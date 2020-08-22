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Лукашенко с автоматом прилетел во Дворец независимости на вертолете (видео)
00:36 24.08.2020

Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и обратился к силовикам

МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, держа в руках автомат, вышел за оцепление Дворца независимости, где находится его резиденция, поблагодарил силовиков и пообещал "разобраться" с протестующими.

Видеозапись опубликовал телеграм-канал "Пул первого".



В воскресенье днем бойцы силовых подразделений выстроились в цепочку у Дворца независимости, чтобы участники протестных акций не могли к нему приблизиться.

На видеозаписи видно, как мужчины в специальном обмундировании и масках наперебой говорят Лукашенко: "Мы с вами до конца", на что президент отвечает: "Ребята, спасибо вам, вы - красавцы".

Он повторил слова благодарности несколько раз, после чего раздались аплодисменты. Затем Лукашенко махнул рукой в сторону и добавил: "Мы с ними разберемся".

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Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ рассказала, что президент "весь сегодняшний день, с самого утра" работал в ситуационном центре во Дворце независимости. После того как к резиденции приблизились протестующие, он облетел город на вертолете и вернулся.

Она заявила, что "смелости у митингующих хватило ненадолго: увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении".

По словам Эйсмонт, "как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы". Она подтвердила, что с Лукашенко были его дети. На распространенных ранее кадрах видно его младшего сына Николая.

Протесты в Белоруссии

В Минске в воскресенье проходили многотысячные протестные акции, их участники требовали пересчета голосов на прошедших выборах президента, а также нового голосования.

В какой-то момент оппозиция подошла близко к резиденции главы государства, но дорогу ей преградили силовики и спецтехника.

После этого колонна ушла в сторону стелы "Минск - город герой", где протестующие собирались ранее.

Сама стела обнесена забором, так как Минобороны республики на фоне протестов взяло под охрану монументы и памятники.

Примерно через час участники несанкционированной акции начали расходиться.

В резиденцию Лукашенко прибыл на вертолете, он был в бронежилете и с автоматом в руках, но без магазина.

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Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов.

Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.

В первые дни силовики подавляли акции, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.

По официальным данным, задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.

Трое протестующих скончались.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598218560
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