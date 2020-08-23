В Казахстане "прессуют" анти-китайских активистов, - Крис Риклтон

11:22 24.08.2020

Казахстан преследует критиков Китая на фоне роста обеспокоенности по поводу Синьцзяна

Казахстанские активисты возмущены тем, как их правительство склоняется перед Пекином.



Крис Риклтон 21 авг. 2020



Скрытые под маской намерения: первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев на встрече с китайским послом Чжан Сяо в апреле. (Фото: МИД Казахстана)

Скрытые под маской намерения: первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев на встрече с китайским послом Чжан Сяо в апреле. (Фото: МИД Казахстана)

Обеспокоенность по поводу все более напористых действий Китая в Казахстане не ослабевает. Но власти продолжают демонстрировать верность Пекину, препятствуя работе активистов, критикующих китайское правительство.



Последняя жертва преследований – Серик Ажибай, который был арестован полицией после проведения одиночного пикета у консульства КНР в Алматы. Пикет был организован с целью потребовать высылки посла Пекина Чжан Сяо, который вызвал негативное отношение к себе как среди граждан, так и среди официальных лиц своими высказываниями, которые были восприняты как неуважение к казахстанцам и суверенитету их страны.



Чжан, занимающий эту должность с 2018 года, яростно защищает политику своего правительства в китайской провинции Синьцзян, где, как считается, сотни тысяч мусульман из числа нацменьшинств – включая многих этнических казахов, у которых есть родственники в Казахстане, – были помещены в лагеря для интернированных.



Посол Чжан Сяо. (Фото: посольство Китая в Казахстане)

Посол Чжан Сяо. (Фото: посольство Китая в Казахстане)

Недавнее высказывание китайского посольства по поводу вспышки коронавируса в Казахстане вызвало конфуз. Упомянув в одном из своих заявлений некий штамм "казахстанской пневмонии" (что даже на минуту вызвало международную панику по поводу появления нового смертоносного вируса в Центральной Азии), посольство, похоже, весьма неделикатно пыталось оказать давление на Нур-Султан, чтобы тот изменил свою систему регистрации случаев заболевания COVID-19.



Последней каплей для Ажибая стало заявление Чжана по поводу того, что казахстанско-китайское сотрудничество в области безопасности поможет Казахстану предотвратить угрозу внутренних беспорядков. В своем выступлении посол упомянул "цветные революции" – термин, который официальные лица в таких местах, как Пекин и Москва, регулярно используют для демонизации массовых выражений народного недовольства в странах, где у власти находятся репрессивные правительства.



"Мы не являемся автономным районом Китая, – сказал Ажибай во время пикета. – Мы суверенное государство. У нас есть право самим определять свою внутреннюю политику".



Ажибай регулярно принимает участие в акциях протеста, включая пикеты в знак солидарности с этническими казахами, которым удалось бежать из Китая. С его точки зрения, слова посла были недопустимым вмешательством во внутренние дела Казахстана.



Реакция полиции не заставила себя долго ждать: его тут же скрутили. И показательно, что сотрудники правоохранительных органов сразу заподозрили, что Ажибай организовал пикет не из-за личных убеждений.



По сообщению Радио Азаттык, на состоявшемся в тот же день судебном заседании полиция заявляла, что активист был завербован третьими лицами.



Судья не согласился с этим, но все же постановил, что одиночный пикет был устроен в нарушение порядка проведения публичных собраний. По сообщениям, Ажибай был приговорен к 15 суткам тюремного заключения.



Человек, которого полиция явно подозревает в инспирировании действий Ажибая, – это Серикжан Билаш, который вызвал острую неприязнь казахстанского правительства своей активной и эффективной деятельностью в отношении Синьцзяна. Его расположенная в Алматы группа "Атажурт" (Отечество) не только скрупулезно собирала информацию о людях, которые, как считается, исчезли в китайских лагерях для интернированных, но также оказалась необычайно эффективной в распространении информации об этих репрессиях через крупные западные СМИ.



Нур-Султан долго мучался вопросом, что делать с Билашем. С одной стороны, власти вынуждены были учитывать чувства граждан, разгневанных обращением со своими соплеменниками в Синьцзяне. С другой, необходимо было принимать во внимание и позицию Пекина: Китай является жизненно важным экономическим партнером, и его явно раздражала активность Билаша и ему подобных.



