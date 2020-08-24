Станет ли Белоруссия следующим Крымом? - Кирон Скиннер

16:36 24.08.2020

Политический кризис в Белоруссии автор рассматривает под углом возможного вмешательства России в дела соседней страны и попытки "навязать" ей межгосударственный союз. Свои безапелляционные заявления в традициях американских СМИ он завершает призывом к Трампу немедленно посодействовать "демократическим процессам в Белоруссии" и освобождению ее от российского влияния.



The National Interest (США): суждено ли Белоруссии стать следующим Крымом?

Кирон Скиннер (Kiron Skinner)



Если вы - президент Трамп и полагаетесь на разумную политику, которая обеспечивает защиту трансатлантическому сообществу и сдерживает Россию, то ситуация с белорусским президентом Александром Лукашенко является довольно сложной проблемой.



Александру Лукашенко, которого часто называют "последним диктатором Европы", 26 лет у власти оказалось недостаточно. Поэтому в начале этого месяца он объявил о своей победе на выборах, результаты которых явно сфальсифицированы, и их отказываются признавать.



Результатом стало осуждение со стороны международной общественности и беспрецедентные демонстрации против Лукашенко, во время которых на улицы вышли десятки тысяч людей. Затем Лукашенко пообещал провести новые выборы - после того, как будет подготовлена новая конституция. Он также выдвинул идею заключения явно бессмысленного соглашения о разделе власти с оппозицией. Но ни один из вариантов не устроит протестующих, которым жестокий и коррумпированный режим Лукашенко явно надоел.



Поначалу Лукашенко пытался защититься от критики, жалуясь на вмешательство в выборы со стороны России. Но поскольку протесты продолжали усиливаться, он изменил тактику и обратился к Москве с просьбой помочь обеспечить стабильность в стране, "если потребуется". Государственное телевидение затем "уточнило", что он обратится к России за военной помощью, если для Белоруссии возникнет военная угроза "извне". Однако Лукашенко уже заявил, что внешние силы, действующие в Белоруссии с целью дестабилизировать обстановку, обнаружены.



Путин, который никогда не упускает возможности извлечь выгоду из кризиса, для такого вмешательства вполне мог бы использовать любой предлог. Российская пропаганда уже распространяет некоторые теории заговора, обвиняя во вмешательстве НАТО или отдельные европейские страны, тем самым создавая возможный предлог для вмешательства России.



Вероятность вторжения России в Белоруссию на самом деле довольно высока. Путин не хочет, чтобы эта страна вырвалась из сферы влияния Москвы. Но демократические протесты с каждым днем усиливаются. Даже рабочие государственных предприятий - основной электорат режима Лукашенко - начинают бастовать. В видеозаписях, выложенных в социальных сетях, видно, как сотрудники правоохранительных органов и военные снимают и выбрасывают свою форму, а потом обнимают протестующих. На здании одного из белорусских посольств (в Стокгольме) сейчас поднят настоящий белорусский флаг (который был до Лукашенко). Даже если демонстрантам не удастся свергнуть правительство, Путин может начать действовать, чтобы режим никогда не забывал, кто, по мнению Путина, здесь главный.



Один из вероятных сценариев выглядит следующим образом. Протесты продолжают усиливаться и распространяться по стране. Санкции, подобные тем, которые ввел на этой неделе Евросоюз, начинают оказывать ощутимое воздействие, ослабляя решительность попавших под санкции чиновников и их приближенных. Другие страны вводят новые санкции. И вот тут наступает момент для вторжения России с целью "восстановления стабильности".



Это вмешательство может произойти в виде односторонних действий России или совместных действий стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемой Россией. В операциях могут участвовать регулярные воинские подразделения, "зеленые человечки" ("замаскированные" сотрудники ФСБ России) или и то, и другое.



В этом случае военное вмешательство может привести к образованию давно обсуждаемого союзного государства - политического "союза" между Белоруссией и Россией. А Лукашенко останется на политической сцене в качестве "отца нации".



В принципе, в этом сценарии описан очередной незаконный захват территории Путиным, подобный тому, который он осуществил в Грузии и в Крыму, и тому, который он по-прежнему пытается осуществить на Украине. По его завершении российские войска окажутся на позициях, на которых они будут представлять угрозу для трех стран - членов НАТО (Латвии, Литвы и Польши), при этом в пределах досягаемости будет и Киев.



Вполне возможно, что Путину придает смелости то, как воспринимает ситуацию в Белоруссии Запад, который разобщен и занят своими проблемами. Он видит, что Соединенным Штатам не до этого, поскольку они поглощены внутриполитическими проблемами и пандемией covid-19. На прошлой неделе он видел, что на саммите ЕС Греция заблокировала более жесткую формулировку итогового заявления по Белоруссии.



Более того, Путину крайне необходимо где-нибудь одержать победу. Он уже давно нигде не побеждал. Его авантюры в Сирии и Ливии ни к чему не приведут. А российская экономика тем временем идет ко дну. Возможно, легкая победа в Белоруссии - именно то, что нужно Путину и его сторонникам.



Что это все значит для США, как нам теперь быть? Очередная война нам точно не нужна. С другой стороны, Запад не может сидеть сложа руки. И Америка, как всегда, должна взять на себя инициативу.



Здесь президент Трамп может показать себя с лучшей стороны, но совершенно ясно давая понять, что проблемы Белоруссии должны решать не Россия или какие-то другие страны, а белорусы. Народу страны надо дать возможность самому определять свою судьбу.



Трамп также должен ясно дать понять, что вмешательство России Путину даром не пройдет, что мы и наши союзники никогда не признаем принудительный "союз" Белоруссии с Россией, и что мы не признаем никакого марионеточного белорусского правительства, пришедшего к власти с помощью армии иностранного государства.



При том, что Запад должен проявить решимость и не допустить вмешательства Путина, белорусский народ, скорее всего, продолжит активное сопротивление. Белорусы тоже заставят Путина дорого заплатить, если он решит вмешаться. Он вполне может увязнуть в очередной трясине, столкнувшись с бесконечными проблемами, которые сам же себе и создал.



Сегодняшний кризис в Белоруссии является очередным напоминанием о том, что свобода никогда не дается просто так - за нее приходится бороться. Чтобы ее обрести и сохранить, надо противостоять агрессорам и тиранам. Америка может и должна возглавить страны, которые уже обрели свободу, чтобы помочь тем, кто так отчаянно борется за нее на белорусских улицах.