В Алматы, Нур-Султане и Актау идут аресты каз-гражданских активистов

11:03 24.08.2020

В РЯДЕ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА ПОСЛЕ ОБЫСКОВ ЗАДЕРЖАНЫ АКТИВИСТЫ



22 августа в городах Алматы, Актау и Нур-Султан полиция провела обыски в домах не менее десятка активистов, по крайней мере несколько из них отправлены под стражу в рамках того, что в полиции назвали "следственными действиями по уголовному делу".

В субботу около 20 часов в Алматы группа активистов и родственники задержанных собрались у здания полиции с требованием освободить задержанных. Как видно в опубликованной на странице алматинского активиста Уласбека Ахметова в Facebook’e трансляции, люди скандировали "Бостандық!" ("Свободу!"). Представитель департамента Серик Байгожаев заявил, что собрание "незаконное", и призвал людей разойтись, однако протестующие продолжили настаивать на освобождении задержанных. Вышедшему к ним позднее заместителю начальника департамента полиции города Алматы Рустаму Абдрахманову собравшиеся передали список с именами 11 человек и потребовали их освободить.

- Сотрудники спецподразделения полиции перевернули весь дом. Они зашли в дом утром в мое отсутствие, обманом заставив моего несовершеннолетнего ребенка открыть им дверь. Запугав его, они унесли системный блок его компьютера, его телефоны. Что это, если не бандитизм? - сказала Шара Жексебаева, жена алматинского активиста Асхата Жексебаева. Она добавила, что требует освободить мужа, пояснив, что, по ее информации, его доставили из города Актау в Алматы.

- Требуем сообщить нам о местонахождении задержанных и незамедлительно их освободить. Все другие отделения полиции находятся в подчинении этому департаменту, поэтому мы не станем искать в других местах, - заявили во весь голос собравшиеся у здания полиции.

В переданном ими полиции списке указаны следующие имена: Абай Бегимбетов, Алибек Жылкайдаров, Болат Смагулов, Гульзипа Джаукерова, Даметкен Аспандиярова, Ельдар Смадиярова, Ермек Казиев, Кайрат Кылышев, Марат Айтбаев, Меирхан Абдиманапов, Нинагуль Жуманиязова.



Заместитель начальника департамента Рустам Абдрахманов заявил, что с Абаем Бегимбетовым и Гульзипой Джаукеровой проводятся следственные действия. Остальные, как заявил заместитель начальника департамента, были отпущены.

Активист Уласбек Ахметов сказал Азаттыку, что позже узнал, что Кайрата Кылышева, Марата Айтбаева и Меирхана Абдиманапова поместили под стражу на восемь суток. Он также сказал, что находившихся в Актау активистов Диану Баймагамбетову, Нурбола Онерхана, Бибигуль Мамай, Дидара Каирова и супругов Айгуль Акбердиеву и Абловаса Джумаева задержали сотрудники спецподразделения после обысков. По словам Уласбека Ахметова, активисты Нурбол Онерхан и Дидар Каирбек арестованы на 15 суток, Бибигуль Мамай отправлена под стражу на 10 суток.

В Сети появилось видео, согласно которому в Нур-Султане активиста Аскара Каирбека полицейские остановили на улице и забрали.



Азаттыку не представилось возможным получить комментарии представителей органов безопасности и представителей суда. Уласбек Ахметов сообщил, что собравшиеся вечером в субботу у здания департамента полиции направились к акимату города Алматы, чтобы попытаться обратить внимание властей на свои требования.