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За Украину Мечты! - А.Ганжа
16:21 24.08.2020

Независимость Украины. Я поднимаю бокал!

24 августа - День Независимости Украины

АНДРЕЙ ГАНЖА, 23 августа 2020, 09:54 - REGNUM 24 августа, в двадцать девятый День Независимости Украины, я подниму бокал.

Подниму его за ту Украину, которую мы начали создавать, за Украину Мечты большинства из нас.

За ту Украину, где ее народ составляли граждане Республики всех национальностей - так записано в "Декларации о государственном суверенитете Украины".

За ту Украину, которая "самостоятельна в решении любых вопросов своей государственной жизни" - так записано в "Декларации…".

За ту Украину, где ее граждане равны перед законом, "независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств" - так записано в "Декларации…".

За ту Украину, собственностью народа которой являются "земля, ее недра, воздушное пространство, водные и другие природные ресурсы", и именно народ имел исключительное право "на владение, пользование и распоряжение" этим богатством - так записано в "Декларации…".

За ту Украину, которая "заботится об экологической безопасности граждан, о генофонде народа, его молодого поколения" - так записано в "Декларации…".

За ту Украину, которая "торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия" - так записано в "Декларации".

А через 399 дней после принятия "Декларации о государственном суверенитете Украины", 24 августа 1991 года, был принят "Акт провозглашения независимости Украины", годовщину провозглашения которого мы отмечаем уже двадцать девятый год.

И всегда следует помнить, что "Акт независимости" принимался "осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины" и именно за ее принципы проголосовал украинский народ на референдуме 1991 года.

Я подниму бокал с тяжелым сердцем. Украине исполняется двадцать девять лет, и это уже долгий срок: за такой срок создавались и рушились империи. В Украине же за эти годы смогли разрушить практически все принципы, на которых строилась держава.

Вместо единой "политической нации" (граждане Республики всех национальностей) создается система воинствующей этнократии, где граждан республики делят по сортам и натравливают друг на друга во имя мести за обиды истории, амбиций, языка и веры. Хотя той же историей уже доказано, что "родство по крови" может породить только стаю: государства создает "родство по духу".

Вместо "самостоятельности" мы имеем внешних управителей, которые решают за нас все - от персоналий высшего управления до стоимости тепла в наших домах.

Вместо "равенства граждан" мы имеем их разделение по "сортам", по языку, по конфессиям, по политическим взглядам, по имущественному положению. Социальное государство ушло в прошлое.

Вместо "владения национальным богатством" мы имеем законы о рынке земли и о банках, которые передают под внешнее управление и ресурсы, и деньги украинского народа.

Вместо "экологической безопасности" мы имеем лысые Карпатские горы и изувеченные леса янтарных приисков.

Вместо "нейтральности", вместо того, чтобы сделать страну "ярмаркой" между Европой и Азией (а ведь это место назначено Украине самим Богом) страну превратили в "поле битвы" цивилизаций. Но ведь помните: на "ярмарке" звенят деньги, на "передовой" гремят взрывы!

Вот мы и живем не в "стране нашей Мечты", а на развалинах нашей Мечты.

Но я подниму бокал с надеждой. Да, страной много лет правила клептократическая клика "терминаторов и разрушителей", и доказывать это, полагаю, нет необходимости. Да, сейчас нами правит режим, деятельность которого - продажа стратегических предприятий, рынок земли, людоедская медицинская реформа, циничное социальное обеспечение, коммунальные тарифы, превратившиеся в "налог на жизнь" - все позволяет назвать его просто: "ликвидационная комиссия". Цель которой - продать все, что возможно, и, желательно, без населения. Населению, тем кто выживет, уготовлена участь обслуживать новых хозяев, горбатиться на европейских плантациях и российских строительных площадках.

Но я верю в Божье Предопределение и инстинкт самосохранения украинского народа. В то, что судьбу Украины уже скоро будет решать не "команда разрушителей и ликвидаторов", а "бригада строителей" государства нашей Мечты. Немногословных, профессиональных и озабоченных судьбой своей страны, а не соблюдением интересов иных сил, близких и далеких.

Поэтому я и поднимаю свой бокал за праздник, которого нет, но праздник, который будет…

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598275260
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