Перетягивание Леванта. Политика разорения на Ближнем Востоке, - С.Кожемякин

16:18 24.08.2020 Политика разорения на Ближнем Востоке



Взрыв в Бейруте стал символом преступных замыслов империалистических сил. Пытаясь завладеть регионом, они не останавливаются ни перед раздуванием межрелигиозной вражды, ни перед организацией кровавых провокаций.



Перетягивание Леванта



Анализируя развитие капитализма, В.И. Ленин подчеркивал, что колониальная политика и империализм - не болезненные и исцелимые отклонения, а неизбежное следствие самых его основ. "…Конкуренция между отдельными странами ставит вопрос только так - остаться на девятом месте и вечно рисковать судьбой Бельгии или разорять и покорять другие страны, проталкивая себе местечко среди "великих" держав", - объяснял он.



В условиях кризиса буржуазной системы, лишь обострившегося с началом пандемии, экспансия капитала приобретает все более агрессивные формы. Узлы противоречий превращаются в "горячие точки". Одной из них является Ближний Восток и особенно Левант. Таково старинное название региона, примыкающего к Средиземному морю, в том числе территории современных Ливана, Сирии, Израиля и Палестины. В стремлении установить над ним контроль американский империализм опирается на поддержку израильских элит, желающих заполучить сферу влияния.



Активизацию захватнической политики подстегивают несколько факторов. Среди них обнаружение богатейших нефтегазоносных месторождений на средиземноморском шельфе, а также политика стран, не желающих играть навязываемые роли. Выстояло, несмотря на невероятное давление, законное правительство Сирии. 19 июля в стране прошли парламентские выборы. Национальный прогрессивный фронт, включающий в том числе правящую Партию арабского социалистического возрождения (Баас), Сирийскую коммунистическую партию и Сирийскую коммунистическую партию (объединенную), одержал убедительную победу.



Продолжается укрепление обороноспособности. Дамаск и Тегеран заключили соглашение о поставках в Сирию иранских зенитно-ракетных комплексов "Бавар-373" и "Хордад-3". "Мы наблюдаем за возрождением сирийской армии", - с нескрываемой тревогой заявил командующий Северным военным округом Израиля генерал Амир Барам. По его словам, для полного восстановления довоенного оборонного потенциала Дамаску понадобится от трех до пяти лет.



То же самое относится к социально-экономической сфере, постепенно оживающей после потерь гражданской войны. За последний год восстановлены 967 образовательных и 240 медицинских учреждений, отремонтированы почти 1,4 тыс. км автодорог, проложено 1,3 тыс. км линий электропередачи. Ответом капитала стало усиление блокады. Принятый в США "Закон Цезаря" позволяет вводить санкции против местных и иностранных компаний, восстанавливающих сирийскую экономику.



"Санкциям не будет конца, пока сирийский режим и его союзники не уступят в вопросе власти над страной", - заявил заместитель помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Джоэл Рэйберн. Цинизмом проникнут договор Вашингтона с руководством сирийских курдов о "модернизации" месторождений нефти силами американских компаний. В МИД Сирии назвали это узакониванием кражи сырья, начавшейся несколько лет назад.



Но самой опасной для глобального капитала является перспектива создания коридора союзных Китаю государств от границ КНР до Средиземного моря. О сотрудничестве Пекина с Ираном и Ираком "Правда" уже писала. Аналогичные процессы происходят в странах Леванта. Предварительный пакет совместных проектов Китая и Ливана включает развитие энергосистемы, строительство железной дороги вдоль побережья и тоннеля, связывающего Бейрут и долину Бекаа. Кроме того, КНР участвует в расширении порта Триполи на севере Ливана. Вместе с проектами Пекина в морских портах Порт-Саида (Египет), Пирея (Греция), Хайфы и Ашдода (Израиль) это означает расширение китайского присутствия в Восточном Средиземноморье.



В июле в формате видеоконференции прошло министерское совещание Форума китайско-арабского сотрудничества. Главы МИД приняли план действий на 2020-2022 годы, предусматривающий сотрудничество в рамках стратегии "Один пояс, один путь", а также Амманскую декларацию. В ней отражены общие взгляды на события в регионе. В частности, подтверждены право палестинского народа на самоопределение и необходимость мирного разрешения кризисов в Сирии и Ливане.



