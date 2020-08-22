Как изменилась Центральноафриканская Республика за 60 лет независимости

00:01 24.08.2020 В желтой жаркой Африке, в центральной ее части



Центральноафриканская Республика (ЦАР), 13 августа отметившая 60-летие своей независимости,- беднейшая страна. По ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности она занимает последнее место в мире, деля его с Бурунди ($700 в год). А еще ЦАР пережила правление диктатора-людоеда, несколько военных переворотов и две гражданские войны, последняя из которых длится до сих пор.



Святой отец центральноафриканской независимости



Расположенная в центре Африки французская колония Убанги-Шари (названная так по двум рекам, протекающим по ее территории) после Второй мировой войны пришла к независимости тем же путем, что и другие французские колониальные владения. 1946 год - заморская территория в составе Французского Союза. 1958-й - автономная республика Французского сообщества под новым названием - Центральноафриканская Республика (ЦАР). 13 августа 1960 года - провозглашение независимости.



Бартелеми Боганда - сын колдуна, первый в своей стране чернокожий священник, считается отцом-основателем Центральноафриканской Республики, хотя он и не дожил до провозглашения ее независимости



Главной фигурой движения за независимость Убанги-Шари - ЦАР был Бартелеми Боганда. Начало его официальной биографии похоже на легенду или киносценарий. В раннем детстве он потерял обоих родителей - отец-колдун умер, мать забили охранники французской компании, застав за нелегальным сбором каучука в лесу. Ребенка взял на воспитание дядя Миндогон Бокасса. Он был деревенским старостой. За отказ выполнять распоряжение властей об отправке жителей деревни на принудительные работы дядя был арестован и забит полицией. Вскоре после гибели Миндогона его вдова совершила самоубийство.



В июне 1920 года мальчик-сирота столкнулся с французским военным патрулем. От страха он застыл на месте и лишь повторял одно слово: "Гбоганда" (я не здесь живу, я не местный). Французы решили, что его зовут Боганда.



Командир патруля отвез ребенка в приют при католической миссии. В 28 лет Бартелеми Боганда стал первым чернокожим священником в Убанги-Шари. В 36 лет - первым депутатом, избранным от колонии в парламент Франции. В 39 лет - основал Движение за социальную эволюцию Черной Африки (MESAN), быстро превратившееся в ведущую политическую силу Убанги-Шари. В 1950 году 40-летний Боганда снял с себя священнический сан, чтобы жениться на Мишель Журден, занимавшей должность парламентского секретаря. В Париже эта история воспринималась как скандал, но в Убанги-Шари популярность ведущего политика не пострадала. В 1956-м Бартелеми Боганда стал мэром Банги, столицы колонии, в 1958-м - первым премьер-министром автономной Центральноафриканской Республики. Первый закон, принятый после его вступления в должность, запрещал нахождение в общественном месте без одежды и бродяжничество.



Памятник Б. Боганде в Банги, столице ЦАР



Боганда должен был стать первым президентом независимой ЦАР, но этого не произошло. 29 марта 1959 года самолет, на борту которого он находился, взорвался в воздухе в 160 км от Банги. Все, кто был на борту, погибли. Обстоятельства авиакатастрофы не расследовались. В причастности к смерти харизматичного политика подозревали французские спецслужбы, французских бизнесменов, живших в ЦАР, а также жену Боганды (незадолго до гибели он застраховал свою жизнь на крупную сумму в ее пользу).



После смерти Боганды в борьбе за власть победил его родственник, министр внутренних дел Давид Дако (деды обоих принадлежали к одному клану народа мбака). После провозглашения независимости Дако стал первым президентом независимой Центральноафриканской Республики.



Император - всем ребятам пример



Давид Дако был первым и третьим президентом ЦАР, но оба раза ему не удалось досидеть до конца президентского срока



Вступив в должность, Давид Дако переписал под себя конституцию, сделав MESAN единственной легальной политической партией, предоставив себе расширенные полномочия и продлив срок правления президента до семи лет. На безальтернативных выборах 5 января 1964 года президент Дако был переизбран на семилетний срок, получив 99,97% голосов при явке 93,8%. После победы он сформировал новое правительство, заняв в нем посты премьер-министра и министра обороны.



Досидеть до конца срока Дако не удалось, а понятие "выборы" надолго исчезло из политического лексикона ЦАР.



