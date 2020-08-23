|Нью-Йорка больше нет: откровения жителя о деградации американского города-символа
10:23 24.08.2020
За последние несколько месяцев из Нью-Йорка уехало свыше 420 тысяч человек (часть на время пандемии, а часть и навсегда, и процент последних продолжает расти)
news-front.info, 21 августа
Преамбула Александра Роджерса: Не знаю, что там рассказывают о "российской пропаганде", особенно на телевидении. Как по мне, то там куча народу зря протирает штаны. Потому что если бы я был ответственным за пропаганду, то нижеследующее письмо уже транслировали бы изо всех утюгов.
По крайней мере, написано оно было в частном бложике владельца комедийного клуба и бывшего менеджера хедж-фонда Джеймса Альтучера еще 13 августа.
И за прошедшую неделю его перепечатали практически все крупнейшие СМИ США. Но в России о нем никто (до меня) так и не услышал.
Как и о том факте, что за последние несколько месяцев из Нью-Йорка уехало свыше 420 тысяч человек (часть на время пандемии, а часть и навсегда, и процент последних продолжает расти).
Поехали.
Я люблю Нью-Йорк. Когда я впервые приехал в этот город, это была мечта, которая сбылась. Каждый уголок был переполнен творчеством. Так много персоналий, так много историй.
Каждая субкультура, которую я любил, была в Нью-Йорке. Я могу сутками играть в шахматы. Я мог ходить в комедийные клубы. Я мог начать любой вид бизнеса. Я мог общаться с людьми. У меня была семья, друзья, возможности. Что бы ни происходило со мной, Нью-Йорк был страховочной сетью, которая подхватывала меня и пружинила обратно вверх.
Но теперь он мертв. Окончательно. "Но Нью-Йорк всегда поднимается". Нет. Не в этот раз. "Но Нью-Йорк это центр финансовой вселенной. Возможности будут снова бурлить здесь". Не в этот раз. "Нью-Йорк переживал и худшее". Нет, не переживал.
Группа в Facebook с названием "В неизвестность" (Into The Unknown), созданная для людей, которые планируют переезжать и хотят это обсудить с другими, за пару недель набрала больше десяти тысяч участников.
Каждый день я вижу больше и больше постов "Я жил в Нью-Йорке всю жизнь, но пришла пора попрощаться". Я скриншотю их для своих заметок.
Три самые важные причины жить в Нью-Йорке: деловые возможности, культура и еда. Коммерческая недвижимость и учебные заведения также считаются.
И, конечно, друзья. Но даже если одна десятая из сказанного ниже оправдается, то больше не будет возможностей заводить друзей.
Бизнес
Средний Манхэттен, центр деловой активности Нью-Йорке, пустует. Даже если люди уже могут вернуться на работу, знаменитые офисные здания типа небоскреба "Time Life" по-прежнему на 90% пусты. Бизнес осознал, что им не нужны их сотрудники в офисе.
По факту, он осознал, что без необходимости сидеть в офисе люди даже более продуктивны (Да! Я много лет доказываю это всем подряд – прим. Роджерса). Здание Time Life может вмещать 8.000 работников. Сейчас в нем около 500 сотрудников.
Я сказал об этом своему другу, что "Мидтаун можно называть "Город-призрак".
Он ответил "Ты о чем? Я сейчас в своем офисе".
"И что ты делаешь там?", спросил я.
"Собираю вещи", ответил он и засмеялся. "Я закрываю офис".
Другой мой друг работает в крупном инвестиционном банке управляющим директором. До пандемии он каждый день ходил в офис, иногда с 6 утра до 10 вечера. Теперь он живет в Фениксе, Аризона. "С июня", заявил он мне. "До этого я никогда не был в Фениксе". И теперь все переговоры он проводит через Zoom.
Я также разговаривал с книжным редактором, который не был в городе с марта. "Мы прекрасно работаем. И я не уверен, что нам стоит возвращаться в офис".
