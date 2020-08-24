КырВыборы-2020. Чиновники хотят в парламент: кто и от какой партии

16:34 24.08.2020 Выборы-2020. Чиновники хотят в парламент: кто и от какой партии



Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Сегодня, 24 августа, после 18.00 ЦИК приступит к проверке сведений, поступивших от партий, намеревающихся участвовать в предвыборной кампании. На проверку отводится 10 дней. Затем до 4 сентября ЦИК должна зарегистрировать списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.



Из 44 политических партий, уведомивших ЦИК об участии в предстоящих выборах, 22 провели съезды, утвердили программы и списки кандидатов в депутаты.



В СМИ политические организации пока передали только первые десятки и двадцатки претендентов. По этим пока небольшим сведениям понятно, на что и кого сделали ставку лидеры политических группировок.



Почти все из них привлекли молодежь. Спонсоры партий и их предводители озвучили новые имена. Помимо молодежи, в списках много чиновников. Повальный уход госслужащих из высоких кабинетов замечен в эти дни.



24.kg напоминает, кто из чиновников решил поменять кабинеты на депутатский мандат.



Эльдар Абакиров



В первой десятке "Ата Мекена" присутствует экс-замминистра экономики Эльдар Абакиров. Он занял должность в мае 2016 года, ушел в июне 2019-го.



Сейчас он заместитель директора ОсОО Green City Management, основной деятельностью которого являются туристический бизнес, управление гостиницами и оздоровительными комплексами.



Нурбек Мурашев



Скандальный чиновник баллотируется от партии "Бир Бол". В списке Нурбек Мурашев под номером 11. Экс-министр сельского хозяйства возглавлял ведомство с 2016 года. Он успел прославиться до этого назначения. В 2014-м, будучи депутатом парламента от фракции "Республика", избил врача Национального госпиталя Джамала Тургунбаева.



В 2015 году, когда баллотировался в Жогорку Кенеш тоже по списку "Бир Бола", набросился на представителя "Онугуу", депутата горкенеша Кочкор-Аты Кабулжана Кимсанбаева. Был привлечен к уголовной ответственности. Однако пострадавший отозвал заявление. Дело прекратили.



На выборах президента 15 октября 2017-го Нурбек Мурашев ударил в лицо избирателя. Милиция уголовное дело тогда не возбудила, пояснив отказ тем, что чиновник никого не бил, а попал по лицу случайно. Занимая пост главы Минсельхоза, постоянно подвергался критике со стороны президента, премьера и депутатов.



Нурбек Мурашев не раз заявлял, что ни на кого не обижается, считает, что работал хорошо и эффективно, его просто не оценили.



Достояние "Республики"?

Три бывших чиновника оказались в первой десятке и партии "Республика".



Экс-глава Ошской области Узарбек Жылкыбаев уже был депутатом. Пришел в шестой созыв по списку партии СДПК. Будучи в Жогорку Кенеше членом фракции социал-демократов критиковал инициативу создателя "Республики" Омурбека Бабанова об отказе от депутатских привилегий, называя предложение популистским.



В 2017 году Узарбек Жылкыбаев ушел на госслужбу. Сначала возглавил Иссык-Кульскую область, потом перешел в Ошскую.



Еще один кандидат от "Республики" бывший председатель ЦИК и экс-глава Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов запомнился тем, что во время интервью по событиям в селе Орок Сокулукского района нахамил представителям СМИ, а одной журналистке и вовсе заявил: "Не буду отвечать, потому что не нравится твое лицо".



В соцсетях и СМИ запустили акцию "Абдраимов кетсин!". Под давлением общественности тогдашний премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев был вынужден уволить хама.



Экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова успела побывать депутатом двух созывов - пятого и шестого, акимом Ленинского и Свердловского районов Бишкека, вице-мэром столицы. В 2018 году пришла в кабмин заместителем премьера по социальным вопросам. В апреле в период действия режима ЧП из-за пандемии коронавируса Совет безопасности жестко раскритиковал работу республиканского штаба по подготовке к борьбе с заболеванием. Досталось и Алтынай Омурбековой. Ее подход к работе в Совбезе назвали безответственным. Алтынай Омурбекову отправили в отставку. Сейчас она проходит свидетелем по делу о коррупции и лоббировании интересов отдельных фармацевтических компаний.



Чолпон Султанбекова



В списке партии "Кыргызстан" бывший вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова занимает восьмое место. Она стала известна после убийства мужа, депутата третьего созыва, личности, известной в криминальных кругах, - Баямана Эркинбаева.



Чолпон Султанбекова была нардепом в пятом и шестом созывах. В пятый пришла по списку партии "Республика", в шестой баллотировалась от "Кыргызстана". В 2016-м ушла в правительство. Отправлена в отставку в 2018 году, когда премьером стал Мухаммедкалый Абылгазиев. В бытность ее госслужащей СМИ писали о том, что свой бизнес вопреки требованиям закона чиновница не оставила.



Люди в погонах тоже хотят

В списке партии "Замандаш" экс-глава МВД, председатель ГСИН Мелис Турганбаев. Бывший генеральный прокурор, экс-госсоветник по обороне, безопасности и правопорядку Эльмурза Сатыбалдиев тоже баллотируется.