Новый 1966 год Центральноафриканская Республика встретила с новым правителем. Утром 1 января по "Радио Банги" прозвучало следующее объявление:



С вами говорит полковник Бокасса. Сегодня в три часа утра ваша армия взяла власть. Правительство Дако вышло в отставку. Час правосудия близок. Буржуазия ликвидирована. Начинается новая эра равенства… Да здравствует Центральноафриканская Республика!"



Совершивший военный переворот командующий армией полковник Жан Бедель Бокасса был сыном Миндогона Бокассы, в семье которого воспитывался до семи лет "отец нации" Бартелеми Боганда. Бокасса состоял в родстве и со свергнутым президентом (мать Дако была родственницей отца Бокассы и принадлежала к одному клану с его матерью). В школе при католической миссии Святой Жанны д’Арк любимым учебником мальчика была грамматика французского языка Жана Беделя, из-за чего Бокасса получил прозвище, ставшее впоследствии его именем.



Арестованный Дако подал в отставку. Бокасса стал новым президентом ЦАР и главой партии MESAN. Официальным объяснением переворота была борьба с коммунистическим влиянием (Дако установил дипломатические отношения с КНР и получил от Китая беспроцентный кредит) и коррупцией в правительстве.



Однажды на официальном обеде президент ЦАР Дако сказал: "Полковник Бокасса желает одного – коллекционировать медали. Он никогда не решится пойти на военный переворот"



Президент Бокасса приостановил действие конституции, распустил парламент, сформировал новое правительство, назначил комиссию по ревизии бюджетных расходов. Он пообещал, что, после того как коммунистическая угроза будет ликвидирована, коррупция побеждена, а национальная экономика стабилизирована, в стране появится новая конституция, пройдут свободные выборы в новый парламент, а сам он уйдет из власти.



По распоряжению Бокассы в ЦАР была введена всеобщая трудовая повинность для жителей трудоспособного возраста - под угрозой штрафа и тюремного заключения. Попрошайничество попало под запрет. Как пережитки прошлого были запрещены многоженство, уплата выкупа за невесту, женское обрезание.



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Союзником Жана Беделя Бокассы в осуществлении военного переворота был подполковник Александр Банза. Придя к власти, Бокасса назначил его государственным министром и министром финансов. Бывшие соратники быстро превратились в политических соперников. Между ними возник конфликт из-за денег: Банза был недоволен тем, как Бокасса расходует бюджетные средства. В 1968 году Бокасса отобрал у Банзы портфель министра финансов, сделав его взамен министром здравоохранения. Обиженный Банза стал все чаще критиковать экономическую политику президента, в результате чего лишился и портфеля государственного министра. От обиды он стал готовить военный переворот, но сообщники донесли об этом Бокассе.



Существует несколько версий смерти Александра Банзы. Первая - его расстреляли по приговору военного трибунала. Вторая - его привязали к колонне в президентском дворце, после чего президент резал его бритвой (вариант - столовым ножом). Третья - его уложили на стол, после чего президент вместе с подручными нанес ему множество ударов ножом.



У второй и третьей версии одинаковый финал - еще живому Банзе солдаты сломали позвоночник, потом проволокли по улицам Банги и, наконец, пристрелили. После убийства Банзы репрессиям подверглись его жена, дети, любовница, приближенные.



Отец Банзы умер в тюрьме от голода, двое братьев после ареста пропали без вести.



С именем Бокассы связано множество подобных жутких историй.



Явно не торопясь писать новую конституцию и готовить свободные выборы, Бокасса в 1971 году присвоил себе звание генерала, а 4 марта 1972 года провозгласил себя пожизненным президентом.



"Для нас, африканских народов в целом и для центральноафриканского народа в частности, для тех, кто познал долгие годы бесчеловечного угнетения, унижения и обскурантизма, не может быть другого решения, как торжественно приветствовать достижения Советского Союза, его вклад в борьбу, которую ведут народы против всех форм угнетения, чтобы освободиться навсегда от угнетения, эксплуатации, колониализма, от неоколониализма и империализма" (Из речи президента ЦАР Ж. Б. Бокассы на обеде в Большом Кремлевском дворце 1 июля 1970 года). На фото – президент ЦАР Ж. Б. Бокасса и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный



Еще будучи полковником и непожизненным президентом, Жан Бедель Бокасса, несмотря на заявления о борьбе с коммунизмом, подружился СССР. В апреле 1970-го он поздравил советское руководство с 100-летием со дня рождения Владимира Ильича Ленина, а в июле того же года по приглашению Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства прибыл с официальным визитом в Советский Союз.



