Противники Батьки по факту уже выбросили белый флаг, - А.Ильяшевич

16:31 24.08.2020

Лукашенко вспомнил Фиделя Кастро, взял в руки автомат, дав понять, что ошибок Януковича не повторит

Противники Батьки по факту уже выбросили белый флаг



Алексей Ильяшевич



Александр Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках - эти кадры уже облетели весь мир. Пока в Сети подшучивают над "славянским аналогом Фиделя Кастро", тот может праздновать очередную победу над оппозицией. Судя по всему, решающую.



23 августа уличные протесты в Беларуси возобновились с новой силой. На улицы Минска, по самым скромным подсчетам, вышло не менее 100 тысяч человек (кому-то более правдоподобной кажется цифра в 300 тысяч). В средствах массовой информации проскальзывала информации о готовящемся штурме Дворца независимости - резиденции главы государства. Оппозиционные Telegram-каналы уже во время акций сообщили об эвакуации президента. Как позже выяснилось, он действительно вызывал вертолет и покидал рабочее место. Но лишь для того, чтобы оценить ситуацию.



Эту версия пресс-службы президента подкрепила соответствующими кадрами: Батька действительно пролетал над местом сбора митингующих. Затем вернулся обратно и поблагодарил силовиков, которые заверили, что будут с ним до конца. А внешний вид Лукашенко (бронежилет и автомат) как бы намекал на то, что он своих защитников тоже не предаст. Если надо - будет отстреливаться, как это делал в недавнем прошлом бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.



Впрочем, у белорусского лидера положение не такое плачевное. Самая масштабная акция его противников закончилась пшиком. Дворец независимости никто не штурмовал. По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, протестующим не хватило смелости: "Увидев, что может случиться, эти люди буквально побежали в обратном направлении".



Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в Минске правоохранители никого не задерживали. Акции носили подчеркнуто мирный характер: люди прогулялись, помахали бело-красно-белыми флагами, в очередной раз сообщили Александру Григорьевичу о его "увольнении". Никто не провоцировал правоохранителей, а те в ответ не размахивали дубинками. Это тоже можно назвать победой действующей власти, имидж которой сильно пострадал из-за неадекватно жестких действий правоохранителей (министру внутренних дел даже пришлось приносить за это извинения).



Судя по всему, 23 августа протестная активность в Беларуси достигла пика. Снова вывести на улицу такое количество людей будет архисложно. В следующий раз многие из них зададутся вопросом: а смысл?



Белорусский Майдан столкнулся с проблемой, которая была актуальна для Майдана украинского в конце декабря 2013 года и в первой половине января - кризис целеполагания. Оппоненты Януковича со сцены призывали сторонников не расходиться, но не давали внятного ответа на вопрос, зачем нужен весь этот шабаш в центре столицы. Как именно "вожди революции" собираются свергать "кровавый режим"? Белорусская оппозиция тоже не может ответить на этот вопрос.



Судите сами. Светлана Тихановская, которая якобы ("по многочисленным свидетельствам") выиграла выборы, альтернативным президентом так и не стала. Сама себя она обозвала "национальным лидером". Что это за должность? В каком законе прописаны ее обязанности и полномочия? В Европе притязания Тихановской на высший государственный пост тоже никто не поддержал. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич даже объяснил, почему: реальные результаты выборов неизвестны, есть только новости о масштабных фальсификациях. Но это не доказывает, что победила Тихановская.



Реального санкционного давления режим Лукашенко не испытывает. Здесь уже логику Евросоюза пояснил другой представитель Прибалтики - президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, санкции "следует применять не столько к экономике вообще, сколько к лицам, связанным с фальсификацией результатов выборов, с репрессиями". В общем, речь идет о чисто символических персональных ограничениях. Вряд ли в окружении Батьки они кого-то напугают.