Еще один мой приятель, Дерек Халперн, был уверен, что останется в городе. На днях он написал пост в Facebook, что готов передумать. Он написал:
"На прошлой неделе я видел бездомного, который потерял рассудок и начал атаковать случайных пешеходов. Плевался в них, кидал различные предметы и размахивал кулаками. Я видел несколько одиноких родителей с ребенком, просящих деньги на еду. И если им давали еду, они бросали эту еду обратно в подающих. Я видел человека, который кричал расистские слоганы, имитируя нападение на людей и останавливавшегося лишь в последний момент. И хуже. Я живу в Нью-Йорке больше десяти лет. Безусловно становится гораздо хуже, и этому не видно конца. Мой любимый парк Мэдисон. Месяц назад 19-летняя девушка была застрелена через дорогу.
И теперь я думаю о переезде. И я не единственный, кто там думает. Аренда в моем доме уже упала на 30% – но люди продолжают уезжать. Пока я еще не прощаюсь. Но уже думаю об этом".
Я выбрал этот пост, но мог бы показать множество подобных.
Некоторые говорят "Нью-Йорк проходил и через худшее" или "Нью-Йорк всегда возвращается".
Нет и нет.
Во-первых, когда это было хуже?
Даже в семидесятых и восьмидесятых, когда город был банкротом, и даже когда его называли преступной столицей США, он все равно был центром делового мира (читайте: это было место, куда молодые люди ехали за возможностями и достатком). Он был культурно на вершине своей игры – дом для артистов, театров, медиа, рекламы, печати. И, возможно, это была столица США по еде.
Нью-Йорк никогда не переживал локдаун длиной в пять месяцев. Ни во время эпидемий, войн, финансовых кризисов – никогда. Когда была эпидемия полиомиелита, когда маленькие дети (включая мою мать) были парализованы или умирали (у матери парализовало ногу), Нью-Йорк не проходил через такое.
Это уже не разговор о том, что нужно или не нужно делать. Эта часть закончилась. Теперь нам пора жить с этим.
В начале марта многие (не я) уехали из Нью-Йорке, надеясь, что это даст им защиту от вируса. В том числе и потому, что им больше не нужно было ходить на работу в рестораны, которые закрылись. Люди думали "Я уеду на месяц или два, а потом вернусь".
Их до сих пор нет.
Затем в июне, во время мятежей, погромов и мародерства, вторая волна жителей Нью-Йорка (в этот раз и я) уехала. У меня есть дети. Ничего не имею против протестов, но я сильно нервничал, когда смотрел видео, как уже после объявления комендантского часа пытались забраться в мой дом.
Многие уехали на время, но многие уехали и навсегда. Мои друзья уехали в Нэшвилл, Маями, Остин, Денвер, Солт-Лейк-Сити и так далее.
Теперь уезжает третья волна жителей. Но они уже, возможно, опоздали. Цены упали на 30-50% – и на аренду, и на продажу недвижимости. Зато аренда выросла в других городах – тех, куда бегут нью-йоркцы.
Я временно, а может и на постоянно в Южной Флориде. И мы искали подходящую недвижимость. Выбрали три дома, которые нам понравились, вызвали риэлтора.
Дом номер раз. Сегодня утром арендовали за цену, на 50% выше, чем написано.
Дом номер два. Также уже арендован – и тоже жителям Нью-Йорка ("Они приехали из НЙ три часа назад, увидели место, заключили договор и сразу уехали за вещами").
Дом номер три. "Доступен".
"Берем!". Не глядя. Увидели мы его уже только после того, как въехали с вещами.
"Это же временно, правда?", утешал я жену. Но… Я не знаю.
Мне начинает нравиться жара. Когда солнце за тучами. И когда я в помещении с кондиционером.
Итого: Бизнес все больше работает на удаленке, и не собирается возвращаться в офисы. И это спираль смерти – чем дольше офисы пустуют, тем дольше они и будут пустовать.
В 2005 году менеджер хедж-фонда посетил мой офис и сказал "На Манхэттене ты практически идешь сквозь возможности по улице".
Теперь улицы пусты.
Культура
Я являюсь совладельцем комедийного клуба "Standup NY", на углу Западной 78-й и Бродвея. Я очень этим горжусь и благодарен своим партнерам, Дэни Золдану и Гейбу Валдману, и нашему менеджеру Джону Боремайо. Это прекрасный клуб. Он действует с 1986 года, а до этого там был театр.