Он побывал в Москве, Ленинграде, Волгограде, Киеве, колхозе имени Ильича в украинском селе Кодаки, Севастополе и санатории "Ливадия" в Крыму. В ходе визита было подписано соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между Советским Союзом и ЦАР. Президент Бокасса пригласил Председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного посетить ЦАР с ответным визитом.



Визит Подгорного в ЦАР так и не состоялся, зато Бокасса побывал в Советском Союзе снова, приехав в 1973 году на отдых в Крым. Он посетил Никитский ботанический сад, побывал на винном комбинате "Массандра", а в пионерлагере "Артек" был принят в почетные пионеры.



В период правления Бокассы в ЦАР работали советские врачи, учителя, геологи, агрономы, а в советских вузах учились студенты из Центральноафриканской Республики.



В 1973 году президент ЦАР Бокасса стал, возможно, первым в истории Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина пионером-людоедом



Глава ЦАР сохранял неплохие отношения с бывшей метрополией. Президент Франции Валери Жискар д’Эстен неоднократно посещал ЦАР, удачно совмещая визиты с сафари на слонов. В 1974 году президент Бокасса преподнес своему французскому коллеге в дар два алмаза, добытых на центральноафриканских копях. О подарке стало известно позже, в 1979-м. Скандал во французской прессе помог Франсуа Миттерану победить Жискар д’Эстена на президентских выборах 1981 года.



3 февраля 1976 года зять Бокассы, командующий ВВС ЦАР Фидель Обру, его брат и еще один офицер армии ЦАР предприняли попытку покушения на президента в аэропорту Банги. Брошенная Обру граната не нанесла вреда президенту.



Одиннадцать заговорщиков, включая зятя Бокассы, были расстреляны. Когда жена Обру узнала о расстреле, у нее начались роды. Несколько часов спустя появившийся на свет мальчик умер. Ходили слухи, что Бокасса приказал врачу вколоть его внуку яд.



17 октября 1976 года ЦАР посетил с официальным визитом лидер ливийской революции полковник Муаммар Каддафи. Три дня спустя Жан Бедель Бокасса заявил, что принял ислам, сменил свое имя на Салах эд-Дин Ахмед Бу-Касса, и призвал жителей страны последовать его примеру. Салах эд-Дином он пробыл менее двух месяцев.



Президент, премьер-министр, командующий армией и глава правящей партии Бокасса в середине 1970-х годов имел звание маршала, был министром внутренних дел, обороны, сельского хозяйства, торговли, промышленности, горнодобывающей индустрии, транспорта, авиации, кавалером множества национальных наград и обладателем почетных званий "лучший инженер", "лучший фермер" и "лучший футболист". Ордена и медали с трудом помещались на его парадном мундире. Но этого ему было мало.



В 1972 году Жан Бедель Бокасса провозгласил себя пожизненным президентом, но уже четыре года спустя передумал и "волей народа" решил стать императором



4 декабря 1976 года на внеочередном съезде партии MESAN была принята давно обещанная новая конституция. По ней Центральноафриканская Республика становилась Центральноафриканской империей, а Бокасса, незадолго до того вернувшийся из ислама в христианство, провозглашался императором. Полностью титул звучал так: "император Центральной Африки, волей центральноафриканского народа, объединенного в национальную политическую партию MESAN". Торжественная коронация императора Бокассы I состоялась ровно год спустя.



Наполеон за миллионы



В 1979 году император Бокасса объявил, что все школьники страны должны носить школьную форму, дизайн которой разработал он сам. Купить ее можно было только в магазине, принадлежащем одной из императорских жен. Форма стоимостью около $30 была не по карману многим семьям. Школьники провели мирную демонстрацию. К выступлениям присоединились взрослые, недовольные ростом цен на продовольствие. Мирные акции переросли в погромы магазинов, в том числе пострадал магазин Le Pacifique, принадлежащий императрице. Император направил войска на подавление беспорядков. На автоматный огонь участники акций протеста ответили стрельбой из луков. Погибшие были с обеих сторон.



