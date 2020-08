Америке не остановить рост превосходства КНР, - Е.Пустовойтова

12:45 24.08.2020

Об успехах науки и техники в Китае



Елена ПУСТОВОЙТОВА, 23 августа 2020



Китай первым начал создавать новый рынок – на этот раз космический, осуществив прорыв в развитии лазерной телекоммуникации c орбитальной группировкой спутников, формирующейся для обслуживания космического Интернета вещей.

Связь между спутниками обеспечивает лазерный пучок, передающий изображения, звук и другие информационные данные в космосе. Лазерное устройство обладает высокой скоростью передачи данных, устойчивостью от помех, сравнительно малыми системными терминалами, легким весом и низким энергопотреблением. Синьхуа пишет: "Спутники "Синъюнь-2 01" и "Синъюнь-2 02" испытали ключевые технологии по межспутниковой лазерной связи. Об этом заявила китайская космическая компания Саньцзян (China Space Sanjiang Group Co. Ltd). Эти два спутника, предназначенные для реализации китайского проекта по развитию космического Интернета вещей, наладили двустороннюю телекоммуникацию, характеризующуюся цельным процессом связи и стабильностью телеметрии".

Чисто технологически лазерная связь между спутниками позволяет значительно уменьшить зависимость системы спутниковой группировки от наземной сети, сократить требуемое число наземных станций и издержки на их строительство, а также практически безгранично расширять зону покрытия сигналов (то есть осуществлять глобальное наблюдение).

Оценить это достижение китайских ученых и инженеров будет проще, если вспомнить, что всего 40 лет назад ВВП Китая составлял 190 миллиардов долларов, а через 20 лет он вырос до 2 триллионов. За это же время в 18 раз увеличилось количество научных исследований в Китае. А еще два года спустя КНР обогнала США, став самой большой экономикой мира по объему ВВП в пересчете на покупательскую способность юаня. С того дня, пишет калифорнийская Quora, "эта кинетическая энергия движет Китай вперед, хотя США отчаянно стараются использовать всякие уловки в попытке замедлить рост превосходства Китая".

Подняв из бедности и нищеты более полумиллиарда своих граждан, Китай создал самый большой в мире средний класс и крупнейший внутренний рынок, равный 20 процентам мирового. В сфере образования Китай обогнал США в 10 раз. Каждый год в вузах страны заканчивают образование более 8 миллионов студентов, в сфере науки и техники работает больше 100 миллионов человек. Даже японцы, эти верные союзники Вашингтона в Восточной Азии, впадают в раздумья: не пора ли сделать ставку на китайские НИОКР вместо американских?

Данные, полученные агентством Nikkei Asian Review, показывают, что из всех опубликованных научно-технических работ в мире 19,9 процента принадлежат китайским ученым и технологам. Американским – 18,3 процента. За два года (2016-2018) в Китае опубликовано 305 927 научных работ, в США – 281 487 работ. В Германии (третье место) – 64 041 работа (4,4 процента). Четвертые – японцы (64,874 научных работы). В японском Национальном институте научно-технической политики (National Institute of Science and Technology Policy) отмечают, что подготовка научно-исследовательских работ всегда была главным барометром развития "и Китай обогнал Америку" в этой сфере. "Объем исследовательских работ, сделанных в Китае, будет значительно влиять на его военную и деловую активность".

Качество китайских исследований в науке приблизилось к американским. Из 10 процентов наиболее цитируемых исследований в мире почти четверть американские – 24,7 процента. Китайских – 22 процента. Из одного процента самых цитируемых работ – американских 29,3 процента, китайских – 21,9. Разрыв невелик и продолжает сокращаться. При этом сферы интересов в США и КНР отличаются. Китай доминирует в естественных науках, химии, инженерии, компьютерных науках и математике. Американцы сконцентрированы на клинической медицине и фундаментальной науке.

Двигателем науки в любой стране являются капиталовложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (R&D) и рост числа исследователей. В 2019 году Пекин увеличил финансирование НИОКР на 10 процентов, доведя его до 554 миллиардов долларов. США потратили на эти цели 581 миллиард, но инвестиции в науку в сравнении с предыдущим годом выросли только на 5 процентов. Расходы Китая на высшее образование с 2000 года выросли более чем в 10 раз, США увеличили их за этот срок только в 1,8 раза. Китайский задел на будущее гораздо весомее американского. Пекин готов увеличить в 2020 году расходы на науку с 1,5 процента ВВП до 2,5 процента, что прямо отзовется на количестве научных кадров в стране – сейчас их 1,87 миллиона (в США – 1,43 млн.).

Британская Financial Times предлагает кооперироваться с китайцами, а не рвать с ними связи. Сейчас две главные технологические державы, Америка и Китай, тесно связаны друг с другом, и разрыв нанесет тяжелый экономический удар по сотням американских технологических компаний. Та же Apple, которая подходит к порогу рыночной стоимости 2 триллиона долларов, опирается на Китай как на производственную базу; пятая часть ежегодных продаж Apple приходится на Поднебесную. Пять американских компаний по производству микросхем – Nvidia, Texas Instruments, Qualcomm, Intel и Broadcom – имеют рыночную стоимость более 100 миллиардов долларов каждая и от четверти до половины чипов продают Китаю.

Project Syndicate пишет: "Китай уже полноправный участник состязания в двух программах – коммерческой и национальной безопасности и создании искусственного интеллекта". При населении Китая в 4 раза большем, чем у США, сам собой отпадает вопрос о том, где будет самый большой внутренний рынок для искусственного интеллекта (ИИ). К тому же правительство Китая сделало ИИ первостепенным приоритетом в науке и технике.

Добавим к этому, что Пекин удвоил займы 68 государствам, что сопоставимо с займами им Всемирного банка, и не постеснялся зеркально наложить санкции на 11 американских политиков и глав организаций, вмешавшихся в дела Гонконга. Линия Пекина в области защиты государственных интересов выдерживается уверенно.