*В этом месте длинное перечисление, кто бывал в этом клубе и подобный плач, это никому не интересно (лично я никого из перечисленных и не знаю)*
Я люблю этот клуб. Мне не хватает его.
У нас было шоу в мае. Шоу на улице. Все на социальной дистанции. Но нас закрыла полиция. Думаю, что мы слишком распространяли юмор в слишком серьезное время.
Теперь мы не знаем, когда нас откроют. Никто не знает. И чем дольше мы закрыты, тем меньше шансов, что мы откроемся снова.
Бродвей закрыт как минимум до осени. Линкольн-центр закрыт. Все музеи закрыты.
Забудьте о десятках тысяч рабочих мест, потерянных в этих культурных центрах. Забудьте о миллионах долларов от туристов, потерянных от закрытия этих центров.
Тысячи исполнителей, продюсеров, артистов – и вся экосистема искусства, театра, продакшена – все окружение этих культурных центров. Люди, которые всю жизнь трудились в поте лица ради права хоть раз выступить на Бродвее – все эти жизни и карьеры "поставлены на ожидание".
Я понимаю, это пандемия.
Но вопрос таков: Что будет дальше? Неизвестность (никто не знает ответа). И это плохо для Нью-Йорка.
Сейчас Бродвей закрыт "как минимум до начала 2021 года", и дальше, скорее всего, будет серия переносов даты открытия.
А будет ли это открытие? Мы не знаем. А если залы будут наполнены лишь на 25%? Бродвейские шоу не выживут при таких раскладах! И могут ли исполнители, авторы, продюсеры, инвесторы, арендодатели и все прочие ждать год?
То же самое касается и музеев, Линкольн-центра и тысяч других культурных причин, по которым миллионы людей ежегодно посещали Нью-Йорк.
Еда
Будки с хот-догами снаружи Линкольн-центра? Их больше нет.
Мой любимый ресторан закрыт. Ладно, пойдем во второй любимый ресторан. Закрыт. В третий – закрыт.
Я думал, что программа поддержки зарплат, Paycheck Protection Program (PPP), должна помочь? Нет. Что насчет чрезвычайной помощи (emergency relief)? Нет. Стимулирущие чеки? Нет. Безработица? Нет и нет.
Ладно, что насчет моего четвертого любимого ресторана, или хотя бы того места, откуда мы всегда заказывали доставку? Нет и нет.
В конце мая я ходил на длинные пешие прогулки и видел, как много мест заколочено. Ладно, я думал, это чтобы протестующие и мародеры не испортили, рестораны защищают себя. Все будет OK. Подойдя ближе, я видел вывески. Для продажи. Для аренды. Для чего угодно.
До пандемии средний ресторан имел налички на примерно 16 дней. У некоторых (типа McDonald’s) чуть больше, у некоторых меньше.
"Yelp" (веб-сайт для поиска на местном рынке услуг, например ресторанов или парикмахерских, с возможностью добавлять и просматривать рейтинги и обзоры этих услуг) считает, что около 60% ресторанов в США закрылись.
Я считаю, что в Нью-Йорке закрылось существенно больше, но кто знает.
Кто-то сказал мне "Люди захотят войти в этот бизнес сейчас, открыв собственные рестораны! Потому что меньше конкуренции".
Я думаю, они не понимают, как ресторан работает.
Ресторанам нужны другие рестораны поблизости. Поэтому целая улица на Манхэттене (Западная 46-я улица между Восьмой и Девятой) называется "Restaurant Row". Там только рестораны. Именно поэтому другая улица называется "Маленькая Индия", а третья "Корея-таун".
Рестораны работают в кластерах (как фуд-корты). И когда люди говорят "Пойдем поедим", то зачастую они не знают, куда именно хотят, и идут туда, где много ресторанов. А если они не уверены, что найдут нужный, то чаще остаются дома. Рестораны размножаются ресторанами.
Плюс, что случилось с теми работниками, которые работали во всех этих ресторанах? Они уехали. Они покинули Нью-Йорк. Куда они уехали? Я знаю кучу народу, который переехал в Мейн, Вермонт, Теннеси, Индиану и так далее – обратно к родителям, или к друзьям, или просто туда, где жизнь дешевле. Они уехали, и многие уехали навсегда.
