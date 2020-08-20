Анти-COVID: Июньский кошмар в Казахстане не повторится?! - Ж.Асылбеков

11:00 24.08.2020

Анти-COVID: чтобы в Казахстане не повторился июньский кошмар…



Не успело вступить в действие решение властей о смягчении режима карантина, как различные группы населения нашей страны стали требовать снятия и многих других ограничений. Духовное управление мусульман Казахстана предлагает открыть все мечети для верующих, некоторые представители родительской общественности призывают вернуться к традиционному формату обучения школьников… Вероятно, совсем скоро рестораторы при поддержке отечественного шоу-бизнеса, оставшегося без гонораров, потребуют разрешить проведение свадеб и других торжеств.



И опыт, сын ошибок трудных…



За последние две-три недели Казахстан добился снижения количества ежедневно фиксируемых случаев заражения, значительно сократилось число вызовов "скорой помощи", в больницах остается все меньше пациентов с COVID, что и стало основанием для снятия большинства ограничений. Однако коронавирус продолжает ходить среди нас, и, если мы решим, что худшее уже позади, расслабимся, то вполне возможна новая вспышка наподобие июньской, а значит, придется снова ужесточать карантинный режим. Тем более что уже совсем скоро наступит осень с ее традиционным ростом вирусных инфекций.



К тому же приходят заставляющие держать ухо востро сообщения из стран, где ситуация уже вроде бы нормализовалась. Например, в Южной Корее с ее дисциплинированным населением и сильной, не в пример нашей, системой здравоохранения (кстати, там на каждый миллион жителей приходится 313 случаев заражения, тогда как в Казахстане – 5507, или в 18 раз больше!) еще в апреле почти остановили распространение коронавируса: на протяжении следующих четырех месяцев там ежедневно регистрировали в среднем 40-50 заразившихся, что для 52-милионной страны почти мизер. Но с 13 августа начался рост, и в последние дни фиксируют уже по 200-250 случаев, а 19 августа таких было уже 297. Премьер-министр экстренно созвал заседание, после чего правительство ввело жесткие ограничения: закрыты рестораны, кафе, тренажерные залы и т.д., запрещены любые мероприятия с участием более чем 50 человек.



Наши "ковид-диссиденты" сегодня часто ссылаются на Беларусь: мол, там уже больше недели продолжаются многотысячные митинги – и ничего. Но, во-первых, в этой стране динамика совершенно другая, нежели у нас. Хотя количество инфицированных в расчете на каждый миллион жителей там больше, чем в Казахстане (7587 против 5507), свой пик Беларусь прошла еще в мае, после чего шел неуклонный спад, и в августе фиксировалось в среднем лишь по 80-100 случаев ежедневно. Поэтому сейчас там очень мало тех, кого условно можно отнести к категории "заразились и еще не вылечились" - всего 1,7 тысячи человек (в Казахстане таких почти 17,5 тысячи). Это согласно официальным данным, которые, вероятно, отличаются от реальных – но о последних мы можем только догадываться. Иначе говоря, в Беларуси "база" для возникновения нового всплеска в десять раз уже, чем у нас. А во-вторых, оценивать влияние митингов на эпидемиологическую ситуацию, если иметь в виду длительность инкубационного периода, еще рано.



Призывающие снять все ограничения приводят и такой довод: рано или поздно все мы перезаражаемся, и, мол, пока не выработается коллективный ("стадный") иммунитет, эпидемия не прекратится. Но, как показывают результаты исследований, проводимых ведущими в мире научными центрами, у большинства переболевших иммунитет если и формируется, то ненадолго. Значит, возможно повторное заражение, которое, "наслоившись" на первое, способно привести к более тяжелым последствиям для организма, а заодно и к новому роста числа инфицированных. Так стоит ли рисковать? Конечно, никто не застрахован, и даже тот, кто строго соблюдает все меры предосторожности, однажды может оказаться не в том месте и не в то время. Но в любом случае лучше перебдеть, чем недобдеть.



Опыт разных стран показывает, что правильно поступили те из них, которые выходили из режима карантина не спеша, постепенно. Скажем, в Грузии тамошние власти в течение мая и июня каждую неделю снимали либо ослабляли те или иные ограничения. То есть, действовали поэтапно и очень точечно. А в середине июля дело дошло до разрешения проводить свадьбы, юбилеи и поминки – правда, пока только на открытом воздухе. Сегодня в этой стране, по сути, уже вернувшейся к нормальной жизни, ежедневно регистрируются лишь 15-20 случаев заражения.



Ключевое слово – ответственность



Такой стратегии, видимо, следует придерживаться и нам, при этом исходя из того, что главный приоритет – безопасность и здоровье населения, второй – предоставление людям возможности работать и зарабатывать, а все остальное может подождать до лучших времен.



