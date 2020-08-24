Марш вандализма. В Узбекистане "зареставрировали" еще один памятник архитектуры - сардобу Кайнар

16:25 24.08.2020

О топорной "реставрации", результатом которой стало фактическое уничтожение оригинального объекта и замена его новоделом, сообщает издание Hook (а еще раньше об этом рассказала ташкентская активистка Фотима Абдурахманова). Речь идет о сардобе на роднике Кайнар, единственной, сохранившейся в Ташкентской области и расположенной неподалеку от города Ахангарана.



Согласно местным преданиям, которые записал известный ученый-археолог Михаил Массон, сардобу, точнее, ротонду над источником, возвели в 19 веке, во времена Кокандского ханства, на старой дороге из Ферганской долины в Ташкент. Рядом, на пригорке, находится остатки небольшого кирпичного караван-сарая, разобранного в первой половине 20-го века. Массон поддержал датировку караван-сарая позднекокандской эпохой, однако предположил, что сардоба по возрасту старше.



Кайнаргумбаз в 1929 году



Впервые архитектурный комплекс был упомянут в публикации одного из участников Туркестанского кружка любителей археологии в 1896 году. В 1928 году архитектурный памятник включили в путеводитель Машковцева по Карамазарскому хребту, где сардобу называют "куполом Гумбез над родником правого берега реки Ахангаран". Гумбаз - по-узбекски означает "купол", кайнар - "кипящий", местные жители называют этот объект "Кайнаргумбаз", "Кайнаргумбази" - то есть купол над бурлящим родником.



Памятник описывается в монографии Михаила Массона "Проблема изучения цистерн-сардоба", вышедшей в 1935 году, и, подробнее, в другой его монографии "Ахангеран. Историко-топографический очерк", изданной в 1953 году.



Общий вид архитектурного комплекса, по М.Е.Массону



В 2013 году сардоба была включена в Программу благоустройства культурного наследия. Ташкентской области. Согласно этой программе, в течение двух лет в области должны были благоустроить 15 объектов историко-культурного наследия. В том числе старинные городища Шохрухия, Ханка, комплексы Саур-тепа, Шодмалик-ота и сардоба Кайнар, места паломничества Кирк-киз, Сормозор и Парпи-ота в Аккурганском и Ахангаранском районах.



В 2015 году научно-этнографическая экспедиция "Шаш-Илак" совместно со специалистами из Главного научно-производственного управления по охране и использованию объектов культурного наследия подробно изучила сардобу Кайнар.



В период между 2019 и 2020 годом некие лица наконец "отреставрировали" памятник, отстроив новую конструкцию поверх старой, исторической, и облагородили зону вокруг, информирует Hook, и в заключение напоминает, что памятник "находится под защитой Министерства культуры".



Отметим, что уже само включение сардобы в программу благоустройства следовало воспринять как тревожный звонок. Дело в том, что среди малокультурной узбекской верхушки (да и остальной части народа) бытует мнение, что старинный объект своим ветхим видом "позорит" страну, поэтому его необходимо как можно быстрее отремонтировать, в идеале так, чтобы он сверкал как лакированная новогодняя игрушка. В этой связи большое количество памятников старины в последние десятилетия - при полном попустительстве президентов Каримова и Мирзиеева - были снесены, то есть уничтожены, и, фактически, заменены новыми объектами, не представляющими ни архитектурной, ни исторической ценности.



Поэтому слово "благоустроить" на языке узбекских чиновников означает "испортить исторический памятник либо заменить его новоделом".



Именно это и произошло с сардобой Кайнар: вместо того, чтобы аккуратно заложить кирпичом ее разваливающиеся части, оставив все остальное в целости и сохранности, в том числе окружающий ее ландшафт, горе-"реставраторы" из отдела охраны памятников и нанятые ими рабочие-поденщики сделали все возможное, чтобы он потерял всю свою ценность и был исключен из списка объектов культурного наследия. Совершенное ими - не достижение, а преступление.



Соб. инф.



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