Россия возвращает ракеты на Кубу. Привет американским детям

10:21 24.08.2020 и США не смогут этому помешать

Константин Душенов



Запад возмущен, НАТО протестует, Пентагон на грани нервного срыва: военные корабли и подводные лодки Российского флота вот-вот снова получат базу на Кубе. Вообще-то, этот сюжет не нов: разговоры о возможности возвращения наших военных на Кубу идут уже несколько лет, начиная с 2014 года, с той поры, когда всем стало окончательно ясно, что дружбы с Вашингтоном у Москвы не получится. Но в последнее время контакты по военной линии между Гаваной и Москвой активизировались, и именно это вызвало на Западе, - в первую очередь, конечно, в США, - столь нервную реакцию.



Россия, впрочем, к такой реакции уже успела привыкнуть. Всякий раз, как только у Дяди Сэма возникает малейшее подозрение по поводу возвращения российских баз на Кубу, американский политический истеблишмент впадает в предсказуемую истерику и начинают грозить Москве страшными карами и сокрушительными "ответными" военными мерами. Хотя практика последних лет уже не раз показала, что в запасе у Вашингтона ни таких кар, ни таких мер практически не осталось.



Зато американские страхи растут, как на дрожжах. В ноябре 2018 года они обострились на фоне визита в Москву нового кубинского руководителя Мигеля Диас-Канеля, который встал во главе Острова Свобода после 60-летнего правления братьев Кастро. Надежды на смену курса при новом руководители не оправдались, что, впрочем, неудивительно: Дональд Трамп, ненавидящий все, что связано с Бараком Обамой, камня на камне не оставил от робких попыток своего предшественника начать хоть какой-то диалог с кубинской властью.



Результат этой неподражаемой американской глупости был предсказуем. И вот теперь в коридорах Пентагона, Госдепа и американского конгресса гремит очередная истерика. Началась она еще в феврале нынешнего года, когда на Кубе с 6-дневным визитом побывал главнокомандующий российского ВМФ адмирал Николай Евменов. Тогда официальные российские источники довольно расплывчато заявили: "Адмирал Евменов провел ряд встреч с руководством оборонного ведомства Республики Куба, а также посетил различные объекты и подразделения Военно-морских сил". Этого было достаточно, чтобы американцы сделали однозначный вывод: речь идет о новой русской военно-морской базе.



Затем последовала небольшая пауза, но вот в августе внезапно возбудилась спикер Госдепа Морган Ортагус, которая угрожающе заявила: "Создание на Кубе базы российского флота с развертыванием баллистических ракет является прямым нарушением договоренностей между Москвой и Вашингтоном, действующих со времен завершения Карибского кризиса". Одновременно в Пентагоне сообщили: "В ответ на эту провокацию Москвы мы рассматриваем вариант применения силы и внимательно отслеживаем военную активность русских у границ США в зоне прямых американских интересов".



Что же вызвало за океаном такой переполох? Во-первых, за минувшие после визита Евменова в Гавану 6 месяцев на тех объектах, которые он посетил, произошли некие изменения, которые американцы трактуют как подготовку к новому этапу российско-кубинского военного сотрудничества. Хотя никто в Москве, с самого начала, особо и не скрывал, что визит главкома русского флота был связан не столько с вопросами восстановления хилых кубинских ВМС, сколько с модернизацией береговой инфраструктуры в тех портах, в которые, возможно, будут заходить для пополнения запасов российские корабли и подводные лодки, несущие боевую службу в этом регионе.



Чаще всего в этой связи упоминают глубоководную бухту Сьенфуэгос, куда еще в 1970-х годах периодически заходили боевые корабли ВМФ СССР. Но полноценной военно-морской базы у Советского Союза там никогда не было. Не нужна она и России. Нам нужно нечто другое: Москва ищет наиболее дешевый и эффективный ответ на активизацию НАТО в Европе и возможное размещение там американских ракет средней дальности.



Подлетное время таких ракет до Москвы составит всего 5-7 минут, что радикально сокращает наши возможности своевременно отреагировать на удар. Остановить США на пути реализации этой авантюры можно лишь одним способом: надо создать эквивалентную ракетную угрозу для американской национальной территории.



Но где может Москва разместить свои ракеты так, чтобы их подлетное время до Вашингтона составляло те же 5-7 минут? Только в море, в Атлантическом океане, на побережье которого находятся и Вашингтон, и Нью-Йорк, и огромное скопление других стратегически важных американских городов и объектов военной, промышленной, финансово-экономической инфраструктуры.