Новая акция протеста в апреле 1979 года (согласно популярной легенде, школьники и студенты закидали автомобиль императора камнями) закончилась арестом примерно 180 детей и подростков. Из них выжили только 27. Остальные были убиты в тюрьме или умерли от голода, пыток, избиений. По некоторым сведениям, император лично участвовал в убийствах.



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Для Франции сотрудничество с режимом Бокассы становилось все более компрометирующим. Недовольство Парижа вызывало и сближение императора ЦАР с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Воспользовавшись визитом Бокассы в Ливию, Франция направила в Центральноафриканскую Империю войска. 21 сентября 1979 года главой государства был провозглашен экс-президент Давид Дако, и была восстановлена Центральноафриканская Республика.



Свергнутый император бежал в Берег Слоновой Кости, а оттуда перебрался во Францию, где жил в собственном замке на французскую военную пенсию.



Советский Союз решительно осудил военное и политическое вмешательство империализма во внутренние дела независимого африканского государства. 22 января 1980 года СССР приостановил дипломатические отношения с ЦАР (они были восстановлены в 1988-м). Финансовая задолженность ЦАР перед СССР была унаследована Россией. В 2007 году долг составлял $760 тыс., впоследствии он вырос до $860 тыс., но у ЦАР пока нет денег на его погашение.



За годы, прошедшие после свержения императора Бокассы, его дворцы пришли в аварийное состояние



Второе правление президента Давида Дако было намного короче первого. 1 сентября 1981 года он был свергнут в результате военного переворота, который организовал командующий армией, бывший адъютант императора Бокассы Андре Колингба (возможно, при содействии находившихся в стране сотрудников французских спецслужб). Он стал новым президентом.



Он никого не ел



В 1980 году бывший император Бокасса был заочно приговорен к смертной казни. В октябре 1986-го он вернулся в ЦАР, где согласно местным законам прошел новый судебный процесс над ним - очный. Ему были предъявлены обвинения в убийстве детей, убийствах 40 политических противников, казнокрадстве и каннибализме. Мировые СМИ были переполнены репортажами с процесса и рассказами о том, как император питался человеческим мясом, скармливал своих врагов львам и крокодилам, пытал и убивал детей.



Бокасса заявлял, что одной из главных причин его возвращения на родину из Парижа было желание опровергнуть обвинения в каннибализме.



На суде многочисленные свидетели заявили, что Бокасса лично отдавал приказы об убийстве политических противников и членов их семей в тюрьме Нгарагба в Банги.



Бывший повар президента-императора Филипп Линвисса плакал, когда давал показания.



Он рассказал суду, как Бокасса в своей резиденции в Беренго показал ему лежащий в холодильнике труп и приказал приготовить его, нафаршировав рисом.



Повар был вынужден подчиниться. На следующее утро Бокасса предложил Линвиссе угоститься приготовленным блюдом. Повар вежливо отказался. Император похвалил его кулинарное искусство и дал чаевые. Сам Бокасса, по свидетельству повара, ел человечину "с удовольствием".



Другие свидетели заявляли, что после свержения Бокассы в холодильнике на его вилле в пригороде Банги были найдены части человеческих тел.



Свидетели обвинения также утверждали, что Бокассе еженедельно выдавался из казны эквивалент $55 тыс. Общая сумма похищенного оценивалась в $170 млн. На эти деньги были приобретены четыре замка, отель и вилла во Франции, два дома в Бельгии и личный самолет.



Каннибализм в центральной Африке



Ответ Бокассы на все обвинения звучал так: "Я признаю свою ответственность в целом за то, что происходило в период моего правления. Но я ничего не знаю о конкретных преступлениях, в которых меня обвиняют. Я был главой государства. Я был слишком занят государственным управлением для того, чтобы обращать внимание на финансовые вопросы или на управление тюрьмами". Он также заявил, что покупал недвижимость на деньги, подаренные ему главами африканских государств, правда, имена их назвать отказался.



На обвинение в вывозе из страны императорских регалий Бокасса ответил, что их похитили французские военнослужащие.



