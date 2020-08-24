 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.08.2020
16:21  За Украину Мечты! - А.Ганжа
16:19  КырВыборы-2020. Круговорот политиков в списках партий
16:18  Перетягивание Леванта. Политика разорения на Ближнем Востоке, - С.Кожемякин
12:45  Америке не остановить рост превосходства КНР, - Е.Пустовойтова
12:40  За белорусской революцией стоит Telegram, - Le Temps
12:05  Висконсин. Амер-полицай 7 пулями в спину на глазах детей прикончил безоружного негра. Черная мстя надвигается
11:22  В Казахстане "прессуют" анти-китайских активистов, - Крис Риклтон

11:20  Туркменистан: кого назначат наследником?
11:07  Страсти по KZвласти: чем закончатся кызылординские "разборки"? - САМ
11:03  В Алматы, Нур-Султане и Актау идут аресты каз-гражданских активистов
11:00  Анти-COVID: Июньский кошмар в Казахстане не повторится?! - Ж.Асылбеков
10:43  "Голодомор" в Казахстане – оружие межэтнических конфликтов, - В.Попова
10:42  Чем чревата "многовекторность" Кыргызстана
10:30  Феномен революций по клику мышки, - Э.Биров
10:27  О совпадениях, или "отравлении" Навального, - М.Хазин
10:23  Нью-Йорка больше нет: откровения жителя о деградации американского города-символа
10:21  Россия возвращает ракеты на Кубу. Привет американским детям
09:51  Подрыв газопровода под Дамаском обесточил всю Сирию
09:13  Апокалипсис Голливуда: богатые и знаменитые бегут в массовом порядке
08:47  КазСенат, выборы. На погосте ветер свищет..., - М.Розов
08:13  Трамп вообще грозит разорвать отношения с Китаем, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
За белорусской революцией стоит Telegram, - Le Temps
12:40 24.08.2020

24 августа 2020 г.
Эммануэль Гриншпан | Le Temps

"Мобилизация против президента Белоруссии Александра Лукашенко сохраняется благодаря кучке почти неизвестных блогеров, которые воодушевляют и координируют акции протеста", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"(...) На 15-й день протестного движения центр Минска, как и на прошлой неделе, был затоплен потоком демонстрантов. От 200 тыс. до 250 тыс. человек - это значительная цифра, учитывая угрозы насильственных репрессий со стороны властей, растущий список погибших, аресты с последующими пытками, развертывание хорошо вооруженных солдат и неблагоприятную погоду", - считает журналист.

"(...) В воскресенье, незадолго до митинга министр обороны Белоруссии выступил с угрожающим для демонстрантов обращением. "Категорически предупреждаем - в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах [отсылка к памятникам в память о Второй мировой войне], вы дело будете иметь не с милицией, а с армией", - заявил Виктор Хренин.

"(...) Демонстранты не приблизились к военному кордону вокруг мемориалов. Их отговорила Мария Колесникова, одна из ведущих фигур президентской кампании и член Координационного совета оппозиции, которая стала предостерегать от любых "провокаций". Но на самом деле огромная толпа, хлынувшая на улицы столицы и провинциальных городов, координируется отнюдь не оппозиционерами", - отмечает автор статьи.

"Сегодня всех протестующих объединяют не партии, не политические лидеры, не традиционные организации. Движение координируется Telegram-каналами, - поясняет Франак Вячорка, белорусский журналист и медиа-аналитик. - Политические лидеры оппозиции нуждаются в Telegram, без которого они не могут ни информировать население, ни оказывать на него влияние. Они в нем нуждаются, чтобы общаться, собирать средства, контактировать с традиционными СМИ".

"Канал" - это аккаунт в зашифрованной социальной сети Telegram, который транслирует информацию своим подписчикам. Успех этого приложения в Белоруссии объясняется высокой степенью анонимности, которую оно предоставляет своим пользователям, и его способностью безупречно функционировать, несмотря на нежелательную блокировку Интернета властями", - пишет Le Temps.

"(...) У самого влиятельного Telegram-канала NEXTA более 2,1 млн подписчиков (@Nexta_tv). Такая цифра сопоставима с общей численностью населения Белоруссии, которое составляет 9,5 млн человек. NEXTA, название которооо по-белорусски означает "некто", ежедневно публикует десятки сообщений о злоупотреблениях властью. Начиная от лозунгов и кончая кратким анализом ситуации, а также видеоролики, где демонстрируются нарушения со стороны полиции и даются рекомендации для митингующих. А главное, NEXTA публикует планы на протест, в котором часу и где собраться на митинг", - указывает Гриншпан.

"Но кто эти загадочные организаторы? За почти полной анонимностью NEXTA стоят два молодых журналиста-активиста, в том числе 22-летний Степан Путило. Впервые запущенный на YouTube в 2015 году канал NEXTA сразу же нажил себе неприятности своими сатирическими публикациями в адрес Александра Лукашенко. Из-за судебных преследований Степан Путило решил поселиться в Польше, где сейчас размещается канал. В NEXTA насчитывается от 10 до 15 сотрудников", - говорится в статье.

"В интервью эстонской газете Delfi Степан Путило объясняет, что сегодня он "изнурен" беспрестанной работой, которой требует канал, а также своими обязанностями. "Мы получаем 200 сообщений в минуту, 100 тыс. в день". Активист утверждает, что совершил революцию "случайно", поскольку его действия являются лишь следствием введенной властями цензуры", - передает автор статьи.

"Александр Лукашенко обвиняет Telegram-каналы в том, что они управляются из-за границы, в частности, из Литвы и Польши. Однако, по мнению Франака Вячорки, эти блогеры вполне искренни и не зависят от скрытых интересов: благодаря своей аудитории они в значительной степени способны сами себя финансировать. "Каждое рекламное объявление можно продать за 7 тыс. долларов, достаточно всего одного или двух в месяц, чтобы оплатить работу редакции".

"Несмотря на такую независимость и радикализм своих лозунгов, NEXTA остается в хороших отношениях с осторожной белорусской оппозицией, которая следует пацифистской и легалистской линии, - комментирует Гриншпан. "Каждый играет свою роль, и раскола нет, - отмечает медиа-аналитик. - Эта революция разворачивается именно благодаря NEXTA и другим каналам, Белоруссия восстала именно благодаря их радикализму".

Источник: Le Temps

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598262000
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречу с главой "Роскосмоса" Д. Рогозиным
- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби
- Те, кто продавал дипломы медиков, сейчас лечатся у тех, кто их купил - Ашимбаев
- Кадровые перестановки
- Е. Тугжанов принял участие в совещании по развитию научно-исследовательского института "Абай академиясы"
- Совещание по вопросам обеспечения промышленной и пожарной безопасности
- Полмиллиона школьников не смогут учиться дистанционно
- Данияр Ашимбаев – о депутатах: бесконтрольные акиматы сформировали слабые и инертные маслихаты
- Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за 2 кв. 2020 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  