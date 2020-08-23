Две трети населения России – за ограничение трудовой миграции

00:47 25.08.2020

23.08.2020 | Александр ШУСТОВ

Исследовательский центр портала Superjob.ru 14 августа опубликовал результаты опроса об отношении населения России к инициативе замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева об ужесточении условий въезда трудовых мигрантов в РФ. Его результаты подтвердили тренд на усиление в обществе антимигрантских настроений.



По итогам опроса 1600 респондентов, проживающих в 338 населенных пунктах на территории всех федеральных округов России, 59% из них поддержали предложение об ужесточении условий выдачи рабочих виз трудовым мигрантам и лишь 15% отнеслись к нему отрицательно. С оценкой предложения Д. Медведева затруднились 26% опрошенных. То есть за ужесточение правил иммиграции выступили почти две трети жителей России, и лишь шестая их часть не поддерживает эту идею. Четверть респондентов, затруднившихся с оценкой миграционной политики, скорее всего, составляют жители сельской местности и небольших населенных пунктов, где из-за отсутствия рабочих мест мигрантов нет и население с ними попросту не сталкивалось.



За ограничение въезда трудовых мигрантов мужчины (65%) выступают заметно чаще, чем женщины (53%), что вызвано более остро ощущаемой ими конкуренцией с приезжими на рынке труда. В ноябре прошлого года сервис Worki по результатам поведенного исследования сообщил, что мигранты в последнее время запрашивают более высокую зарплату, чем коренные жители РФ. Причем если в целом зарплатные ожидания трудовых мигрантов оказались выше, чем жителей России на 6%, то, например, водителей – сразу на 14%. Поскольку преимуществом мигрантов является отсутствие официального трудоустройства и выплачиваемых работодателем налогов и социальных взносов, такая статистика может свидетельствовать только о том, что на рынке труда они оказываются более "конкурентоспособными".



Об этом же свидетельствует и нарастание поддержки идеи ужесточения правил иммиграции по мере увеличения возраста: среди респондентов в возрасте до 24 лет за нее высказались 42%, 25-34 лет – 57%, 35-44 лет – 64%, а 45 лет и старше – 68%. Очевидно, что молодежь до 24 лет, значительная часть которой еще учится в вузах или колледжах и, как правило, не имеет постоянной работы, с реалиями ее поиска пока всерьез не сталкивалась. Но по мере "взросления" миграционные проблемы осознаются населением все более остро. Особенно значимыми они являются для людей предпенсионного возраста, когда найти работу гораздо сложнее, чем в молодости. С этим, по всей видимости, и связано их более негативное отношение к мигрантам.



Показательным является и рост поддержки идеи ужесточения миграционной политики по мере увеличения благосостояния. Среди респондентов с ежемесячными доходами в размере до 30 тыс. руб. за нее выступают 50%, от 30 до 50 тыс. – 61%, от 50 до 80 тыс. – 64%, а от 80 тыс. и выше – 67%. Против усложнения правил въезда для трудовых мигрантов среди тех, чьи доходы составляют до 30 тыс. руб. в месяц, высказались 17%, а более 80 тыс. – только 13%. Выявленная тенденция может свидетельствовать о поддержке ограничения трудовой иммиграции наиболее экономически состоятельной частью российского общества – квалицированными рабочими, состоявшимися в своей области специалистами, руководителями подразделений и т. п., которая является его "становым хребтом" и способна оказывать влияние на настроения членов своих семей и ближайшего окружения.



В реальности доля жителей России, настаивающих на ограничении иммиграции, еще выше. По данным опроса "Левада-центра", проведенного в августе прошлого года, за ужесточение миграционной политики выступили 72% населения. Причем по сравнению с 2017 г., когда такую идею поддерживали 58% респондентов, этот показатель увеличился на четверть. Причина расхождений между данными "Левада-центра" и SuperJob, видимо, заключается в том, что последний проводил опрос "экономически активных граждан", то есть только работоспособного населения. Кроме того, в описании исследования SuperJob нет никаких данных по репрезентативности, кроме количества населенных пунктов и федеральных округов. А значит, адекватными для всего населения страны их, в отличие от итогов опроса "Левады", считать нельзя. Не совпадают и результаты исследований по доле противников ограничения трудовой иммиграции. По данным SuperJob, она составляет 15%, а "Левада-центра" – всего 9%.



