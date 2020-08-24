КырВыборы-2020. Круговорот политиков в списках партий

16:19 24.08.2020 Выборы-2020. Круговорот политиков в списках партий



Бакыт Торегельди уулу



В Кыргызстане завершились сроки формирования списков кандидатов от партий, участвующих в выборах в Жогорку Кенеш.



По информации Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦИК), более 20 партий сообщили о своем участии в предстоящих выборах.



Партии, участвующие в выборах



Таким образом, 20 августа завершился процесс утверждения списков кандидатов в депутаты. До 25 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. ЦИК в течение 10 дней проверит документы на их соответствие требованиям выборного законодательства.



Первоначально о своем желании участвовать в парламентских выборах сообщили 44 партии. По информации ЦИК, провели съезды 22 партии, это "Мекенчил", "Ата Мекен", Партия зеленых Кыргызстана, "Бир Бол", "Чон Казат", "Адам-Демократ", "Актив", "Ордо", "Мекеним Кыргызстан", "Республика", "Биримдик", "Ыйман Нуру", "Нур", "Мекен ынтымагы", "Кыргызстан", "Социал-демократы Кыргызстана", "Бутун Кыргызстан", "Замандаш", "Реформа" и другие.



Некоторые из партий, такие как Аграрная партия Кыргызской Республики, "Демократ", Партия коммунистов Кыргызстана, "Эмгек", "Бирик", "Таза Коом" ("Чистое общество"), Народно-Демократическая партия Кыргызстана, "Ар-Намыс", "Бийлик элге" ("Власть народу"), "Кыргызстан элинин биримдиги" ("Единство народа") отказались от участия в выборах, другие же объединились в единую политорганизацию. Партия "Жаратман эл" вовремя не открыла избирательный фонд. По закону она тоже не сможет участвовать в выборах.



Член ЦИК Атыр Абдрахматова рассказала, что нынешняя ситуация не означает, что все партии, которые провели съезды и утвердили списки кандидатов, будут участвовать в выборах, и объяснила это так:



Атыр Абдрахматова.



- Политические партии до 24 августа должны внести избирательный залог в размере 5 млн сомов. По закону, если партия не внесла эту сумму, она не может принимать участие в выборах. Партии, при составлении списков не сохранившие гендерные и молодежные квоты, также не будут допущены к выборам. Кроме того, до дня голосования объединившиеся с другими партиями организации могут быть отстранены от выборов по собственному желанию. Есть еще важное обстоятельство – ранее у ЦИКа была возможность за пять дней до начала голосования отстранить от выборов какую-либо партию, которая нарушила закон. Теперь этого срока нет. В случае нарушения выборного закона партией или ее кандидатом, ЦИК может отстранить партию от соревнований и в день выборов, и после их окончания.



Предстоящие парламентские выборы в Кыргызстане будут проходить в особых условиях - пандемии коронавируса, охватившей весь мир. В связи с этим съезды партий проводились с ограниченным числом участников, без приглашения журналистов. Обычно на съезды приглашались СМИ, которые от начала до конца освещали мероприятие.



На этот раз партии разместили в Интернете видео и фотоматериалы о проведении съездов. Некоторые из партий по итогам проведенных съездов собрали пресс-конференции, где ответили на вопросы журналистов.



Позиции партий



Еще одна особенность предстоящих выборов связана с политической ситуацией в Кыргызстане и самими партиями. Более 10 партий, которые в числе других провели в намеченные сроки свои съезды и утвердили списки кандидатов, до этого никогда не участвовали в парламентских выборах. А некоторые партии, которые участвовали в предыдущих выборах и получили самое большое количество голосов, в этот раз отказались идти на выборы, а некоторые рассыпались.



Из шести партий, имеющих в действующем Жогорку Кенеше фракции, на выборы идут четыре. Это "Ата Мекен", "Кыргызстан", "Бир Бол" и "Республика". Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК), занявшая первое место на выборах в 2015 году и получившая 38 мандатов, раскололась на две части, она не будет участвовать в выборах. Сыновья бышего президента Атамбаева идут на выборы в составе партии "Социал-демократы". Партия "Онугуу-Прогресс", обладательница 13 мандатов в нынешнем созыве, отказалась участвовать в выборах.



