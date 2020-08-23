Трамп вообще грозит разорвать отношения с Китаем, - В.Скосырев

08:13 24.08.2020

Встреча торговых представителей США и КНР зависла



Владимир Скосырев

23 авг. 2020



Америка не обязана делать бизнес с Китаем. Если Пекин не будет вести себя как следует, США пойдут на разрыв с ним, заявил хозяин Белого дома Дональд Трамп. Его слова прозвучали в тот момент, когда должны были состояться плановые переговоры Вашингтона и Пекина о выполнении заключенной ранее торговой сделки. В КНР говорят, что они пройдут в ближайшие дни, США это не подтверждают. По мнению эксперта, Трамп блефует, ведь прекращение закупок сельхозпродуктов ударит по его избирателям. Все же председатель КНР Си Цзиньпин распорядился принять меры для защиты передовых отраслей от санкций Вашингтона.



Комментарий президента США прозвучал обескураживающе для тех бизнесменов по обеим сторонам Тихого океана, которые надеялись на смягчение американо-китайских противоречий.



Они охватывают не только торговлю, но и сферу высоких технологий, Гонконг, Тайвань, Южно-Китайское море.



В интервью телеканалу Fox News Трамп пояснил, что лично отменил переговоры, которые были назначены на прошлую неделю. Предполагалось, что их участники сделают обзор того, как выполняется временная сделка, которая должна была положить конец торговой войне. Сделка, подписанная Трампом и Лю Хэ, высшим экономическим советником председателя КНР, в январе 2020 года, предусматривала, что старшие чиновники двух стран будут обсуждать ее выполнение через шесть месяцев.



Министерство коммерции Китая сообщило, что торговые переговоры состоятся в ближайшие дни, но ни Пекин, ни Вашингтон этого не подтвердили. Во время подписания сделки в Белом доме Лю Хэ сказал, что "декаплинг" – разъединение Китая и США – нереален. Но позже, в июне этого года, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что разъединение может произойти, если американским компаниям не разрешат конкурировать в Китае на ровном поле. Тем не менее в 2019 году объем торговли между двумя державами составил почти 559 млрд долл.



Как бы то ни было, Китай собирается использовать предстоящие переговоры для того, чтобы предотвратить или по крайней мере замедлить полномасштабную конфронтацию между двумя крупнейшими экономиками мира. Во время встречи, или полугодового ревю выполнения договоренности, должен был обсуждаться вопрос о том, как реализуется требование Вашингтона о том, чтобы Китай приобрел американских товаров и услуг более чем на 200 млрд долл. в течение следующих двух лет. Китай пока отстает с выполнением этого требования, пишет гонконгская газета South China Morning Post.



Встреча, даже если ее отложат, рассматривается как жест, свидетельствующий о том, что двусторонние проблемы можно решать и держать под контролем. "Если переговоры Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Мнучиным состоятся, это будет означать, что Китай желает учесть некоторые озабоченности США", – говорит Ван Ивэй, профессор Народного университета Китая. По его словам, помимо первой фазы торговой сделки на встрече могут обсуждаться долгосрочные структурные проблемы китайской экономики и сотрудничество на глобальном уровне.



Профессор знает, о чем говорит. Недаром не кто-нибудь, а министр иностранных дел КНР Ван И в августе заявлял, что Пекин готов беседовать с Вашингтоном на всех уровнях по любым темам в любое время. Однако, констатируют наблюдатели в Пекине, оливковая ветвь, предложенная Китаем, принята не была. США продолжают наказывать китайские компании, такие как Huawei и TikТok, отменили торговые привилегии Гонконга и проводят военные маневры в Южно-Китайском море.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Китай еще в мае провозгласил новую экономическую политику. Она называется "Двойная циркуляция". Си Цзиньпин сказал, что внутренняя экономическая циркуляция является основной, а международная экономическая циркуляция является дополнительной. Парадокс состоит в том, что Америка своими угрозами вынудила Китай взять курс, который не называется разъединением, но, по сути, направлен на защиту независимости Китая от любого американского давления. Это существенное изменение китайской политики, происшедшее в этом году. Тем не менее встреча торговых представителей, на мой взгляд, может состояться. Ведь Трампу ближе к выборам надо показать какие-то успехи американской экономики. В принципе Китай закупает сейчас много американской сельскохозяйственной продукции. Эти деньги идут в американские фермерские регионы, а фермеры – это избиратели Трампа. Сейчас лето, заключаются контракты на осенние закупки. Трамп говорит жестко, но он очень заинтересован в том, чтобы эти контракты выполнялись".



А в долгосрочном плане Китай тратит огромные деньги на то, чтобы обеспечить ему безопасность от перекрытия доступа к американским технологиям, без которых он не может обойтись (на китайском языке их называют удушающими). Это микрочипы, авиационные двигатели. Американцы рассчитывают, что пригрозят Китаю разъединением и китайцы будут себя вести в соответствии с пожеланиями США. На деле же Китай с удвоенной энергией работает над созданием собственной научно-промышленной базы по тем же технологиям, которые производят США, заключил Ломанов.