В Вашингтоне открыто предостерегают от сближения с КНР. "Поворот на Восток не решит проблем Ливана, китайские инвестиции повредят стабильности, финансовой устойчивости и давним отношениям с США", - заявила посол США Дороти Ши.



Заказчики "праздника"



Взрыв, произошедший 4 августа в порту Бейрута, сыграл на руку США и их союзникам. Катастрофа унесла жизни почти 200 человек, свыше 6 тыс. получили ранения. Разрушения в морской гавани и прилегающих кварталах нанесли ущерб на сумму 3 млрд долл., а с учетом долгосрочных потерь - и того больше.



Согласно официальной версии, взрыв произошел на складе с аммиачной селитрой. Она хранилась в порту шесть лет - с тех пор, как была конфискована у арестованного судна под молдавским флагом. А вот относительно причин детонации многотонного груза ясности пока нет. Сначала говорилось о пожаре на корабле с пиротехникой, затем появилось мнение о сварочных работах возле склада.



Президент Ливана Мишель Аун допустил "вмешательство извне посредством ракеты или бомбы". В пользу этого говорят активность в день взрыва американских самолетов-разведчиков и заявления израильских политиков. "Спасибо всевышнему и всем героям, которые организовали для нас этот замечательный праздник", - заявил лидер партии "Зеут" Моше Фейглин.



Не меньше вопросов вызывает высказывание упомянутого выше генерала Барама. В конце июля он обвинил ливанское движение "Хезболла" в хранении оружия в жилых кварталах, добавив, что "любой, кто спит рядом с бомбами, не должен удивляться, если проснется от ракетного удара". Да и вся политика Израиля и США последних месяцев заставляет сомневаться в случайности катастрофы.



Осенью прошлого года в Ливане начались массовые протесты, вызванные неолиберальными реформами. Сокращение социальных расходов и новые налоги стали частью "экономического чрезвычайного положения", объявленного премьер-министром Саадом Харири. Ориентирующийся на Запад и Саудовскую Аравию политик выполнял условия, выдвинутые МВФ для выделения более 10 млрд долл.



Под давлением демонстраций кабинет Харири ушел в отставку. В январе ему на смену пришло "технократическое" (беспартийное) правительство во главе с Хасаном Диабом. Оппозиция и Запад обвинили его в тесных связях с парламентской "Коалицией 8 марта", включающей "Хезболлу", "Свободное патриотическое движение" и партию "Амаль". Доля истины в этом есть. Кабинет Диаба пошел на укрепление связей с Ираном и Китаем и отказался выполнять условия МВФ, что соответствует принципам альянса. Так, "Хезболла" призывает снизить зависимость экономики от США и доллара. "Запад хочет унизить Ливан и навязать ему свою волю. Решение кризиса состоит в том, чтобы повернуться на Восток", - отмечают в организации. Любопытно и то, что за несколько дней до взрыва Диаб встретился с послами Ирана и Китая. Премьер заявил о приоритетном характере отношений с этими странами и подчеркнул недопустимость блокады Ливана.



А давление на страну в последние месяцы стало беспрецедентным. Под предлогом противодействия "Хезболле" и "иранскому влиянию" против ряда компаний и банков введены санкции. Серьезное давление на Ливан оказывают события в Сирии. Здесь до сих пор находится почти 1 млн беженцев, а ограничения вроде "Закона Цезаря" напрямую бьют по Бейруту.



Вооруженные силы Израиля практически ежедневно нарушают границы страны, не гнушаясь откровенными провокациями вроде ракетных ударов по Сирии из ливанского воздушного пространства. 27 июля, обвинив "Хезболлу" в обстреле, израильские войска в сопровождении танков вторглись на территорию Ливана, а его приграничные поселения подверглись артиллерийскому обстрелу. На экстренно созванном заседании высшего совета обороны Диаб и Аун назвали действия Израиля полноценной агрессией. "Призываю в ближайшие дни проявить бдительность, принимая во внимание возможность ухудшения ситуации", - призвал глава правительства.