И тут чувак просыпается и говорит "Я хочу устроить пиццерию в месте, где недавно закрылись 100.000 пиццерий". Нет уж, люди будут ждать и смотреть. Они хотят быть уверены, что вирус исчез, или что есть вакцина, или что появилась новая прибыльная бизнес-модель.
Коммерческая недвижимость
Если владельцы домов и земли потеряют свои основные источники дохода – магазины на нижнем этаже, офисы на средних этажах и квартиры на верхних – они уйдут из бизнеса.
И что случится, когда они уйдут из бизнеса?
Ничего, если честно. И это плохая новость.
Люди, которые могли бы арендовать или купить, будут думать "Хмм, все говорят, что Нью-Йорк переживает кризис, так что если даже цены на 50% ниже, чем год назад, стоит еще подождать. Лучше перестраховаться, чем жалеть (Better safe than sorry)".
И когда все ждут… цены идут вниз. Люди видят падение цен и думают "Хорошо, что я подождал. Не стоит ли подождать еще?". И они ждут, и цены падают еще.
Это называется дефляционная спираль.
Люди ждут. Цены падают. Никто на самом деле не выигрывает (тут он лукавит – прим. Роджерса). Потому что владельцы разоряются. Меньше денег идет в городской бюджет. Никто не въезжает, так что нет движения на рынках. И люди, которые уже в данной местности, которые могут себе позволить ждать, вынуждены ждать все дольше – возвращения ресторанов, служб и так далее – чем они планировали.
Итак, когда цены упадут достаточно низко, будут ли все покупать?
Ответ: Возможно. Возможно и нет. Кто-то может себе позволить ждать, но не может продать. И они ждут. Другие разоряются, и начинаются распродажи и судебные тяжбы, создающие другие проблемы для недвижимости в этом районе. И крупные заемщики и арендаторы могут нуждаться в выкупах определенного рода или столкнуться с массовым банкротством.
Кто знает, что будет?
Колледжи
В Нью-Йорке около 600.000 студентов колледжей.
Им нужно дистанционное обучение? Им нужны кампусы? Оказывается, и то, и другое. Одни колледжи ждут семестр, чтобы решить, другие пополам, третьи на выбор.
Но мы знаем, что в этом есть неуверенность, и есть гибрид. Я не знаю, смогут ли какие-то колледжи полностью вернуться к прежней форме работы.
Кто-то может сказать "Все нормально, через семестр или два все наладится".
Не так быстро. Скажем 100.000 из 600.000 не вернутся в школу и решат не арендовать апартаменты в Нью-Йорке. И большое количество апартаментов будет пустовать.
Куча землевладельцев не сможет оплачивать свои счета. Многие приобрели эти студенческие апартаменты как способ обеспечить себе проживание. И теперь ситуация бьет по землевладельцам, по службам поддержки, по банкам, по профессуре и так далее.
Другими словами, мы не знаем. Но прежде чем станет лучше, точно будет гораздо хуже.
OK, OK, но Нью-Йорк всегда возвращается…
Да, это так. Я жил в трех кварталах от нулевой точки во время 9/11. Даунтаун, где я жил, был разрушен. Но я вернулся через два года. Такая тяжесть и трагедия, но вскоре этот район стал наиболее привлекательным местом в Нью-Йорке.
И в 2008-09, когда было так много страданий во время Великой Рецессии, и опять куча трудностей, но дела вернулись в норму.
Но в этот раз все иначе. Никогда не стоит так говорить, но в этот раз это правда.
Если вы верите, что в этот раз будет как обычно – я надеюсь, что вы правы.
Я не получу прибыли от того, что говорю все это. Я люблю Нью-Йорк. Я родился здесь. Я люблю все связанное с Нью-Йорком. Я хочу мой 2019 год назад.
Но в этот раз все иначе.
Одна причина: пропускная способность.
В 2008 году средняя скорость интернета была 3 мегабита в секунду. Этого явно не достаточно для конференции в Zoom с приемлемым качеством видео.
Теперь это более 20 мегабит в секунду (у меня сейчас около 94 мбит/сек, и это далеко не самый быстрый интернет в Москве, они там в США отсталые – прим. Роджерса). Этого более чем достаточно для высококачественного видео.
Есть "до" и "после". До: нет дистанционной работы. После: все могут работать дистанционно (на самом деле далеко не все, но ладно – прим. Роджерса).
