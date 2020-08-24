Висконсин. Амер-полицай 7 пулями в спину на глазах детей прикончил безоружного негра. Черная мстя надвигается

12:05 24.08.2020

Полицейский застрелил безоружного афроамериканца на глазах детей

Видеозапись стрельбы опубликовали в Twitter.



Протесты вспыхнули в городе Кеноша штата Висконсин после того, как полицейский застрелил афроамериканца на глазах его детей, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.



29-летний Джейкоб Блейк был доставлен в ближайшую больницу на вертолете.



Видео инцидента было опубликовано в Twitter. На кадрах видно, как Джейкоб Блейк уходил от полицейских к своему автомобилю. Он открыл дверь и пытался сесть внутрь, когда офицер полиции выстрелил семь раз в спину мужчины. Сообщается, что в этот момент в автомобиле находились трое детей Блейка.



Внимание! Видео содержит сцены насилия

https://www.zakon.kz/5037177-politseyskiy-zastrelil-bezoruzhnogo.html



После инцидента в городе начались беспорядки. Сотни людей прошли маршем к полицейскому управлению. Некоторые автомобили были подожжены, полиция применила слезоточивый газ. Власти ввели комендантский час.



Губернатор штата Тони Эверс написал в Twitter, что Блейк был безоружен.



Полиция Кеноша заявила, что расследование инцидента будет вести Департамент юстиции штата.



Беспорядки в Висконсине происходят на фоне обострения напряженности в США после убийства полицейскими другого афроамериканца Джорджа Флойда.