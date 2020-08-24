Подрыв газопровода под Дамаском обесточил всю Сирию

09:51 24.08.2020

Причиной взрыва на газопроводе в Сирии назван террористический акт



Взрыв в понедельник на газопроводе в сирийской провинции Дамаск, приведший к отключению электроэнергии на всей территории республики, произошел в результате теракта. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим.



"После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом", - приводит сирийский телеканал "Аль-Ихбария" слова министра.



Ганим также добавил, что специалистам удалось устранить неполадки на всех электростанциях республики, каждая из них готова к работе. По его оценкам, в ближайшие часы удастся возобновить подачу электроэнергии на территории всей страны.



По данным телеканала, пожарным удалось ликвидировать возгорание, вызванное взрывом.