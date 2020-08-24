Страсти по KZвласти: чем закончатся кызылординские "разборки"? - САМ

11:07 24.08.2020 На сегодня, 24 августа, запланировано начало судебного процесса над бывшим акимом Кызылординской области Куанышбеком Искаковым, которого обвиняют в мошенничестве с деньгами фонда, созданного в поддержку жителей города Арыс. А тем временем вокруг его преемницы на посту главы региона Гульшары Абдыкаликовой разгораются страсти другого свойства.



Пару недель назад на одном известном общественно-политическом сайте было размещено анонимное письмо якобы от имени жителей Кызылординской области и якобы адресованное президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Публикация озаглавлена так: "Кому мешает первая женщина-аким в Казахстане?". А суть ее сводится к тому, что между Гульшарой Абдыкаликовой и акимом областного центра Нурлыбеком Налибаевым разгорается скрытый конфликт. Мол, последний за семь с половиной лет руководства главным городом региона подмял его под себя, став "ханом Кызылорды", и теперь метит на место "областного хана", не хочет подчиняться акиму-женщине. А почему он такой дерзкий? – задаются вопросом авторы письма. И сами же отвечают: да потому что приходится родным братом "политическому тяжеловесу" Бердыбеку Сапарбаеву.



С целью дискредитации Абдыкаликовой он, дескать, ведет "подрывную деятельность", для чего привлек местных блогеров. Как утверждается в обращении, недавний и нашумевший на всю страну скандал с участием женщины из Жанакоргана (именно в этом районе родились братья), которая возмутилась перекрытием дороги во время приезда акима области и потом выложила видео в Интернет, – тоже дело рук кызылординского мэра. В письме содержатся и другие обвинения. А завершается оно так: "Нам надоела грызня между акимом города и области. Просим Вас вмешаться и принять мудрое решение относительно Н.Налибаева".



Между тем, как уверяют знающие люди, Сапарбаеву такие выяснения отношений совершенно ни к чему. Мало того, по их словам, он в свое время способствовал карьерному восхождению Абдыкаликовой (кстати, оба они являются выходцами из соседних южных районов области – Жанакорганского и Шиелийского). Например, обращает на себя внимание такой факт: возглавив в 2006-м Министерство труда и социальной защиты населения, Сапарбаев перевел Абдыкаликову из вице-министров в ответственные секретари, то есть сделал ее своей правой рукой. И именно она после его ухода стала министром.

А, может, Налибаев решил начать собственную игру? Тоже сомнительно. В казахской семье, тем более в традиционной (а семья, в которой выросли братья, была именно такой), не принято, чтобы младший предпринимал подобного рода действия, не посоветовавшись со старшим или тем более шел против его воли. К тому же в данном случае разница в возрасте составляет почти четверть века – Бердибека и Нурлыбека разделяют 23 года. То есть, первый годится второму в отцы. А кроме того, младший брат должен понимать, что пока старший руководит другой областью (Жамбылской), самому ему пост главы региона не светит – вряд ли и Ак-орда, и "Библиотека" решатся создать такой прецедент, способный вызвать негативную реакцию в обществе. А Сапарбаев работает на нынешней должности всего-то полгода.



Поэтому волей-неволей начинаешь думать: а не затеяла ли все эта некая третья сила? Может, кому-то выгодно "замутить" воду и попытаться выловить в ней "золотую рыбку"?



Тем временем в распоряжение нашей редакции попало еще одно письмо – тоже на имя главы государства и тоже без подписей. Но доподлинно известно, что в его подготовке участвовала целая группа ветеранов, занимавших в прежние годы высокие должности (акимы, руководители областных управлений и т.д.) и пользующихся влиянием в регионе. Причем они являются выходцами из разных районов Кызылординской области, принадлежат к разным родам. Иначе говоря, назвать их представителями одного клана сложно. Обращение готовилось примерно тогда же, когда было обнародовано первое ("от имени жителей"), но было ли оно отправлено адресату, то есть в Ак-орду, или же инициаторы раздумали – ответа на этот вопрос так и не удалось получить.



В письме, написанном на казахском языке, предъявляется много претензий Абдыкаликовой. Так, ее упрекают в том, что при принятии тех или иных решений она не советуется с местными специалистами, ветеранами соответствующих отраслей, а руководствуется только тем, что скажет ее "ближний круг". А этот самый "ближний круг", составляют преимущественно пришлые люди (в том числе речь идет о ее заместителях), которых она пригласила со стороны и которые не знают местной специфики, – хотя в самом регионе, уверяют авторы письма, есть немало компетентных и достойных кадров.



Причем, по их словам, "временами создается впечатление, что областью руководит не сама Абдыкаликова, а приехавшие с ней нукеры" (хотя, наверное, правильнее было бы назвать их визирями), поскольку за многими решениями акима просматривается абсолютное незнание особенностей региона. В частности, приводится такой факт: 5 миллиардов тенге было выделено на работы по углублению дна Сырдарьи с использованием специальной техники в районе областного центра – авторы считают это напрасной тратой значительных бюджетных средств, поскольку то же самое обычно делают за счет увеличения стока по руслу реки в зимнее время.



