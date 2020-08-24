 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.08.2020
16:21  За Украину Мечты! - А.Ганжа
16:19  КырВыборы-2020. Круговорот политиков в списках партий
16:18  Перетягивание Леванта. Политика разорения на Ближнем Востоке, - С.Кожемякин
12:45  Америке не остановить рост превосходства КНР, - Е.Пустовойтова
12:40  За белорусской революцией стоит Telegram, - Le Temps
12:05  Висконсин. Амер-полицай 7 пулями в спину на глазах детей прикончил безоружного негра. Черная мстя надвигается
11:22  В Казахстане "прессуют" анти-китайских активистов, - Крис Риклтон

11:20  Туркменистан: кого назначат наследником?
11:07  Страсти по KZвласти: чем закончатся кызылординские "разборки"? - САМ
11:03  В Алматы, Нур-Султане и Актау идут аресты каз-гражданских активистов
11:00  Анти-COVID: Июньский кошмар в Казахстане не повторится?! - Ж.Асылбеков
10:43  "Голодомор" в Казахстане – оружие межэтнических конфликтов, - В.Попова
10:42  Чем чревата "многовекторность" Кыргызстана
10:30  Феномен революций по клику мышки, - Э.Биров
10:27  О совпадениях, или "отравлении" Навального, - М.Хазин
10:23  Нью-Йорка больше нет: откровения жителя о деградации американского города-символа
10:21  Россия возвращает ракеты на Кубу. Привет американским детям
09:51  Подрыв газопровода под Дамаском обесточил всю Сирию
09:13  Апокалипсис Голливуда: богатые и знаменитые бегут в массовом порядке
08:47  КазСенат, выборы. На погосте ветер свищет..., - М.Розов
08:13  Трамп вообще грозит разорвать отношения с Китаем, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Висконсин. Амер-полицай 7 пулями в спину на глазах детей прикончил безоружного негра. Черная мстя надвигается
12:05 24.08.2020

Полицейский застрелил безоружного афроамериканца на глазах детей
Видеозапись стрельбы опубликовали в Twitter.

Протесты вспыхнули в городе Кеноша штата Висконсин после того, как полицейский застрелил афроамериканца на глазах его детей, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

29-летний Джейкоб Блейк был доставлен в ближайшую больницу на вертолете.

Видео инцидента было опубликовано в Twitter. На кадрах видно, как Джейкоб Блейк уходил от полицейских к своему автомобилю. Он открыл дверь и пытался сесть внутрь, когда офицер полиции выстрелил семь раз в спину мужчины. Сообщается, что в этот момент в автомобиле находились трое детей Блейка.

Внимание! Видео содержит сцены насилия
https://www.zakon.kz/5037177-politseyskiy-zastrelil-bezoruzhnogo.html

После инцидента в городе начались беспорядки. Сотни людей прошли маршем к полицейскому управлению. Некоторые автомобили были подожжены, полиция применила слезоточивый газ. Власти ввели комендантский час.

Губернатор штата Тони Эверс написал в Twitter, что Блейк был безоружен.

Полиция Кеноша заявила, что расследование инцидента будет вести Департамент юстиции штата.

Беспорядки в Висконсине происходят на фоне обострения напряженности в США после убийства полицейскими другого афроамериканца Джорджа Флойда.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598259900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречу с главой "Роскосмоса" Д. Рогозиным
- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби
- Те, кто продавал дипломы медиков, сейчас лечатся у тех, кто их купил - Ашимбаев
- Кадровые перестановки
- Е. Тугжанов принял участие в совещании по развитию научно-исследовательского института "Абай академиясы"
- Совещание по вопросам обеспечения промышленной и пожарной безопасности
- Полмиллиона школьников не смогут учиться дистанционно
- Данияр Ашимбаев – о депутатах: бесконтрольные акиматы сформировали слабые и инертные маслихаты
- Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за 2 кв. 2020 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  