали проблемные вопросы, потому что не верили, что будет реакция. Теперь определен действенный механизм по выдвижению настоящих лидеров, профессионалов, знающих и болеющих за свой регион. В случае если человек станет депутатом, он должен четко следить за исполнением предвыборной программы партии и не терять связь с электоратом.



Для проведения онлайн-голосования была разработана информационная система "Праймериз". Она предусматривает возможность вести подсчет голосов в режиме реального времени и исключает вероятность неправомерных вмешательств в выборный процесс.



Если мы выявим факты создания кандидатам препятствий или фальсификаций, то аннулируем результаты на указанном участке и примем соответствующие организационные меры, – подчеркнул Байбек. – Для этого мы создали "горячую линию", будут наблюдатели. И самое главное, голосование будет тайным, чтобы исключить факт возможного давления.

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За первые три дня регистрации кандидатов для участия в праймериз партии Nur Otan зарегистрировались 206 самовыдвиженцев.



Для сравнения: всего здесь зарегистрировались 309 человек, 43% из которых – женщины, 26% – молодые люди.



Выступая на брифинге, первый заместитель председателя Восточно-Казахстанского филиала партии Nur Otan Олег Чугунков сообщил, что его радует активность однопартийцев, и выразил уверенность, что до окончания срока приема заявок (28 августа включительно) кандидатов станет в разы больше.



Участвовать в праймериз могут не только члены партии, но и любой активный гражданин, – пояснил Чугунков. – Мы хотим увидеть реальных лидеров.

В Восточном Казахстане участие в голосовании примут 60 592 члена партии. Для процедуры голосования в городах и районах определены 222 участка, на 163 из них будут установлены 318 ноутбуков для организации онлайн-голосования. На остальных 59 участках голосование пройдет традиционным способом из-за отсутствия интернет-связи.



Опубликовано: 20 Августа 2020 Автор: Александр КАМИНСКИЙ, Андрей КРАТЕНКО | Алматы, Восточно-Казахстанская область