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|Висконсин. Амер-полицай 7 пулями в спину на глазах детей прикончил безоружного негра. Черная мстя надвигается
12:05 24.08.2020
Полицейский застрелил безоружного афроамериканца на глазах детей
Видеозапись стрельбы опубликовали в Twitter.
Протесты вспыхнули в городе Кеноша штата Висконсин после того, как полицейский застрелил афроамериканца на глазах его детей, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.
29-летний Джейкоб Блейк был доставлен в ближайшую больницу на вертолете.
Видео инцидента было опубликовано в Twitter. На кадрах видно, как Джейкоб Блейк уходил от полицейских к своему автомобилю. Он открыл дверь и пытался сесть внутрь, когда офицер полиции выстрелил семь раз в спину мужчины. Сообщается, что в этот момент в автомобиле находились трое детей Блейка.
Внимание! Видео содержит сцены насилия
https://www.zakon.kz/5037177-politseyskiy-zastrelil-bezoruzhnogo.html
После инцидента в городе начались беспорядки. Сотни людей прошли маршем к полицейскому управлению. Некоторые автомобили были подожжены, полиция применила слезоточивый газ. Власти ввели комендантский час.
Губернатор штата Тони Эверс написал в Twitter, что Блейк был безоружен.
Полиция Кеноша заявила, что расследование инцидента будет вести Департамент юстиции штата.
Беспорядки в Висконсине происходят на фоне обострения напряженности в США после убийства полицейскими другого афроамериканца Джорджа Флойда.