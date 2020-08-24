Российская вакцина оказалась в 10 раз дешевле китайской

07:19 25.08.2020

Тем временем компания AstraZeneca уже испытывает свой препарат на 150 жителях Москвы и Санкт-Петербурга



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

24.08.20



Денис Мантуров обещает к концу года до 2 миллионов доз отечественной вакцины против COVID-19. Фото агентства "Москва"

Продажа китайской вакцины от коронавируса начнется в конце декабря, и ее цена составит "менее 1000 юаней", то есть 10 700 руб., сообщил в понедельник орган китайской Компартии "Жэньминь жибао". Российские производители в качестве ориентира называли цену двух необходимых инъекций в 10 долл., то есть около 750 руб. О массовой бесплатной вакцинации населения Китай не говорит, возможно потому, что случаев новых заболеваний в этой стране практически нет на фоне тысяч ежедневных заражений в России или США. В этих странах, которые не смогли подавить эпидемию карантинными мерами, власти обещают бесплатную вакцинацию. Даже в случае появления эффективной вакцины население планеты не вернется к докризисным моделям потребления еще в течение нескольких лет, считают эксперты.



Секретарь парткома, председатель Китайской национальной фармацевтической корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь заявил, что после окончания третьего этапа клинических испытаний инактивированная вакцина может быть официально утверждена. Ожидается, что к концу декабря вакцина поступит в продажу, ее стоимость составит менее 1000 юаней за две инъекции. Каждая доза – это 4 микрограмма, степень защиты будет достигать около 97%, уровень устойчивости к новому типа коронавируса можно будет получить примерно за полмесяца, сообщает "Жэньминь жибао".



Названная китайцами цена сильно отличается от того, что ранее анонсировали другие производители альтернативных вакцин. Цена на российскую вакцину против коронавируса при поставках за рубеж будет составлять не менее 10 долл. за две необходимые дозы. Об этом в середине июля рассказывал глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик в эфире телеканала "Россия 24".



Годовой объем производства Пекинского исследовательского института биопрепаратов может достичь 120 млн инактивированных вакцин в год, а Уханьский институт биопрепаратов сможет производить еще 100 млн, прогнозируют китайцы. А Россия к концу года должна выйти на производство от 1,5 млн до 2 млн доз вакцины от COVID-19 в месяц. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда". Имеющиеся на сегодня мощности позволяют произвести около 30 тыс. доз вакцины до конца августа.



В прессе уже появлялись оценки стоимости одной дозы вакцины (при необходимых двух) от разных производителей. По данным Financial Times, американская компания Pfizer и немецкая BioNTtech предлагали поставлять в США свои вакцины по ценам около 19 долл. за одну дозу. Компания AstraZeneca, которая тестирует свою вакцину на жителях Москвы и Санкт-Петербурга, обсуждала поставки в страны Европы по цене 3–4 долл.



Британско-шведская фармацевтическая AstraZeneca получила разрешение от Минздрава РФ на проведение в России третьего этапа клинических испытаний своей вакцины AZD1222.



В тестировании будут участвовать 150 человек. Процедуры будут проводиться на базе четырех учреждений в Санкт-Петербурге и Москве.



В США, в штате Джорджия, также проходят испытания вакцины компании Moderna и Национального института здравоохранения США. Суть исследования заключается в том, что волонтеры не будут знать, получили ли они реальную вакцину или плацебо. После введения двух доз ученые оценят, какая группа добровольцев более подвержена заболеванию в тех районах, где вирус распространяется бесконтрольно. По данным агентства AP, ранее в Бразилии и других пострадавших от коронавируса странах началось тестирование других экспериментальных вакцин, разработанных Китаем и Великобританией, в частности Оксфордским университетом. Однако власти США намерены проводить собственные испытания любой вакцины, которая может впоследствии использоваться в стране. Согласно планам, каждый месяц в течение осени будут проходить испытания какого-либо многообещающего прототипа вакцины; в каждом исследовании примут участие по 30 тыс. добровольцев. AP отмечает, что правительства разных стран уже пытаются произвести несколько миллионов доз потенциальных вакцин, чтобы в случае успеха испытаний немедленно начать вакцинацию своего населения.



Российские власти планируют проводить массовую вакцинацию с оплатой расходов из бюджета и бесплатно для граждан. Допускал такую возможность и президент США Дональд Трамп, который прямо заинтересован в улучшении эпидемической ситуации в стране. Для сравнения: в Китае за понедельник было выявлено 16 новых заболевших и ноль умерших, а в США – более 8 тыс. новых заболевших и более 80 умерших. В России в понедельник умерло 65 человек при более 4700 вновь выявленных зараженных. Вероятно, именно бесконтрольное распространение эпидемии и вынуждает власти США и России готовиться к массовой вакцинации за счет государственного бюджета.



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Российские ученые работают над новой

антивирусной вакциной. Фото Reuters"По разным прогнозам, мировой рынок антикоронавирусных вакцин к 2022 году должен достичь 43,79 млрд долл. Россия потенциально может войти на него, потеснив таких гигантов, как AstraZeneca, Emergent Biosolutions, Glaxosmithkline, Merck и Pfizer", – прогнозирует Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова. Вакцины обычно не приносят больших доходов фармацевтическим компаниям, но поднимают престиж и авторитет. "Последнее едва ли не самое важное. В мире 110 фармкомпаний занимаются разработкой вакцины, и только шесть из них имеют реальные шансы на успех. Обладать собственной вакциной очень престижно. Не менее престижно и поделиться ею или продать другим", – говорит Лебединская. По ее словам, политическое и общественное давление вынудит сделать вакцину практически бесплатной, а все затраты по ее закупке лягут на госбюджеты.

"Производство вакцин от COVID-19 превращается в одно из самых затратных и политизированных научных предприятий начала нашего века. Это создает уникальную ситуацию. Вроде бы вакцина нужна сегодня всем, а рынок, когда он сформируется, окажется рынком не продавца, а покупателя. Да и само появление свободного рынка под вопросом", – указывает эксперт.



"Десятикратная разница в стоимости российской и китайской вакцин может объясняться различием в производственных планах и их графике. Первым получателям вакцина обойдется дороже", – объясняет Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.



По его словам, беспрецедентная ситуация в мировой экономике из-за пандемии COVID-19 заставила отказаться от прежних стандартов разработки вакцин, которая может растягиваться на 10–15 лет (успешным примером считается разработка вакцины против лихорадки Эбола, на которую ушло более четырех лет). Как только будет окончательно подтверждена безопасность китайской вакцины, можно с высокой вероятностью ожидать массовой вакцинации населения, пока же она ограничивается медработниками и другими категориями госслужащих, предполагает Коган. Проявление макроэкономического эффекта от массовой вакцинации возможно не ранее середины следующего года. Справедливо это и в отношении других стран хотя бы по причине высокого уровня глобализации мировой экономики. "Согласно последним прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, возвращение трафика на уровень 2019 года ожидается только в 2024-м, предыдущий прогноз предполагал возврат к докризисному уровню в 2023 году", – напоминает Коган.



"Для многих стран расходы на лечение и госпитализацию пациентов с COVID-19, а также на смягчение последствий для экономики намного выше, чем расходы на вакцинацию, поэтому вполне вероятно, что развитым странам намного проще потратить деньги на вакцинацию. Так, например, для США с населением 328 млн человек при стоимости вакцины в 40–50 долл. на общую вакцинацию придется потратить около 13–16,5 млрд долл. И эти затраты существенно ниже суммы уже прменяемых монетарных и фискальных стимулов", – объясняет Денис Буйволов, аналитик компании БКС.