Вашингтон использует уйгур для давления на Пекин, - В.Скосырев

00:37 25.08.2020

Полувоенная китайская организация владеет более 800 тысячами компаний по всему миру



Владимир Скосырев

24.08.20



Во многих городах Синьцзяна ситуация остается неспокойной.

Китайская полувоенная структура "Корпус производства и строительства Синьцзяна" (ХРСС) обрела международную известность. Трое начальников Корпуса внесены Америкой в черный список. Корпус имеет активы в 147 странах, поэтому решение США может вынудить его свернуть зарубежные связи. Вашингтон объясняет санкции заботой о правах человека. Как считает эксперт, это часть информационной войны против КНР.



Организация, которая подверглась наказанию со стороны Минфина США, – ХРСС действует на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района, по площади превышающего Францию. Санкции могут иметь для этого конгломерата серьезные последствия – от ограничений на экспорт его продукции, такой, например, как хлопок и томаты, до невозможности получить займы у банков. Под угрозой оказались и инвестиции XPCC.



Как утверждает американская фирма-консалтинг Sayari, Корпус участвует в огромном числе отраслей экономики, начиная со строительства и до сельского хозяйства. Корпус владеет акциями более чем 800 тыс. компаний в разных государствах. Обоснованием для санкций стало то, что в Синьцзяне существуют лагеря для перевоспитания уйгуров и других этнических меньшинств. И Корпус якобы причастен к работе этих лагерей. По словам Клифа Томаса, китаеведа из Национального университета Австралии, Корпус представляет собой "государство в государстве".



Это не преувеличение. Ведь в отчетности корпус называет свой доход валовым внутренним продуктом. По данным за 2018 год, которые приводит South China Morning Post, его чистый экспорт составил 5,88 млрд долл., а весь доход равнялся 36,4 млрд долл. Корпус управляет школами, где учатся дети работников, здравпунктами, обеспечивает порядок и безопасность в населенных пунктах.



Фред Рокафорт, в прошлом американский дипломат в Китае, признался, что удивлен масштабом санкций: "Это равносильно санкциям против провинции КНР или против очень большого китайского города. Не много найдется структур в Китае с таким количеством политических и коммерческих интересов".



Минфин США запретил гражданам и юридическим лицам США получать или предоставлять услуги Корпусу и его отделениям. Эта полувоенная структура была основана в 1954 году Компартией по приказанию Мао Цзэдуна. Тогда мусульманское меньшинство – уйгуры, говорившие на тюркском языке, составляли до трех четвертей населения Синьцзяна. В первое время Корпус в основном состоял из демобилизованных солдат, его задача заключалась в том, чтобы оборонять северо-западные границы, а также поднимать целину, прокладывать дороги.



Сейчас Корпус состоит из 14 дивизий и 170 полков, в нем служат 3,1 млн человек, в основном ханьцев (китайцев). На китайцев приходится около 40% населения Синьцзяна, всего там проживает примерно 22 млн человек. Проект прав человека для уйгуров в 2018 году утверждал, что ХРСС фактически колонизировал регион путем переселения туда ханьцев. В мае нынешнего года Конгресс США принял закон о правах человека для уйгур.



Тогда под санкции угодил и Чэнь Цюаньго, глава Компартии в автономном районе. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь осудил американские санкции, указав, что Корпус внес большой вклад в безопасность и единство этносов. Подоплека заявления китайского дипломата будет ясна, если вспомнить, что за последние десятилетия среди уйгуров образовалась прослойка экстремистов. Они устроили теракты, жертвами которых стали десятки китайских граждан.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, глава департамента международных отношений ВШЭ, отметил: "В Китае армия занимается строительством инфраструктуры, сельским хозяйством. Есть специальные части для этого. Но дело не в армии. Армия – это предлог. На деле американцы решили давить на Китай разными способами. Синьцзян дает хороший повод, там нарушаются права уйгур. В действительности, санкции направлены не на улучшение в сфере прав человека. Американцы хотят остановить рост китайской экономики. С другой стороны, национальная проблема в Китае стоит остро, особенно в Тибете и Синьцзяне. Ведь китайские власти не признают национального вопроса. Они считают, что национальный вопрос – в действительности экономический. То есть национальные трения вызываются тем, что люди живут бедно. Поэтому надо развивать экономику. Нужно, чтобы материальная цивилизация развивалась. Компартия игнорирует то, что есть другие ценности. Например, в Тибете буддисты к материальным ценностям относятся спокойно и больше думают о духовных ценностях".