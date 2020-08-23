В Казахстане появится новая региональная элита... Возможно, - Д.Ашимбаев

07:06 24.08.2020

Данияр Ашимбаев – о депутатах: бесконтрольные акиматы сформировали слабые и инертные маслихаты

Известный политолог считает, что пора полностью обновлять депутатские корпусы регионов



Сейтказин Ардак, 22 августа 2020



Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что обновлению политических сил в стране поспособствуют проходящие праймериз партии "Nur Otan". Эксперт считает, что выборы станут неким рекрутинговым каналом, который "поставит" в политику сильные и нужные кадры, а пассивные – отсеет. По мнению политолога, таким образом наконец-то обновятся слабые депутатские корпусы региональных маслихатов – вместо инертных избранников придут эффективные управленцы. Своим мнением Данияр Ашимбаев поделился в интервью Azattyq Rýhy.

– Данияр, в обществе сформировался довольно широкий запрос на обновление элиты. Способствуют ли праймериз перезагрузке и станет ли этот отбор системой рекрутирования элит?

– За все эти годы если сделать подсчет, то средний возраст руководящего состава не менялся. Нурсултан Назарбаев делал несколько призывов на госслужбу. Сначала приглашали научно-творческую интеллигенцию, в 90-х годах была молодежь из предпринимательской среды. В середине 2000-х был призыв болашаковцев. Это были каналы рекрутирования больше в центральную элиту.

Региональная элита – сначала это была, прежде всего, старая советская партийная номенклатура. Затем стало добавляться немало предпринимателей, крупных, состоявшихся бизнесменов-управленцев. Вместе с тем депутатский корпус маслихата стал с годами меньше влиять, стал меньше становиться инструментом, откуда набирались новые кадры. Это было связано с тем, что во время тяжелых и скандальных выборов 2003 года, когда была жесткая конкуренция за борьбу в маслихаты, боролись не власти и оппозиция, а боролись представители местного истеблишмента – главврачи, директора школ, ректоры, директора рынков. Было достаточно много черного пиара. После этого Мажилис перешел полностью на партийный список формирования, чтобы отсечь это электоральное безобразие.

Надо понимать, что местная власть бесконтрольная. У акиматов полномочия растут во многом, и контроль над местными бюджетами мало кто поддерживает. Главным инструментом поддержки был маслихат. Поэтому акиматы старались формировать лояльные маслихаты. Последние выборы в маслихаты прошли, в принципе, по одной формуле – заранее был отобран главный кандидат. Применялись механизмы праймериз, но это были кулуарные праймериз. То есть акиматы формировали маслихаты под себя. Излишней конкуренции не было, и маслихат никогда не задавал неудобных вопросов. Также были сформированы лишь в некоторых городах общественные советы при маслихатах. Если даже посмотреть на информационную ленту регионов, ни маслихатов, ни общественных советов вы не увидите. Мелькают лишь некоторые города и области. В региональных лентах практически нет новостей о маслихатах. Показывают выступление акима, а комментариев маслихата нет. Люди даже не знают своих депутатов. Они их видят только в день выборов на плакатах, а следующие четыре года они никому не известны. Местная элита, то есть местный представительный орган – основа интересов населения. Мы часто видим зарубежные примеры, когда мэры ничего не могут сделать без согласия депутатов. У нас же ситуация сложилась другая – бесконтрольные акиматы с годами стали работать еще хуже. Коррупционные преступления растут, падает эффективность и возникает запрос на новых людей, потому что сейчас даже специалист не знает, кто является депутатом его областного маслихата или городского. Такая ситуация устраивает акима, но не устраивает местное население. И такая ситуация перестала устраивать партию "Nur Otan". Потому что получается, что депутатского корпуса не видно.

Условно говоря, сейчас они предлагают себя в партийный список "Nur Otan", народ говорит: "Где все эти депутаты были раньше?". То есть во время карантина где они были, где выступали за меры социальной поддержки? Ездили ли они в регионы, встречались ли с населением? Элементарно нигде нет такой информации.

– Как раз-таки праймериз смогут протестировать возможности кандидатов в конкурентной среде и выявить самые перспективные фигуры? И именно они станут новой региональной элитой.

