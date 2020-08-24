ДАИШ атакует Филиппины - два взрыва на юге

20:32 24.08.2020

Филиппинцев взорвали дважды

"Исламское государство" перемещается в Юго-Восточную Азию



Юг Филиппин подвергся террористической атаке, в результате которой были убиты и ранены десятки человек. Последовавшие один за другим два взрыва прогремели в столице населенной преимущественно мусульманами провинции Сулу, городе Холо. Полиция рассматривает версию о причастности к терактам группировки "Абу Саяф", добивающейся создания на юге страны независимого мусульманского государства. Теракты в городе Холо стали новым вызовом "сильной руке" Филиппин президенту Родриго Дутерте, пообещавшему жестко подавить сепаратизм в 106-миллионом государстве Юго-Восточной Азии.



Взрывы в городе Холо - столице островной филиппинской провинции Сулу, входящей в обособленный от центра мусульманский юг страны, прогремели в понедельник, в предобеденное время. В 11:53 по местному времени взлетел на воздух начиненный взрывчаткой мотоцикл, припаркованный рядом с армейским грузовиком, в котором в момент атаки находились военнослужащие 21-го пехотного батальона.



А спустя всего час, в 13:00, в ста метрах от места первого инцидента, в торговом центре Paradise Food Shop, прогремел второй взрыв, который, предположительно, совершил смертник.



Последствия взрыва на Филиппинах

Последствия взрыва на Филиппинах

Фото: Reuters



По данным правоохранительных органов, общее число погибших составило 13 человек, более 70 получили ранения. Жертвами стали не только мирные жители, но и шестеро солдат 21-го пехотного батальона, около 20 военнослужащих были ранены. "Мы устанавливаем виновников взрыва. Мы проверяем, связано ли это с арестом лидера "Абу Сайяф" Иданга Сусукана",- заявил представитель 21-го пехотного батальона Роналду Матео.



Несмотря на то что действующая на территории мусульманского Юга группировка "Абу Сайяф" и другие организации, включая "Исламский освободительный фронт моро", сразу не взяли ответственность за двойной теракт в Сулу, во взрывах четко просматривается узнаваемый почерк исламистского подполья. В прошлом году "Абу Сайяф" тем же способом дважды напоминала о себе в провинции Сулу, считающейся ее оплотом.



В январе в результате двух взрывов, прогремевших у католического собора города Холо, неподалеку от места последнего теракта, погибли 23 человека и более 100 получили ранения. А спустя полгода, в результате двух взрывов в военном лагере в городе Инданан, находящемся во все той мятежной провинции, погибли восемь человек, еще 22 получили ранения.



Нападения в городе Холо стали новым вызовом "сильной руке" Филиппин президенту Родриго Дутерте, после прихода к власти в 2016 году пообещавшему покончить с исламским терроризмом и устранить его корни.

Стремясь усилить контроль центральных властей над филлипинским Югом, который до недавнего времени фактически был "государством в государстве" и оставался очагом сепаратизма, президент Дутерте инициировал административную реорганизацию Мусульманского Минданао. После того как реформа президента была одобрена на референдуме 21 января прошлого года, Мусульманский Минданао перестал быть единственным филиппинским регионом, имевшим собственное правительство, и получил официальное название "Автономный регион Бангсаморо в Мусульманском Минданао".



Примечательно, что прошлогодние взрывы у собора города Холо прогремели 27 января - сразу после принятия решения о реинтеграции мусульманского Юга.



Не столь заметная на фоне главных сил мирового террористического интернационала - "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (обе организации запрещены в РФ), группировка "Абу Сайяф" заявила о себе еще в начале 2000-х годов, совершая дерзкие нападения на филиппинских военных и похищения людей с целью выкупа, среди которых были и граждане США.



В 2002 году, в период правления президента США Джорджа Буша-младшего, одной из жертв "Абу Сайяф" стал американский миссионер Мартин Бернхам, длительное время находившийся в заложниках вместе с женой. В ходе антитеррористической кампании США "Абу Сайяф" была включена в черный список организаций, поддерживающих связи с "Аль-Каидой" Осамы бен Ладена. Вашингтон называл борьбу с "Абу Сайяф" одной из приоритетных задач в Юго-Восточной Азии, предложив за голову тогдашнего лидера группировки Абу Сабайи вознаграждение в размере $5 млн. После его ликвидации президент Буш позвонил тогдашнему президенту Филиппин Глории Арройо и заявил о том, что он "счастлив, что проблема Абу Сабайи решена".



Бывший лидер филиппинских террористов Абу Сабайя

Бывший лидер филиппинских террористов Абу Сабайя

Фото: AP



Однако после потери своего лидера "Абу Сайяф" сумела не только не утратить, но даже укрепить свои позиции, присягнув на верность "Исламскому государству".



В мае 2017 года несколько сот боевиков "Абу Сайяф" во главе с ее новым лидером Иснилоном Хапилоном атаковали правительственные войска, проводившие в городе Марави (провинция Южный Ланао) операцию по поимке Иснилона Хапилона, назначенного эмиром крыла "Исламского государства" в Юго-Восточной Азии. В связи с эскалацией в Марави президент Филиппин Родриго Дутерте, находившийся с визитом в России, был вынужден прервать свое пребывание в Москве и вернуться домой. Только в октябре 2017 года, после продолжавшихся полгода боевых действий, в ходе которых были уничтожены около тысячи бойцов "Абу Сайяф", Иснилон Хапилон был ликвидирован.



Между тем последние теракты, которые могли стать ответом на арест 13 августа в городе Давао одного из главарей "Абу Сайяф" Иданга (Абдулджихада) Сусукана, обвиняемого в многочисленных убийства и казнях заложников, показывают, что сопротивление филиппинских исламистов не сломлено и они остаются форпостом "Исламского государства" в Юго-Восточной Азии.



Сергей Строкань

"Коммерсантъ" от 24.08.2020,