Местные политологи предполагают, что в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш основное соперничество будет между десятью партиями. Профессор Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), политический эксперт Эмилбек Жороев поделился мыслями о будущих выборах:



Эмилбек Жороев.



- С самого начала было известно, что не все 44 партии будут участвовать в выборах. На этих выборах будет конкуренция между депутатами Жогорку Кенеша VI созыва и теми, кто недавно пришел в политику. Или можно сказать, что будет конкуренция между партиями, приближенными к власти и критически настроенными оппозиционными партиями. Партиям в таких условиях будет трудно. Потому, что есть ряд провластных и оппозиционных партий. Поэтому голоса разделятся за тех, кто поддерживает власть, и за тех, кто критикует ее. До выборов должны быть точно определены причины, аргументы критикующих власть и их политика, которую они будут проводить в дальнейшем. А провластные партии должны доказать, какие достижения есть.



Партии "Мекенчил", "Чон Казат", "Ордо", "Мекеним Кыргызстан", "Биримдик", "Ыйман Нуру", "Социал-демократы" и "Реформа" впервые принимают участие в парламентских выборах.



Из них "Мекеним Кыргызстан", "Биримдик", "Замандаш", "Кыргызстан" в обществе рассматривают как партии, поддерживающие политику нынешнего президента. Это заметно еще и по тому, что депутаты, которые до этого поддерживали власть, и некоторые государственные служащие будут участвовать в выборах в составе вышеперечисленных партий.



Бывший глава ЦИК, аналитик Акылбек Сариев оценил состояние партий, занявших свое место в новой истории Кыргызстана:



Акылбек Сариев.



- Две-три ведущие партии рассыпались и не смогут участвовать в выборах. Из-за недостаточности партийных средств большинство депутатов ушли в другие партии. Это показало отсутствие партийного строительства. До этого говорилось, что в новый парламент придут 30-40% из прежнего депутатского состава. Есть случаи, когда приходила и половина. Но сейчас из-за коронавируса ситуация может измениться. Народ не желает видеть прежних политиков.



Партии "Ата Мекен", "Бир Бол", "Бутун Кыргызстан" объявили себя оппозицией к властям. Омурбек Суваналиев, заместитель секретаря Совета безопасности, идущий на выборы от партии "Бутун Кыргызстан", сказал о Жогорку Кенеше и политике властей следующее:



- Парламент должен быть оппозиционно настроен к власти. Тогда установится справедливость. Меня расстраивает то, что состав парламента с каждым годом ухудшается. Политики не выполняют требования народа, покупают голоса избирателей на выборах, стали криминальной партийной системой. С этим надо бороться. Многие партии говорят: "Мы провластные, будем защищать власть". Партия "Алга Кыргызстан" не смогла защитить Аскара Акаева, "Ак Жол" - Курманбека Бакиева, а СДПК – Алмазбека Атамбаева. В Кыргызстане из-за нечестно проведенных выборов дважды была революция. Некоторые партии говорят, что получили благословение президента. Никто, кроме народа, не может давать благословение.



"Миграция" депутатов



Большинство партий, идущих на выборы в Жогорку Кенеш на этот раз, пополнили свои ряды молодежью. Депутат Жанар Акаев идет во главе "Ата Мекена", партию "Республика" возглавляет Мирлан Жээнчороев, "Замандаш" - Женишбек Молдокматов, "Ыйман Нуру" - Нуржигит Кадырбеков. Средний возраст политиков 30-40 лет.



Пока партии дали списки первых 10-20 кандидатов в депутаты, полностью списки не объявлены.



Остановимся на некоторых из них, перечислим топ-5 кандидатов. Первые строчки партии "Республика" занимают депутат Мирлан Жээнчороев, бывший полпред правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев, экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Алтынбек уулу Жунус, Назарали Арипов.



Партия "Реформа" выдвинула Клару Сооронкулову, Мирбека Маматкасымова, Урмата Жаныбаева, Манаса Саматова, Эсена Рысбекова.



"Бутун Кыргызстан" на выборы ведет лидер партии Адахан Мадумаров. Вместе с ним идут основатель партии "Ак Шумкар", экс-премьер-министр Темир Сариев, заместитель секретаря Совбеза Омурбек Суваналиев, председатель партии "Коммунисты Кыргызстана" Исхак Масалиев и некоторые депутаты ЖК.