– Да, в этой ситуации "Nur Otan" придумал выход из ситуации – праймериз. Понятное дело, что там есть выдвиженцы, есть те, кого рекомендовали. Эти люди сами по себе достаточно знаковые, которые сами будут вести предвыборную кампанию. С одной стороны это будет новая региональная элита в депутатский корпус. С другой стороны, понятно, что уже избранные люди, имеющие собственное мнение и умеющие выступать, не будут молчаливым большинством, которое будут в маслихатах. То есть мы получаем активный депутатский корпус и мы получаем новых людей, которые воспользовались инициативой "Nur Otan" о проведении праймериз. Здесь и партия в плюсе, и маслихаты. Акиматы, конечно, проигрывают. Если будет политический контроль, власти придется разъяснять свои действия. Естественно, это улучшит принимаемые решения. По крайней мере, власть будет занята аргументированной политикой.

Мы видим на примере взаимодействия правительства и Мажилиса – там депутатский корпус более агрессивен в этом плане и Правительству в этом случае приходится идти на попятную. Поэтому от праймериз выигрывают страна, партия и улучшается качество принимаемых решений во власти. Когда этот корпус себя покажет, то, возможно, своим каналом рекрутирования он сделает местную элиту.

Если сейчас люди будут избираться не по должности, а по общественному запросу, понятно, что у таких людей возможности проявить себя автоматически будет больше. Они пройдут не благодаря акиму какому-то, а благодаря тому, как они провели свою предвыборную программу. Тем более партия объявила определенные меры, минимизирующие административные вмешательства в процедуры. Если кампания пройдет успешно, то мы получим большое и неплохое обновление кадрового состава депутатского корпуса. А это дает гарантии формирования новой элиты на местах.

– Праймериз снимают барьеры для прихода в политику абсолютно разных людей из разных сфер?

– Да, мы видим, что праймериз начинают постепенно играть важнейшую роль в снятии искусственных барьеров для прихода в политику. По заявкам кандидатов довольно много общественников, молодого поколения и социально активного бизнеса. Деление условное, конечно. У молодежи амбиций много, опыта не хватает. У них должна быть заявка хотя бы с небольшим опытом. Мы видим немало бизнесменов, которые спокойно совмещают предпринимательскую деятельность с общественной. Немало есть неправительственных организаций. Население, прежде всего, будет исходить из своих интересов. Ему хочется людей, которые, допустим, будут развивать предпринимательство среднего класса. Кому-то хочется решения социальных проблем. У населения есть свои запросы. Чем больше будет людей, представляющих свой спектр, тем лучше. Население будет видеть в списке "Nur Otan" людей, занимающихся и экологией, и бизнесом, и борьбой с преступностью, и вопросами детей, бюджетников, сельского хозяйства.

– Сейчас довольно много скепсиса в отношении праймериз. Что бы Вы ответили негативно настроенным людям? И как Вы думаете, к каким последствиям в политическом режиме приведет обновление?

– На данный момент можно сказать, что "Nur Otan" воспринимается по старой памяти как партия чиновничества. Соответственно, негативная оценка работы госаппарата, а карантин вывел еще больше больных мест во властном аппарате – все это негативно ложится на имидж партии и рейтинг. Так как сейчас большинство партийных филиалов возглавляются акимами, то негативная оценка работы акима, соответственно, ложится пятном на всю партию. Поэтому идти на выборы со старым багажом – это обрекать себя на поражение. Новый депутатский корпус, который будет сформирован по новым партийным спискам, покажет, что идет на выборы новая партия. Это позволит перезагрузить восприятие "Nur Otan" в общественном сознании и может стать гарантией победы на предстоящих выборах в Мажилис и новые депутатские корпусы маслихатов.

– Благодарю за содержательную беседу!

Напомним, в Казахстане 17 августа началось выдвижение кандидатов на участие в праймериз партии "Nur Otan". Оно продлится до 28 августа. С 7 сентября по 3 октября кандидаты проведут агитационную кампанию. Кроме того, с 14 по 30 сентября планируется проведение публичных дебатов.

Электронное голосование пройдет с 1 по 3 октября. Предусмотрен и традиционный формат голосования – в первую очередь для жителей отдаленных сел.

Итоги праймериз с рейтингами кандидатов озвучат 5 октября.

Подать заявку для участия в праймериз можно онлайн через информационную систему "Праймериз" на сайте primaries.kz либо лично в территориальных организационных комитетах. Выдвижение и регистрация кандидатов продлятся до 28 августа включительно.