Устами высокого представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля Запад фактически признал триумф Батьки. "Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом. Как и не признаем президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся совершенно в одинаковых ситуациях. Мы не признаем, что они были выбраны законно", - говорит Боррель. Но после этого добавляет, что оба президента контролируют ситуацию в своих странах. Поэтому ничего не поделаешь - с Лукашенко все равно придется иметь дело.



В развитии ситуации в Беларуси по украинскому сценарию Европа не заинтересована. Об этом говорят и Боррель, и президент Франции Эммануэль Макрон. Говорят, вероятно, вполне искренне, прокручивая в голове очевидный сценарий: оппозиция свергает Лукашенко, тот обращается за помощью к Путину, и восстанавливать конституционный порядок на территории союзного государства будет Россия. В таком случае Беларусь для Запада превратится в "оккупированную" территорию (что-то вроде второго Крыма). А литовцы и поляки, вполне возможно, смогут в бинокль рассмотреть по ту сторону восточной границы российские танки. Нужно им такое счастье? Не потому ли даже президенты Польши и Прибалтики в своем плане урегулирования белорусского кризиса предлагают создать некий национальный примирительный совет, куда войдут представители власти и оппозиции?



Институализация протестного движения привела к появлению Координационного совета по трансферу власти. Реальной властью он не обладает и брать ее не собирается. Недавно это подтвердил член президиума Координационного совета, бывший министр культуры Павел Латушко: "Мы не являемся институтом правовым, который может заменить правительство, или президента, или парламент. У нас нет таких ни полномочий, ни задач. Мы просто говорим, что настало время услышать народ. Услышать и сделать из этого конкретные четкие выводы". Если убрать все лишнее, то получится простая формула Координационного совета: "Мы просто говорим". Говорим и не мешаем президенту Лукашенко управлять страной.



Накануне Латушко все же обещал перейти к конкретным действиям: "Завтра (23 августа - прим. ред.) мы озвучим наши предложения по дальнейшим шагам. Это будет определенный правовой алгоритм действий, строго в рамках законодательства".



Что ж, предложения действительно были озвучены. 23 августа Telegram-канал Координационного совета предложил признать Тихановскую победителем президентских выборов, отправить в отставку Лукашенко и провести новые выборы. Все как всегда. Но к "суповому набору" белорусской оппозиции Латушко добавил нечто новое - выступил с инициативой проведения референдума о возвращении Конституции образца 1994 года.



При этом он отмечает, что представители власти сами говорят о реформе основного закона государства. Ход мыслей экс-министра культуры понятен: вопрос Конституции нужно обсудить с оппозицией.



Координационный совет и раньше призывал Лукашенко начать переговоры об условиях его почетной капитуляции - это ведь совет по трансферу власти! Теперь повестка дня немного поменялась. Латушко и компания принимают пас президента, заявляя о готовности обсуждать с ним конституционную реформу. Ту самую реформу, через которую Лукашенко планирует выплеснуть общественное недовольство. Не иначе как оппозиция выбросила белый флаг.



Ставка на расширение стачечного движения тоже вряд ли сыграет. В лагере противников Лукашенко оказались, мягко говоря, не все сотрудники бастующих предприятий. К примеру, по данным стачкома "Беларуськалия", требования протестующих поддержали 4 из 17 тысяч рабочих. То есть меньше 25%. Зная это, Лукашенко принял неординарное решение: "Я прошу губернатора, глав исполкомов, если кто-то не хочет работать - не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота".



Типичный пример коллективной ответственности. Забастовщики не просто сами останутся без работы - они будут испытывать колоссальное психологическое давление со стороны своих аполитичных коллег. Если, конечно, Батька реализует свои угрозы. Такие экстремальные меры борьбы со стачками могут больно ударить по экономике.



Вопрос о том, устоит ли Лукашенко, кажется уже неактуальным. Но это не значит, что в противостоянии власти и оппозиции можно объявить официального победителя. События последних нескольких дней не пройдут бесследно. Старой Беларуси больше нет - Лукашенко проснулся президентом незнакомой ему страны. Хотя бы этим результатом его оппоненты могут быть довольны.