Мелис Турганбаев известен своими спортивными достижениями. В 2019 году он стал чемпионом мира среди ветеранов по борьбе. В реформировании пенитенциарной системы пока не отличился. В бытность его министром внутренних дел появилось скандальное движение "Кырк чоро". Мелис Турганбаев обещал лично разобраться с его агрессивными членами. Но слово не сдержал.



Эльмурза Сатыбалдиев проходил обвиняемым по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года. Он был осужден по статье "Злоупотребление должностным положением" УК КР. Эльмурза Сатыбалдиев освобожден досрочно. После 2010 года государственных должностей не занимал.



Силовики и гражданские

В партии "Бутун Кыргызстан" есть милицейские генералы и бывшие высокопоставленные чиновники.



На втором месте экс-премьер-министр Темир Сариев. В 2016 году вынужден был уйти в отставку в связи со спровоцированным лоббистами Минтранса скандалом, разразившимся при строительстве дороги Балыкчи - Корумду. В 2017-м баллотировался в президенты. В преддверии выборов-2020 заключил союз с лидером партии "Ата Мекен" Омурбеком Текебаевым. Но тандем, просуществовав два месяца, распался.



Накануне стало известно, что и с Адаханом Мадумаровым у Темира Сариева альянс не сложился.



Экс-глава кабмина вышел из списка партии и объявил - в парламент баллотироваться не будет.



"Так получилось, что в этих выборах я, как кандидат, не буду участвовать. Это мое решение, и оно принято без какого-либо давления со стороны. Во всем виноваты мои принципы, видимо. Я прошу прощения у моих избирателей, что так произошло", - сказал Темир Сариев.



Мне жаль, что ранее не получился тандем с "Ата Мекеном", теперь с "Бутун Кыргызстаном". Но я никого не виню. Виноват только я сам.



Темир Сариев



Седьмым идет бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении должностным положением. Курсана Асанова со скандалом сняли с должности 13 августа 2019 года с формулировкой "за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия". Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело.



Камила Талиева



Позицию под номером 13 в списке партии сыновей бывшего президента Алмазбека Атамбаева - "Социал-демократы Кыргызстана" занимает экс-министр культуры Камила Талиева.



Она была депутатом пятого созыва по списку партии "Ар-Намыс". В 2011-м Камила Талиева перебралась в кабмин. Была сначала вице-премьером по социальным вопросам и в апреле 2014 года стала главой Минкульта. На этом посту она продержалась менее полугода.



Запомнилась скандалом в столице Казахстана, когда проигнорировала званый обед в ее честь.



Позже деятели культуры и творческая интеллигенция Кыргызстана организовали и посвятили Талиевой флешмоб "Похороны культуры".



Улукбек Кочкоров



В партии "Биримдик", помимо ныне действующих парламентариев, есть министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.



Был депутатом пятого созыва от партии "Ата-Журт". Недавно директор дома престарелых уличила его в злоупотреблениях и подала заявление в милицию. Глава ведомства заявил, что он ни в чем не виноват, и упрекнул в хищениях и вымогательстве денег с родственников пожилых людей саму заявительницу Эркингуль Абдылдаеву.



Вице-мэры хотят в депутаты

По списку "Мекеним Кыргызстана" в парламент баллотируются два бывших вице-мэра Бишкека Татьяна Кузнецова и Мирлан Амантуров.



На посту зама мэра Татьяна Кузнецова особо ничем не запомнилась. Инициативами не отличалась, проектов не предлагала. Никаких результатов, успехов, достижений. На одном из рабочих совещаний мэр Бишкека Азиз Суракматов сделал ей замечание за слабую организацию работы городских служб. Очевидно нагоняй от мэра был по существу.



Еще один бывший вице-мэр от Татьяны Кузнецовой далеко не ушел.



Мирлана Амантурова постоянно критиковали депутаты БГК.



Недовольство высказывали и члены Жогоку Кенеша. Нардеп Евгения Строкова заявила, что, по ее данным, в бытность главой Бишкекасфальтсервиса Мирлан Амантуров "прихватизировал" асфальтный завод. А его фирмы постоянно выигрывают тендер на строительство дорог.



Мирлана Амантурова упрекнули также в том, что на своих планерках он оскорбляет подчиненных, не стесняясь в выражениях. А также сократил заработную плату в МП "Тазалык" и "Бишкекзеленхоз".



Бывшие

"Ыйман нуру" избиратели назвали партией бывших чиновников. Вторым в списке этой политорганизации идет заместитель министра культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков. Он приходится двоюродным братом первой леди. При рассмотрении в парламенте скандального закона Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией активно защищал документ. Еще он запомнился тем, что запретил всем операторам телевещания пускать в эфир канал "Апрель" и направил соответствующее письмо.



Седьмую строчку в списке занимает бывший глава Госагентства архитектуры и строительства Бакытбек Абдиев.



В феврале 2020 года на заседании Совбеза президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал Бакытбека Абдиева и рекомендовал добровольно уйти в отставку.



Девятым - экс-директор Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Учкунбек Ташбаев. Обвинялся в коррупции. После 2012 года на госслужбе не состоял. В 2009-м являлся одним из заместителей главы Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Максима Бакиева.



P.S.Так выглядит небольшая группа тех, кто никак не может отказаться от претензий на власть. Полные списки партий будут представлены уже сегодня.



По мнению большинства кыргызстанцев, вряд ли мы увидим в новом парламенте тех, кто идет в законотворцы с чистыми помыслами и готовностью служить народу, а не собственным интересам. Источник - 24.kg

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