Первые предупредительные выстрелы были относительно банальными. В феврале 2019 года Билаш был оштрафован на сумму около 700 долларов за то, что "Атаджурт" функционировала без регистрации. Он рассмеялся и продолжил свою работу.



Несколько месяцев спустя ситуация стала немного более серьезной: Билаша арестовали по обвинению в экстремизме, основанному на весьма причудливой интерпретации некоторых его замечаний. Энергия, которая питает упорство Билаша, проявляется и в его говорливости и склонности к напыщенному слогу. Иногда он разражается цветистыми речами, и прокуроры с ликованием цепляются к его словам. В Казахстане обвинения в якобы экстремистских высказываниях – стандартный инструмент для произвольного заключения в тюрьму критиков правительства.



В конце концов Билашу удалось избежать серьезных неприятностей, заключив сделку о признании вины. После закрытия дела он формально дистанцировался от "Атаджурт".



Но теперь он опять оказался на скамье подсудимых. На этот раз обвинения касаются преемницы "Атаджурт" – группы под названием "Нагиз Атаджурт" (Настоящая организация "Отечество"), которой руководит союзник Билаша Бекзат Максутханулы.



История этого объединения является примером еще одного используемого правительством инструмента по подавлению связанного с Синьцзяном активизма. Хотя Министерство юстиции неоднократно отказывало исходной группе "Атаджурт" в регистрации, власти не стали препятствовать, когда получили заявление от отколовшейся группы под названием "Атажурт ериктилери" (Добровольцы отечества). Этой новой организацией руководили разочаровавшиеся соратники Билаша, но она не предпринимала никаких реальных усилий по продвижению синьцзянского вопроса, в то время как весь смысл существования первоначального "Атаджурта" состоял именно в этом.



Эта деталь усилила подозрения, что "Атажурт ериктилери" на самом деле являются тайным проектом властей. И эти подозрения еще более подкрепило решение "Атажурт ериктилери" подать властям жалобу на "Нагиз Атаджурт" за работу без регистрации, вызвавшую очередное судебное разбирательство с участием Билаша, Максутханулы и нескольких других. Ожидается, что суд начнется в ближайшее время.



Преследование Билаша и его команды, конечно, связано не только с Китаем. Мысль о том, что активизм по синьцзянскому вопросу и политическая активность оппозиции могут слиться воедино – или, возможно, уже слились – вызывает ощутимое беспокойство в Нур-Султане.



"Я говорю им, что не делаю и не планирую делать ничего против правительства, – сказал Билаш Eurasianet.org в телефонном интервью. – Похоже, они мне не верят".



Синофобские настроения в Казахстане никогда не перестают теплиться, и готовы разгореться в любой момент, что часто оказывается надежным инструментом в руках желающих возбудить возмущение общественности.



Некоторые из наиболее масштабных за последние годы демонстраций прошли весной 2016 года, когда тысячи людей приняли участие в бурных акциях протеста против якобы имевших место планов правительства продать большие участки земли китайским инвесторам. Факт отсутствия известных доказательств существования подобных планов не имел большого значения.



Затем люди снова в гневе вышли на улицы в 2019 году, когда в стране пошли разговоры, что китайские компании якобы собираются построить по всему Казахстану десятки заводов, которые будут загрязнять окружающую среду.



Нур-Султан, возможно, также беспокоит то, что некоторые активисты, похоже, все меньше боятся юридических последствий своих выступлений против китайских репрессий в Синьцзяне.



Байболат Кунболат, снимавший на видео акцию протеста Ажибая у китайского консульства, не раз сам устраивал там пикеты, требуя освобождения своего двоюродного брата Баймурата Наурызбека, приговоренного в 2018 году к 10 годам тюремного заключения за комментарий на форуме, оставленный им в 2012 году.



Ранее в этом году представители мэрии Алматы предупредили Кунболата, что в случае повторения несанкционированных акций его может ждать арест.



Но Кунболата, которому сейчас 39 лет, это не пугает. Не останавливает его и запугивание со стороны сотрудника китайского консульства, который многозначительно предупредил его во время общения по мессенджеру не становиться "пешкой антикитайских сил".



"Конечно, я буду просить разрешения провести акцию протеста. Но если они откажут, я все равно буду протестовать и отсижу в тюрьме 15 суток, – сказал Кунболат Eurasianet.org. – Мне нужно вызволить своего двоюродного брата".



Крис Риклтон является независимым журналистом, специализирующимся на освещении центральноазиатских событий.