Абдыкаликову также обвиняют в том, что в период летнего всплеска эпидемии коронавируса она не нашла себе воли и мужества пересмотреть расходы местного бюджета, изыскать деньги на создание дополнительных койко-мест и обеспечение больниц необходимыми лекарственными средствами. Как следствие, в регионе сложилась критическая ситуация с заболеваемостью COVID, было много умерших.



Припомнили акиму и злополучную историю в Жанакорганском районе, и последующую попытку оправдать себя посредством организации выступлений послушных ветеранов-лизоблюдов в подконтрольных акимату СМИ, и ее неумение общаться с народом (бесстрастное чтение по бумажке заготовленного текста), и хождение со свитой "визирей" и "нукеров" в сопровождении видеокамер по больницам и аптекам, заранее подготовленным к ее визиту… Перечислять все нет смысла, тем более что текст письма довольно большой и изобилует метафорами, – можно было сократить его, как минимум, вдвое, убрав длинноты, образные сравнения и оставив только суть.



Завершается оно так (в вольном переводе с казахского): "Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, просим вмешаться в ситуацию и поставить точку. Только Вы можете привести в чувство Гульшару Абдыкаликову. А еще лучше, пока не поздно, отстранить ее от этой должности. Хотя и говорят, что лошадей на переправе не меняют, но, если областью продолжит руководить человек, для которого этот груз является непосильным, то будет страдать население региона".



Не стану давать оценку тому, насколько справедливы выдвинутые обвинения, но, похоже, действительно, эксперимент с назначением женщины главой региона оказался неудачным. Во-первых, Кызылординская область еще с советских времен считается очень сложной и даже в какой-то степени депрессивной (вспомните расхожее выражение "кызыл-дыра"). Кроме того, она, по сути, моноэтничная, ее население в массе своей сохранило традиционные представления о том, каким должно быть гендерное распределение ролей и в общественной жизни, и тем более в системе власти. А значит, отношение к представительнице слабого пола на посту акима изначально было бы скептическим (кстати, даже среди глав районов за всю историю области можно вспомнить только Алмагуль Божанову, да и то это было уже давно). С учетом названных обстоятельств если и назначать туда женщину, то исключительно "мужика в юбке", "железную леди", властную, волевую, решительную. А Абдыкаликова явно не из категории таких.



Во-вторых, и это в какой-то мере может служить для нее оправданием, следует иметь в виду, мягко говоря, непростое наследство, оставленное предшественниками. Шесть с половиной лет (рекордное "долгожительство" на этом посту), с января 2013-го по июнь 2019-го, регионом руководил Крымбек Кушербаев. Некогда начальник областного штаба ударных комсомольских строек, он всегда оставался верен своему увлечению масштабными и громкими проектами: в Мангистау – "Актау-сити", в Кызылорде – освоение левого берега Сырдарьи, где планировалось возвести, по сути, новый город. А еще строительство стекольного завода, нового аэровокзала, создание горно-металлургического кластера… "Мелочи" же вроде жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечения всем необходимым больниц, работы общественного транспорта и т.д. находились далеко на периферии его внимания. А именно эти проблемы, так и не решенные должным образом в период его "правления", сегодня становятся катализатором недовольства жителей. Да и громкие проекты остались в большинстве своем нереализованными. Преемник Кушербаева и, как утверждают знатоки "политической кухни", его ставленник Искаков проработал всего девять месяцев и практически ничего не успел сделать. Соответственно все это "наследие" перешло к Абдыкаликовой, которую назначили как-то слишком быстро.



А тут еще возникли серьезные трудности у аграриев области. Как известно, сельское хозяйство в низовьях Сырдарьи держится на возделывании риса. До прихода Кушербаева эту очень влагоемкую (потребляющую втрое больше воды, чем хлопок) культуру возделывали на 74-75 тысячах гектаров. При нем же площадь посевов увеличили до 87-88 тысяч гектаров, хотя на различных совещаниях продолжали говорить о необходимости диверсификации, о том, что постепенно надо замещать рис менее влаголюбивыми культурами. При этом какой-то настойчивости в плане защиты водных интересов региона в отношениях с теми, кто находится выше по течению Сырдарьи, не наблюдалось. И в нынешнем году все это аукнулось. Хотя специалисты еще зимой предупреждали, что сезон будет вододефицитный, площади под рисом не стали сокращать. Абдыкаликову назначили акимом области как раз накануне начала посевной. Но она – человек, далекий от сельского хозяйства, а в ее окружении, похоже, не нашлось таких, кто смог бы грамотно оценить ситуацию. В результате возникла угроза потери части урожая, что может сказаться и на доходах сельчан.



В общем, над первой в Казахстане женщиной, возглавившей регион, сегодня сгущаются тучи. А морально-психологический климат в области становится все более гнетущим. Скандал вокруг Искакова, явно засидевшийся в кресле мэра областного центра Налибаев, недовольство населения работой Абдыкаликовой и ее команды, "разборки" внутри так называемой местной элиты, – и все это на фоне летнего "коронавирусного кошмара", нерешенности многих социально-экономических проблем, тревог по поводу возможной второй волны эпидемии, степени готовности к зиме… Доверие людей к тем, кто поставлен управлять ими, стремительно приближается к нулю.



Автор: Женис Байхожа

24.08.20 Источник - camonitor.kz

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