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12 июля 1987 года суд, признав Бокассу невиновным в каннибализме и виновным по всем остальным пунктам обвинения, приговорил его к смерти. Он также должен был выплатить по $17 тыс. семьям 20 человек, в причастности к смерти которых он был признан виновным. Выслушав приговор, Бокасса молча заплакал.



В феврале 1988 года президент Андре Колингба заменил смертный приговор пожизненным заключением, а в 1993-м в ЦАР была объявлена всеобщая амнистия. Жан Бедель Бокасса вышел на свободу. Он скончался в своем доме в Банги в 1996-м.



После империи



Президент Андре Колингба первоначально правил как диктатор. Он создал собственную партию - Центральноафриканское демократическое движение (RDC), сделав ее единственной легальной политической силой в стране. Но из-за катастрофического положения в экономике Колингба сильно зависел от кредитов Всемирного банка и Международного валютного фонда. Под давлением западных кредиторов ему пришлось пойти на демократические реформы. В 1989 году президент поделился властью с Эдуардом Франком (судьей на процессе над Бокассой), назначив его премьер-министром. В 1991 году в стране была установлена многопартийная система. В 1992-м прошли свободные парламентские и президентские выборы, но их результаты были признаны недействительными. Новые президентские выборы 1993 года выиграл Анж-Феликс Потассе, родственник императрицы Катрин, занимавший при Бокассе пост премьер-министра.



Президента Потассе в 1996 и 1997 годах пытались свергнуть воинские подразделения, не получавшие денежного довольствия. Командующий армией Франсуа Бозизе при поддержке французских и ливийских военных сумел эти выступления подавить. В 1997-м в Банги были введены миротворцы Межафриканской миссии по наблюдению за выполнением Бангийских соглашений (МИСАБ). В 1998 году из страны были выведены французские войска, а на смену МИСАБ пришла Миссия ООН в Центральноафриканской Республике (МООНЦАР).



"Пока он был у власти, у нас не было безработицы, всем хватало еды, а Центральноафриканскую Республику уважала вся Африка", – так вспоминал времена Бокассы в 1987 году в интервью агентству Assosiated Press школьный учитель из Банги, вероятно, не одинокий в своем мнении. На фото – экс-император Бокасса с президентом ЦАР Андре Колингбой, который заменил ему смертный приговор на пожизненное заключение



Ситуация в стране стабилизировалась ненадолго. В 2001 году произошла еще одна неудачная попытка свержения президента Потассе. Путч был подавлен при содействии ливийской армии и повстанцев из Демократической Республики Конго. В организации заговора заподозрили экс-президента Колингбу (сбежал в Уганду) и Франсуа Бозизе (сбежал в Чад).



Анж-Феликс Потассе стал президентом ЦАР в результате свободных выборов и сумел продержаться на своем посту 10 лет, несмотря на неоднократные попытки его свергнуть. В 2003 году очередная попытка оказалась удачным



15 марта 2003 года, воспользовавшись отсутствием президента Потассе в ЦАР, Франсуа Бозизе вернулся в страну со своей армией, состоявший в основном из солдат Чада. Банги был взят без боя и разграблен. Франция вернула в ЦАР свои войска, заявив о необходимости защитить французских граждан.



Две войны



Вскоре после прихода Франсуа Бозизе к власти в ЦАР началась гражданская война (Война в буше). Вооруженные столкновения происходили в северных районах. Север ЦАР - самый отсталый регион самой бедной страны мира. Там нет дорог, практически нет больниц и школ. Добраться с севера в столицу сложнее и дольше, чем в соседние страны - Судан и Чад.



На северо-востоке наиболее активными антиправительственными группировками были Демократический фронт народа Центральноафриканской республики (FDPC), Движение центральноафриканских освободителей за справедливость (MLCJ) и Союз демократических сил за единство (UFDR), одним из основателей и лидеров которого был выпускник Университета имени Патриса Лумумбы Мишель Джотодия. На северо-западе активнее всего действовали Народная армия за восстановление демократии (APRD) и Союз патриотов за справедливость и мир (CPJP). Против президента Бозизе выступила также часть солдат из Чада, помогших ему прийти к власти, но не получивших за это достойной, по их мнению, оплаты.