С этой точки зрения предложение ДУМК возобновить работу мечетей (которое, со слов Ермека Кокирекбаева, наиб-имама центральной мечети Алматы, находится на стадии "одобрения" в уполномоченном госоргане, хотя правильнее было бы сказать на "рассмотрении") выглядит не вполне адекватным и в какой-то мере даже безответственным. Ведь на примере целого ряда стран – той же Южной Кореи, Сингапура, Италии, Ирана и других – мы знаем, что именно прихожане храмов были в числе основных переносчиков инфекции. Открытие мечетей, церквей несет с собой серьезные риски в плане нового всплеска эпидемии и при этом не имеет практически никакой экономической целесообразности.



Все чаще в Казахстане звучат и призывы вернуться к традиционному, в классах, формату проведения школьных уроков: мол, у детей коронавирусная инфекция редко дает осложнения. Но, во-первых, школьники, перезаразив друг друга, могут, даже будучи бессимптомными, разнести вирус по своим домам, где есть взрослые, пожилые. А во-вторых, есть учителя, которых в нашей стране насчитывается ни много ни мало свыше двухсот тысяч. Они будут ездить в общественном транспорте, заражаться сами и заражать других. Понятно, что дистанционное обучение расхолаживает учащихся, не обеспечивает того уровня знаний, которое может дать традиционное. Но это тот самый случай, когда из двух зол приходится выбирать меньшее. И потом, многое уже зависит от родителей. Им нужно подстраиваться под новый формат, больше контролировать своих детей, больше помогать им в освоении учебного материала. Иначе говоря, папы и мамы должны вспомнить о своей ответственности. А сегодня они норовят полностью переложить ее на школу, на учителей. Государство же со своей стороны могло бы оказать помощь малообеспеченным и многодетным семьям, предоставив им компьютеры, чтобы они были у каждого школьника.



После недавней публикации в нашем издании статьи под заголовком "Еще раз о казахском "ұят": чего следует стыдиться во время эпидемии?" можно было прочитать комментарии вроде того, что с таким же успехом, как на поминках, тоях, можно заразиться и в торговых центрах, на рынках, а общественном транспорте. Но ведь очевидно, что это далеко не так. Покупку в магазине можно сделать, самое большее, за полчаса, и если и продавцы, и покупатели будут находиться в медицинских масках, то риск инфицирования значительно снизится. К тому же там можно организовать дело так, чтобы люди находились на расстоянии друг от друга. Аналогично и в автобусах. Поминальная же трапеза длится, как минимум, час, соблюдение масочного режима невозможно в принципе, люди сидят близко друг к другу, тесно общаются между собой – и все это в закрытом помещении. Я уже не говорю о свадьбах, юбилеях, праздновании "тұсау-кесер", "сүндетке отырғызу" (кстати, как раз в конце лета, перед тем, как дети пойдут в первые классы, чаще всего и проводится обряд обрезания) - такие застолья могут продолжаться три-четыре часа и больше.



Именно возобновление с середины мая тоев и "асов", в том числе отложенных из-за введения первого, двухмесячного, карантина, стало главной причиной июньского всплеска распространения коронавирусной инфекции и почти катастрофического роста заболеваемости "новой пневмонией". И сегодня крайне важно всем нам извлечь из той кошмарной ситуации правильные уроки, всегда помнить о личной ответственности – перед собой, перед родственниками, коллегами, соседями, перед теми, с кем мы пересекаемся в повседневной жизни. Перефразируя автора "Маленького принца", можно сказать так: мы в ответе за тех, кого пригласили (на праздники, поминки и другие мероприятия с большим скоплением людей). Как и за тех, к кому ходим в гости, с кем общаемся…



Вообще, понятие "ответственность" теперь становится ключевым. Если каждый из нас в повседневной жизни станет проявлять ее (это касается как социального, так и физического дистанцирования, соблюдения "масочного" режима, временного отказа от проведения либо посещения праздничных и поминальных трапез, от тайных посиделок в ресторанах и т.д.), если ею наконец-то проникнутся государственные чиновники, работники всех соответствующих служб, - то нам наверняка удастся выйти из кризиса с меньшими потерями: и здоровье населения сохранить, и экономику не подорвать.



Думается, есть смысл потерпеть еще несколько месяцев, хотя бы до начала следующего года, – вероятно, к тому времени появится обещанная вакцина, над которой активно работают в самых разных странах. Пусть она даже будет иметь краткосрочный эффект (например, лишь на один сезон, как вакцины от гриппа), но уже это в значительной степени снимет нынешнее напряжение…



Автор: Жандос Асылбеков

20 авг. 2020