Разница: интернет стал быстрее. И это, базово, конец. Люди покидают Нью-Йорк и полностью уходят в виртуальные миры. Здание Time-Life больше не нужно, и больше не заполнится. Уолл-Стрит теперь может быть в любом месте и везде одновременно, а не в одном здании на Манхэттене.
Можно начинать новую эру. AB: After Bandwidth. Официально. А всю историю Нью-Йорка (и мира) до сих пор – BB: Before Bandwidth.
Удаленное обучение, удаленные встречи, удаленные офисы, удаленные представления, удаленное все.
Вот что изменилось.
Все потратили прошедшие пять месяцев, адаптируясь к новому стилю жизни. Никто не хочет лететь через всю страну на двухчасовую встречу, когда вы можете сделать это в одном из мессенджеров. Я могу смотреть "живую комедию" (live comedy) через интернет. Я могу собрать классы из лучших учителей в мире почти за бесплатно онлайн, а не платить $70,000 за год обучения у ограниченного количества учителей, которые могут быть хорошими, а могут и не быть.
Теперь у всех появились новые выборы. Вы можете жить в музыкальной столице в Нэшвилле, вы можете жить в "следующей Кремниевой Долине" в Остине. Вы можете жить в своем родном городе посредине чего угодно. И вы можете быть так же продуктивны, зарабатывать столько же денег, иметь лучшее качество жизни за более низкую цену.
И что заставит вас возвратиться в Нью-Йорк?
Там не будет деловых возможностей еще годы.
Бизнес перемещается. Люди перемещаются. Для бизнеса дешевле функционировать дистанционно – и скорость интернета только растет (а 5g у американцев нет, и еще долго не будет – простите, не сдержался).
И люди будут спрашивать "Подожди, я плачу более 16% налогов городу и штату, а есть места в других штатах и городах, где эти налоги близки к нулю? И мне не нужно будет иметь дела со всеми головными болями Нью-Йорка (а в НЙ много головных болей)?
Бюджет Нью-Йорка имеет дефицит в 9 миллиардов долларов (уже существенно больше – прим. Роджерса). На миллиард больше, чем мэр надеялся. Как город будет выплачивать свои долги? Основной способ – это помощь со стороны штата. Но дефицит бюджета штата только что взлетел до небес. Другой способ – налоги. Но по самым скромным подсчетам Нью-Йорк потерял за эти месяцы 900.000 рабочих мест. А это означает, что меньше прибыли с меньших оборотов. Или поднятие налогов.
Значительная часть городских доходов идет с налогов, которые серьезно давят на людей, вынуждая переезжать в другие места
Другой способ пополнить бюджет – это сбор с туннелей и мостов. Но по ним ездит все меньше людей. Как насчет городских колледжей? Все меньше людей в них учатся. Как насчет налогов с собственности? Там все больше дефолтов.
Так зачем возвращаться в Нью-Йорк?
Мне нравится моя жизнь в Нью-Йорке. У меня повсюду друзья. Люди, которых я знаю десятилетиями. Я могу перейти через улицу и зайти в свой клуб. Послушать там комиков или выступить самому. Я могу поехать на Uber и встретиться с кем угодно, или пойти играть в настольный теннис, или пойти в кино, или пойти записать подкаст – и люди, путешествующие через НЙ, могут прийти на мой подкаст.
Я могу пойти ночью в свой любимый ресторан и посмотреть свое любимое представление. Я могу пойти в парк и поиграть в шахматы. Я могу воспользоваться всеми преимуществами, которые этот чудесный город может предложить.
Нет, больше не могу.
P.S.
Послесловие от переводчика (Александра Роджерса – прим.ред). То, что куча всего закрылась – это суровая реальность США (о которой мы уже много писали). То, что открываются новые возможности – это "чем сердце успокоится", самоутешение автора.
Я перевел шесть страниц текста, и мне теперь хочется пойти погулять, а заодно зайти на фуд-корт и поесть там какой-то восточной кухни. В отличие от Нью-Йорка, в Москве ничего не разорилось и все снова работает.
И да, я могу это сделать.
Спасибо таким ненавистным для разных идиотов Собянину, Мишустину и Путину.