Стало известно, что на IV съезде партии "Биримдик" список кандидатов делегаты определяли путем голосования. Вечером 20 августа пресс-секретарь партии Адилет Султаналиев опубликовал часть списка. Под номером 1 там значится гендиректор "Мегакома" Акылбек Жамангулов, далее следуют министр труда и социальной защиты Улукбек Кочкоров, депутаты Торобай Зулпукаров и Евгения Строкова, бывший представитель Федерации кок-бору Талас Бегалиев.



Несмотря на то, что партия "Мекеним Кыргызстан" сообщила, что на съезде утвержден список кандидатов и что сделан упор на молодежь, имена кандидатов, вошедших в список, пока не озвучены.



На фотографиях со съезда в "Фейсбуке" можно увидеть, что на мероприятии присутствовали депутаты Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, Мирлан Бакиров, Каныбек Иманалиев, Таабалды Тиллаев, Акылбек Жапаров, Г?лкан Молдобекова, Бактыбек Райымкулов, посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов, бывший спикер ЖК Акматбек Келдибеков, руководитель партии "Бирик" Кылыч Исамамбетов, бывший депутат ЖК Надира Нарматова, директор Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канатбек Аманкулов, заслуженный артист Бек Борбиев, советник министра культуры, информации и туризма, певец Урмат Усенов и другие известные люди. На выборы партия пойдет во главе с Мирланом Бакировым.



Партия "Социал-демократы" тоже провела съезд и определилась со списком кандидатов в депутаты. В список вошли Сейитбек Атамбаев, Темирлан Султанбеков, бывший посол Кылычбек Султан, депутат Ирина Карамушкина, Нурбек Касымбеков.



Свой очередной съезд перед парламентскими выборами провела и партия "Кыргызстан", на нем был утвержден список кандидатов в депутаты. В первую десятку вошли такие депутаты, как Канатбек Исаев, Талант Мамытов, Нурбек Алимбеков, Руслан Чойбеков, Дастанбек Джумабеков, Данияр Толонов.



В первых рядах партии "Ата Мекен" идут депутаты Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков, Эльвира Сурабалдиева, предприниматель Тилек Токтогазиев, бывший заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.



Бывший депутат Алмамбет Шыкмаматов поведет на выборы партию "Бир Бол". После него по списку идут Жоомарт Жолдошев, Фарходбек Алимжанов, Айжан Чыныбаева, Мирбек Асангариев.



Списки кандидатов взяты из открытых источников. Политолог Орозбек Молдалиев высказал свое мнение о партиях:



Орозбек Молдалиев.



- Девиз "Мы приведем молодежь!", который они озвучивают, не годится. Ведь никто не отстраняет от политики молодых. Их всего лишь используют. Не существует такой системы, что, мол, надо власть отдать молодым. Она со временем воплотится в жизнь. Теперь посмотрите на эту молодежь. Среди них нет простых. Все они сыновья, дочери, племянники политиков, которые проталкивают своих близких в политику. Причина этого – нужен свой человек, который будет защищать бизнес и оказывать политическую поддержку. Такие как "Сделаем хорошее для народа" девизы будут звучать всегда. За 30 лет ничего из этого не получилось.



Среди кандидатов можно увидеть депутатов VI созыва ЖК. Нынешние депутаты идут на следующие выборы в составе партий "Биримдик", "Кыргызстан", "Мекеним Кыргызстан", "Ата Мекен" и "Замандаш". Многие члены фракции СДПК вошли в партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".



В Кыргызстане выборы в VII созыв Жогорку Кенеша назначены на 4 октября. Предвыборная агитация стартует 4 сентября. Источник - Радио Азаттык

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598275140

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречу с главой "Роскосмоса" Д. Рогозиным

- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби

- Те, кто продавал дипломы медиков, сейчас лечатся у тех, кто их купил - Ашимбаев

- Кадровые перестановки

- Е. Тугжанов принял участие в совещании по развитию научно-исследовательского института "Абай академиясы"

- Совещание по вопросам обеспечения промышленной и пожарной безопасности

- Полмиллиона школьников не смогут учиться дистанционно

- Данияр Ашимбаев – о депутатах: бесконтрольные акиматы сформировали слабые и инертные маслихаты

- Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за 2 кв. 2020 года