Одновременно усилились враждебные акты в отношении Сирии. География израильских воздушных ударов охватила почти всю страну: от Кунейтры и Дамаска до приграничных с Ираком районов. Во время одного из таких налетов в конце июля погиб член "Хезболлы", сражавшийся на стороне правительства Башара Асада. А 23 июля в сирийском небе американские истребители F-15 совершили перехват иранского пассажирского лайнера, летевшего в Бейрут.



Тактика ультиматумов



Взрыв 4 августа вписывается в сценарий атак против Ливана и Сирии. И даже если он вызван трагическим стечением обстоятельств, Запад и Израиль используют его по максимуму. Сразу после катастрофы израильские СМИ принялись твердить, что злосчастная аммиачная селитра принадлежала "Хезболле". Бездоказательное обвинение подхватили чиновники и дипломаты.



Ярчайшим примером империалистического коварства стала миссия Эмманюэля Макрона. Прибыв в Бейрут спустя два дня после трагедии, президент Франции заявил о готовности помочь, но лишь при выполнении Ливаном жестких требований. Среди них международное расследование взрыва, глубокие реформы экономической и политической систем. Всю ответственность Макрон возложил на действующее руководство, выделив все ту же "Хезболлу". По его словам, она обслуживает интересы Ирана, а не ливанского народа.



"У Франции - своя особая роль, наша ответственность - помогать Ливану, - заявил Макрон, имея в виду колониальное владычество Парижа над Бейрутом в 1918-1943 годах. - Да, я предъявляю условия руководству страны, но это требование ливанского народа. Я увидел гнев людей против системы… Если бы свою роль не сыграла Франция, последовало бы вмешательство других государств со своими экономическими интересами".



Выдвижение ультиматумов продолжилось на международной конференции "помощи Ливану". Три десятка стран и международных организаций посулили Бейруту около 300 млн долл. в случае осуществления реформ, "которых требует народ". Цитируемый американской газетой "Уолл-стрит джорнэл" правительственный источник признался, что "мы, наконец, можем воспользоваться ситуацией и перетряхнуть расклад внутри ливанских элит".



Как обычно, под "народом" подразумеваются прозападно настроенные группы. Сразу после катастрофы в Ливане начались беспорядки, организованные партией Саада Харири "Аль-Мустакбаль" и другими оппозиционными организациями. Ободренные поддержкой внешних сил, они погрузили полуразрушенный Бейрут в хаос насилия, штурмуя правительственные учреждения и убивая сотрудников правопорядка. Требования манифестантов повторяют ультиматумы зарубежных лидеров. Среди них международное расследование, роспуск всех ветвей власти с досрочными выборами, репрессии против "Хезболлы" и заключение соглашения с МВФ.



Дипломатическое наступление предприняли Израиль и США. Они потребовали пересмотреть полномочия миротворцев ООН, с 1978 года размещенных на израильско-ливанской границе. Обвинив миссию в пособничестве "Хезболле", Вашингтон и Тель-Авив хотят натравить ее на движение, в противном случае грозя заблокировать продление мандата. "Миротворцы должны изгнать "Хезболлу" из южного Ливана, страна должна освободиться от гнета этой группировки", - заявил глава МИД Израиля Габи Ашкенази.



Заговор внешних и внутренних сил разоблачает Ливанская коммунистическая партия (ЛКП). Будучи активной участницей прошлогодних протестов, она проводит четкую грань между ними и нынешними выступлениями. Как указывается в заявлении ЛКП, недовольство граждан используется как повод для вмешательства иностранных держав. "Это крайне опасно, особенно когда предпринимаются серьезные попытки расколоть регион по сектантскому и конфессиональному признакам", - считают коммунисты.



Скептически отнеслись они и к международной конференции. "Помощь не должна использоваться для продвижения своих интересов. Желающие помочь сделают намного больше, если не будут участвовать в санкциях, бьющих по ливанскому народу", - говорится в заявлении. Выход из кризиса компартия видит в кардинальном изменении политической системы, с заменой окостеневших и насквозь пронизанных коррупцией этнорелигиозных кланов национально ориентированным руководством.



Пока же ситуация развивается по наихудшему сценарию. 11 августа правительство Диаба ушло в отставку. Углубляется социально-экономический кризис, осложняемый пандемией. Драматическое положение Ливана только облегчает капиталу проведение неоколониальной политики.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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