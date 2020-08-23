Феномен революций по клику мышки, - Э.Биров

10:30 24.08.2020

Следующим лидером цветной революции будет назначен подросток-геймер

Эдуард Биров



"Сейчас, в XXI веке, с живым опытом и твердостью убеждений еще хуже – молодые люди познают мир даже не по книгам и журналам, а по рекламным образам и трехминутным роликам в интернете. Это еще более легковесная смысловая субстанция, сводящая весь процесс познания к клику мышки.



Образ, с одной стороны, дарит чувство присутствия и вроде бы приближает к живому опыту, но на самом деле отодвигает человека еще на порядок дальше от реальной жизни, чем чтение. Одним кликом ты оказываешься на вершине Килиманджаро или прыгаешь с парашютом – и складывается иллюзия почти реального присутствия.



Ты руководишь армиями, совершаешь космические путешествия, покоряешь миры, побеждаешь в войне, восстанавливаешь страну после катастрофы – и тебе не хочется уже делать ничего этого в реальности. Зачем? Даже сегодняшние технологии создания образов позволяют побывать в шкуре средневекового рыцаря, гангстера 30-х и древнего римлянина, что же будет далее.



Не исключено, что люди вскоре смогут вставить себе чип и прожить жизнь любого персонажа, пройдя ее как игру и не вставая с кресла.



Замена живого опыта не буквой даже, а образом, картинкой создает еще более легкую возможность манипулирования человеком. Стоит только снять красивый ролик с радикальным посланием, и послушные менеджеры среднего звена превращаются в хомячков-навальнят, готовых идти на убой и свергать "режым".



Их слабо развитому внутреннему миру, не испытавшему ничего крепче вискаря и соперничества с коллегами за квартальную премию, нечего противопоставить этой примитивной подмене. Поэтому везде – и в Турции, и в Египте, и на Украине, и в Грузии, и в Гонконге, и в Москве – они с радостью идут в капкан, полагая, что меняют серую реальность на разноцветную мечту, которую им подсунули в красиво сделанных роликах.



Именно этим объясняется феномен, когда многомиллионные толпы больших городов в разных частях света будто по мановению волшебной палочки приходят в движение, а потом так же слаженно успокаиваются – до следующего движения палочкой".



***



Написал это в 2014-м году в тексте про живой опыт, подразумевая, конечно, прежде всего офисных менеджеров. Но пример Белоруссии показал, что рабочие на производстве подвержены той же болезни, ибо отчуждение и виртуализация изменили и их сознание.



Следующим лидером цветной революции точно будет назначен подросток-геймер, привыкший управлять мирами и армиями посредством джойстика. Как я и предположил шесть лет назад, все-таки человеческой цивилизации не избежать катастрофы по пути деградации, сами мы не образумимся.