Вопрос о том, кто именно и почему выступает против ужесточения правил въезда мигрантов, оба исследовательских центра оставляют без ответа. Однако этот вопрос отчасти становится ясным из материалов онлайн-конференции, которая состоялась 12 августа в пресс-центре медиагруппы "Патриот" в Санкт-Петербурге. Так, по мнению председателя Петербургского отделения "Деловой России" Дмитрия Панова, обязанного по роду деятельности защищать интересы бизнеса, Россия движется "к общему рынку труда с постсоветским пространством" и власти должны создавать условия, чтобы "мигранты усиливали экономический рост страны". При всем этом он считает, что "мигранты без определенного места трудоустройства – это очень плохо" и возложить ответственность за приезжих работников на их работодателей вполне можно ("хотелось бы"). В целом же, по его мнению, властям следует "дисциплинировать и привести к единому стандарту качества всех работников", а "мигранты не должны увольняться "в воздух" – из-за этого возникают проблемы".



Между тем в реальности ни к какому общему рынку труда со странами бывшего СССР Россия не движется – он существует лишь в рамках ЕАЭС, в состав которого, помимо РФ, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Основные поставщики мигрантов – Узбекистан и Таджикистан – участниками общего рынка труда ЕАЭС не являются. Их граждане пользуются возможностями безвизового въезда в рамках СНГ и для работы в РФ должны приобретать патенты. Их введение как раз и было попыткой ограничить приток мигрантов, которая на деле не удалась в связи с тем, что приезжие сохранили право находиться в России 90 дней на протяжении полугода и пользуются им, пересекая границу с Казахстаном и "обновляя" тем самым этот срок. Еще более примечательно предложение "привести к единому стандарту качества всех работников". Имеется в виду, что надо уравнять в трудовых правах граждан РФ и трудовых мигрантов из стран СНГ? Безусловно, это соответствует интересам бизнеса, но одновременно вызывает растущее недовольство основной массы населения России.



Против ужесточения миграционного законодательства высказалась, например, преподаватель международно-правового факультета МГИМО Виктория Данильченко, по мнению которой это повлечет за собой "ряд проблем, которые скажутся на экономике и политике нашей страны". При этом она признает, что 90% мигрантов на стройках работают нелегально, поскольку бизнес не хочет платить налоги, а в Европе наплыв мигрантов привел к огромному росту преступности. Поэтому, с одной стороны, В. Данильченко предлагает упрощать миграционное законодательство, "чтобы не было соблазна лишний раз его нарушить", а с другой – вводить ответственность работодателей: "Нанимаешь незаконных мигрантов – плати штраф. Их надо обязать регистрировать нанятых мигрантов пусть даже под угрозой закрытия".



Но повышение ответственности работодателей – это есть то самое ужесточение миграционного законодательства, с инициативой введения которого выступил Д. Медведев.



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Оптимальным в текущей ситуации является сокращение числа мигрантов до приемлемого уровня, не угрожающего интересам коренного населения РФ на рынке труда, общественно-политической стабильности и нарушением этнического баланса. "Нам не нужно тут 15-20 миллионов мигрантов, – отметил в ходе дискуссии депутат Госдумы Андрей Свинцов, – потребность есть всего в 2-3 миллионах, причем в невысококвалифицированном сегменте рынка труда". Поскольку же в стране, по данным МВД, находятся 10-12 млн мигрантов, их численность требуется сократить в 4-5 раз.



При этом гражданство, по его словам, следует давать, прежде всего, этническим русским, а отнюдь не всем желающим. Что же касается опасений по поводу того, что замещение мигрантов жителями России вынудит работодателей повысить им зарплату и нанесет тем самым удар по экономике, то они по большей части являются надуманными. Зарплатные ожидания мигрантов уже выше, чем у граждан РФ. К тому же повышение уровня доходов населения является одной из ключевых задач властей, и ужесточение правил иммиграции будет этому только способствовать.