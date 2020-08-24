Веерных отключений зимой в Кыргызстане не будет... Может Зима вообще не придет?

20:35 24.08.2020

24 августа 2020, Бишкек - , Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Веерных отключений зимой в Кыргызстане не будет, обещают чиновники



В 2020 году веерных отключений не будет, сообщил в прямом эфире радиостанции "Биринчи радио" глава Государственного комитета промышленности и недропользования Эмиль Осмонбетов.



По словам чиновника, никаких ограничений по подаче электроэнергии компанией "Электрические станции" не предусмотрено.



Глава профильного ведомства также заверил, что сейчас идут ремонтные работы на объектах энергосектора, несмотря на то, что были финансовые проблемы.



Капитальный ремонт идет по графику. По словам Эмиля Осмонбетова, он объехал с проверкой Нарынскую и Иссык-Кульскую области. Чиновник также намерен проверить объекты в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Чуйской областях.



Стоит отметить, объем воды, по данным ОАО "Электрические станции", в Токтогульском водохранилище по состоянию на 24 августа 2020 года составил 14 миллиардов 666 миллионов кубометров.



Ровно год назад объем воды в водохранилище составлял 16 миллиардов 912 миллионов кубометров.