Между приходом Франсуа Бозизе к власти при поддержке военных и его свержением в результате военного переворота прошло десять лет, большую часть из которых в стране шла гражданская война



Важную роль в гражданской войне в ЦАР играла и играет религия. В начале конфликта около 15% населения страны составляли мусульмане, около 50% - христиане, остальные - анимисты, приверженцы традиционных верований.



Большая часть мусульман жила на северо-востоке, также много мусульман жили на северо-западе страны и в столице. Среди боевиков повстанческих группировок и поддерживающих их мирных жителей преобладали мусульмане.



Повстанцы требовали возвращения к власти свергнутого президента Потассе и большего представительства своих интересов в высших органах государственной власти, а также боролись за контроль над сферами влияния в теневой экономике.



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Первым серьезным конфликтом Войны в буше было нападение повстанцев на город Бирао в ноябре 2004 года, в ходе которого погибло 20 человек. Бирао расположен близко к границам Чада и Судана. Контроль над городом давал возможность заниматься рэкетом в отношении участников трансграничной торговли.



В сентябре-октябре 2006 года повстанцы из UFDR Мишеля Джотодии повели широкомасштабное наступление и захватили Бирао и другие крупные города на северо-востоке страны. Франция оказала властям ЦАР военную помощь. Благодаря французским бомбардировкам с воздуха и совместному наступлению на суше правительственных войск ЦАР, миротворческих сил Центральноафриканского экономического и валютного союза (FOMAC) и французских войск контроль над крупными городами северо-востока вернулся к центральному правительству уже в декабре.



В 2007–2008 годах большая часть повстанческих группировок подписала с властями мирные соглашения. Стандартными условиями этих соглашений была интеграция бойцов группировки в национальную армию, а руководителей - в правительство страны.



Патруль "Селеки" ведет поиск бойцов "Анти-балаки"



Хотя 2009–2011 годы в истории ЦАР принято считать мирными, вооруженные столкновения продолжались и в этот период - как повстанцев с правительственными войсками, так и повстанческих группировок между собой. Так, UFDR и CPJP вели борьбу за контроль над городом Бриа, центром алмазной торговли ЦАР. Алмазы - главный продукт экспорта страны, на долю ЦАР приходится около 2% мировой добычи алмазов. Часть камней вывозится из страны нелегально. С учетом членов семей с алмазным бизнесом связан каждый десятый житель ЦАР.



В 2010 году указом президента Бозизе с бывшего императора Бокассы были посмертно сняты все обвинения.



В 2011-м в стране прошли всеобщие выборы. На президентских победу одержал действующий президент Франсуа Бозизе, получив в первом туре 64,4%.



Группировка CPJP подписала мирное соглашение позже всех, 25 августа 2012 года. Но часть ее членов отказалась его исполнять и начала "операцию Шарль Масси" с целью свержения президента Бозизе (Шарль Масси был политическим координатором группировки, скончавшимся в тюрьме, предположительно от пыток). К ней присоединились Патриотическое движение за спасение страны (CPSK) и UFDR. В иностранных СМИ этот альянс получил название "Селека" ("коалиция" в переводе с языка санго). Начав с убийств отдельных солдат правительственных войск и миротворцев, в декабре 2012 года повстанцы перешли к масштабным боевым действиям, продвигаясь с северо-востока к столице и захватывая один город за другим. На призывы властей ЦАР об оказании военной помощи Франция ответила отказом, заявив, что будет обеспечивать только безопасность граждан своей страны.



30 декабря президент Бозизе заявил о готовности сформировать правительство национального единства с участием представителей "Селеки". Подписанное 11 января соглашение о прекращении огня соблюдалось меньше двух недель. 23 марта бойцы "Селеки" вошли в Банги. Они заходили в дома и забирали все ценное, убивали мирных жителей, противившихся грабежам или пытавшихся бежать, насиловали женщин, расстреливали бывших военнослужащих правительственных войск. 24 марта был взят президентский дворец. Франсуа Бозизе бежал в Демократическую Республику Конго.



25 марта Мишель Джотодия провозгласил себя президентом.



Свержение Бозизе не принесло стране мира. Новые власти оказались не способны справиться с охватившим страну насилием на религиозной почве. Бойцы "Селеки", преимущественно мусульмане, нападали на населенные христианами и анимистами деревни, убивая, грабя, насилуя, сжигая дома.



