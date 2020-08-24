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Подрыв газопровода под Дамаском обесточил всю Сирию
09:51 24.08.2020

Причиной взрыва на газопроводе в Сирии назван террористический акт

Взрыв в понедельник на газопроводе в сирийской провинции Дамаск, приведший к отключению электроэнергии на всей территории республики, произошел в результате теракта. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим.

"После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом", - приводит сирийский телеканал "Аль-Ихбария" слова министра.

Ганим также добавил, что специалистам удалось устранить неполадки на всех электростанциях республики, каждая из них готова к работе. По его оценкам, в ближайшие часы удастся возобновить подачу электроэнергии на территории всей страны.

По данным телеканала, пожарным удалось ликвидировать возгорание, вызванное взрывом.

Источник - ТАСС
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