Собственно говоря, именно так и поступил в 1983 году Советский Союз, когда из-за упрямства американской стороны провалились переговоры о сокращении ракет средней дальности в Европе. Тогда в непосредственной близости от атлантического побережья США нами была развернута группировка подводных ракетоносцев 667А проекта, термоядерные баллистические ракеты которых имели дальность полета в 2,5 тысячи километров. Таком образом вопрос был решен: Вашингтон и Нью-Йорк оказались в том же положении, что и Москва и Ленинград. Поняв это, американцы тут же вернулись за стол переговоров…



Казалось бы, чего проще? Надо повторить этот военно-стратегический маневр, да и все тут. Но, во-первых, современные подводные стратегические ракетоносцы вооружены ракетами, дальность полета которых составляет более 8 тыс. км., и подгонять их к американским берегам с военной точки зрения бессмысленно и опасно. А во-вторых, содержание такой группировки подводных атомоходов – дело совсем недешевое.



Вот тут-то нам и поможет кубинский Сьенфуэгос. Причем полноценная, и потому очень дорогостоящая военно-морская база для этого не нужна. Вполне достаточно скромной инфраструктуры, позволяющей качественно обслуживать простейшие технические нужды подводных лодок и создавать элементарные бытовые удобства для краткого отдыха экипажей. Это позволит создать у берегов США необходимую группировку ракет, нацеленных на стратегические центры восточного американского побережья, за счет резкого – в разы – повышения коэффициента оперативного напряжения сил нашего флота.



Каким же образом это произойдет? А вот каким: атомным подводным лодкам Северного флота, несущим боевую службу у берегов США, не придется каждый раз возвращаться на родину после дальнего похода. До сих пор избежать этого было невозможно, потому что допустимый "предел прочности" моряков-подводников в условиях автономного плавания без всплытия на поверхность составляет около 3-х месяцев. Потом человеческий организм начинает сдавать, и моряки постепенно теряют способность качественно исполнять свои служебные обязанности, что грозит повышенным риском аварий и катастроф.



Поэтому длительность боевой службы не может превышать трех месяцев, к исходу которых лодка должна вернуться на базу для отдыха экипажа. В советские времена специальным Постановлением Совета министров СССР даже морякам срочной службы после каждой автономки полагалось 20 дней отдыха в санатории. И это при том, что техника, в отличие от человеческого организма, не имеет таких ограничений. Она могла бы исправно и непрерывно служить в море без каких-либо нареканий и ремонтов еще и полгода, и год.



Так вот. Пункт базирования на Кубе позволит продлить сроки боевой службы наших атомоходов в разы! Им не придется каждый раз вновь пересекать Атлантику, возвращаясь на свои базы на Кольском полуострове. Смену экипажей можно будет проводить прямо на Кубе. Из России, к примеру, в Сьенфуэгос будет заранее доставляться второй экипаж. А первый экипаж, завершив автономку, после передачи матчасти сменщикам улетит на родину отдыхать. Нечто подобное СССР практиковал в 70е-80е годы в Средиземном море, когда экипажи дизель-электрических подводных лодок 641 проекта, входивших в состав легендарной 5-й оперативной эскадры, менялись в портах Югославии.



В случае применения такой схемы на Кубе, каждый наш подводный ракетоносец сможет, не возвращаясь домой, ходить на боевую службу к атлантическому побережью США и два, и три раза подряд. При этом на борту новых русских многоцелевых атомоходов проекта 885М будут находиться по 40 сверхточных крылатых ракет "Калибр" с дальностью полета до 2,5 тыс. км. Ракеты эти хоть и летят с дозвуковой скоростью, но остановить их американцам просто нечем, т.к. они отродясь не занимались созданием системы противовоздушной обороны своего побережья от удара вражеских крылатых ракет. Настолько они были уверены, что такого просто быть не может.



Теперь вот выяснилось, что может. Более того, уже скоро, в дополнение к "Калибрам", на супостата из 40 универсальных пусковых установок будут нацелены еще и гиперзвуковые "Цирконы", способные поразить любую цель на дальности более тысячи километров в течение 5-6 минут.



Плюс к тому, помимо 9 ед. "Ясеней" 885-го проекта, в боевом составе нашего подводного флота к концу нынешнего десятилетия будет числиться еще и 8 ед. глубоко модернизированных ракетоносцев проекта 949 "Антей", каждый из которых способен нести аж по 72 ракеты "Калибр" или "Циркон". Два таких корабля, К-266 "Орел" и К-186 "Омск", уже введены в состав, соответственно, Северного и Тихоокеанского флотов.



Думается, все это произведет необходимый отрезвляющий эффект на американских "ястребов" в Пентагоне. Хотя бы на тех, которые еще не сошли с ума окончательно на почве русофобии…



Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови! Источник - завтра

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