В противовес "Селеке" были созданы силы самообороны "Анти-балака" (по одной из версий их название переводится как "анти-мачете", по другой - "носители талисманов, защищающих от пуль из автомата Калашникова"). Бойцы "Анти-балаки" развернули террор против мусульман. Это привело к бегству мусульманского населения из столицы (из 100 тыс. живших в Банги до конфликта мусульман осталось менее 1 тыс. человек) и северо-западных районов страны. По некоторым оценкам, в Камерун и Чад бежало до 80% мусульманского населения ЦАР.



В сентябре 2013 года Мишель Джотодия заявил об официальном роспуске "Селеки". Многие повстанцы отказались подчиняться приказу о разоружении, продолжив действовать самостоятельно.



5 декабря 2013 года Совет Безопасности ООН ввел эмбарго на поставки оружия в ЦАР.



Отряд "Анти-балаки" защищает деревню от бойцов "Селеки"



Руководство страны не контролировало ситуацию. 10 января 2014 года Мишель Джотодия подал в отставку и эмигрировал в Бенин. Временным президентом была избрана мэр Банги Катрин Самба-Панзу. На неоднократно переносившихся президентских выборах 2015–2016 года победу во втором туре одержал Фостен-Арканж Туадера.



В июле 2018-го в ЦАР погибла группа российских журналистов (Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко). Расследование этого убийство проводилось в обеих странах. В октябре 2019 года ход расследования обсуждался президентом РФ Владимиром Путиным и президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера на саммите "Россия-Африка" в Сочи. Позиция Следственного комитета РФ состоит в том, что убийство совершили "жители ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающиеся совершением тяжких преступлений в этом регионе". Центр "Досье" Михаила Ходорковского считает версию СКР несостоятельной и, опираясь на материалы собственного неофициального расследования, делает вывод, что убийство было преднамеренным и заранее спланированным, за журналистами с момента их прибытия в ЦАР велась слежка, в которой участвовали люди, имеющие отношения к "частной военной компании Вагнера".



В миротворческих операциях на территории Центральноафриканской Республики в последние годы участвовал контингент французских войск, миротворцы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (MIHUSCA), Африканского Союза и сил Европейского союза.



Несмотря на все усилия миротворцев и законных властей ЦАР гражданская война продолжается. Большая часть территории страны находится под контролем полутора десятков антиправительственных группировок. Мирные соглашения, подписанные властями с крупнейшими из них в 2017 и 2019 году, не соблюдаются. 14 декабря 2015 года Народный фронт за возрождение ЦАР (FPRC) провозгласил на северо-востоке страны независимую Республику Логон (Дар Эль Кути).



В мирном урегулировании в Центральноафриканской Республике участвуют и российские военные специалисты. В августе 2018 года между Россией и ЦАР было заключено соглашение о военном сотрудничестве, предусматривавшее отправку в ЦАР инструкторов и обучение военнослужащих из этой страны в российских учебных заведениях. В ЦАР действует российский военный учебный центр. По данным на сентябрь 2019 года подготовку в нем прошли более 3 тыс. человек. На безвозмездной основе Россия при согласии ООН поставила в ЦАР две партии стрелкового оружия (в январе 2020 года президент Туадера обратился с просьбой о поставке третьей партии). Высокопоставленные госслужащие ЦАР неоднократно в своих выступлениях намекали на то, что в стране может быть размещена российская военная база. Российская сторона заявляла, что вопрос о военной базе не рассматривается.



Во время взятия Банги боевиками "Селеки" в 2013 году Фирмен Нгребада, работавший тогда в администрации президента, нашел убежище в посольстве России. Будучи политическим союзником президента Фостен-Арканжа Туадеры, Нгребада организовывал его встречи с российскими инвесторами. Летом 2018 года компания Lobaye Invest, созданная с участием российского негосударственного капитала, получила лицензию на добычу алмазов и золота в ЦАР. Когда 25 февраля 2019 года Нгребада был назначен премьер-министром, французская газета Le Monde назвала его "человеком русских". Это лишь субъективная оценка, но в высшем руководстве ЦАР есть не просто "человек русских", а человек из России. Бывший сотрудник ленинградской милиции Валерий Захаров занимает пост советника по национальной безопасности президента Туадеры и в этой должности выступает его посредником на переговорах с оппозиционными лидерами.



Алексей Алексеев Источник - Коммерсант

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