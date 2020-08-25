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Три причины почему Россия должна ввести войска в Беларусь, - Чжао Цзюньцзе
07:25 25.08.2020

Белоруссия важна для Европы. Об этом говорит созыв экстренного саммита ЕС, пишет "Хуаньцю шибао". Но и Россия беспокоится, как бы не случилось революции в "украинском стиле" не без помощи Запада. Поэтому у нее есть сразу три причины ввести войска в Белоруссию, но пойдет ли она на это?
Белоруссия стала центром политической игры между Европой, США и Россией (Хуаньцю шибао, Китай)
Лукашенко снова с белорусами
25.08.2020
Чжао Цзюньцзе (赵俊杰)

19 августа Европейский союз провел экстренный саммит, на котором обсуждались меры по преодолению политического кризиса в Белоруссии. В условиях политической нестабильности, вызванной недавним раундом очередных президентских выборов в Белоруссии, Европа, Соединенные Штаты и Россия усилили свое вмешательство, стремясь превратить Белоруссию в важную фигуру на шахматной доске в стратегической игре друг против друга.

Десять лет назад Евросоюз ввел эмбарго на поставки оружия и экономические санкции против Белоруссии, находящейся под руководством Александра Лукашенко. Европа время от времени вручала премию "За свободу мысли" имени Сахарова белорусским антиправительственным деятелям и стремилась поддерживать оппозицию. Хотя новая коронавирусная эпидемия в Европе еще не закончилась, и экономика сильно пострадала, ЕС все-таки нашел силы, чтобы провести экстренный саммит в связи с политической нестабильностью в Белоруссии, и это показывает большую значимость страны для ЕС. Проще говоря, Евросоюз опасается, что Белоруссия станет второй Украиной. Нынешняя Украина лишилась Крыма, а восточные и западные территории находятся под влиянием России и Запада соответственно. "Слияние" Белоруссии и России - это тот результат, который Европа и Соединенные Штаты хотят видеть меньше всего.

С другой стороны, Россия всегда беспокоилась, что европейские и американские силы начнут цветную революцию в "украинском стиле" и в Белоруссии. Что касается национальной безопасности России, изначально Украина и Белоруссия - два основных стратегических буфера между нею и Европой. Обращение Украины к Западу привело к расширению НАТО на восток прямо к порогу России, поэтому ей пришлось принять соответствующие ответные меры. Сегодня белорусского президента вынуждают подать в отставку из-за растущего давления со стороны Европы и США, и Россия не может сидеть сложа руки, когда ситуация выходит из-под контроля. Конечно, в отношениях между Россией и Белоруссией тоже не все гладко.

Неужели Россия действительно направит войска в Белоруссию, чтобы та не стала второй Украиной? Это очень щепетильный вопрос, и Россия в настоящее время еще не выразила свою официальную позицию. Для военного вмешательства в Белоруссию есть три условия: во-первых, государственный переворот в Белоруссии и приход к власти антиправительственных сил, поддерживаемых Европой и США, что вынудило бы Россию нанести удар. Во-вторых, продолжающееся подавление стратегического пространства России Европой и США, что также вынудит ее нанести ответный удар. И в-третьих, если лидер Белоруссии попросить направить войска.

Несмотря на то, что политическая ситуация в Белоруссии является нестабильной, все еще существует возможность переговоров и достижения компромиссного решения между Лукашенко и оппозицией, которое включает в себя пересмотр и обновление конституции и проведение новых выборов с присутствием международных наблюдателей. У ЕС есть свои методы: он продолжает использовать стратегию "мягкого ножа" (образно: закулисные махинации для причинения вреда кому-либо - прим. пер.), чтобы оказывать давление на Лукашенко, которая включает в себя создание специального фонда для финансирования протестов и демонстраций антиправительственных организаций в Белоруссии и другие действия. На сей раз на саммите ЕС помимо отказа признать результаты выборов были также наложены санкции на "существенное количество" лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям протестующих. В то же время планируется выделить 53 миллиона евро на поддержку Белоруссии для осуществления мирной передачи исполнительной власти. В отношении всех этих невооруженных средств вмешательства Евросоюза следует сказать, что они еще не достигли той крайней точки, которая вынудила бы Россию направить войска.

Более того, Соединенные Штаты и НАТО в настоящее время также заняли выжидательную позицию и не имеют никаких существенных планов военных действий. В такой ситуации маловероятно, что Россия безрассудно пошлет войска. Отправка войск требует не только подготовки финансовых и материальных ресурсов, но и вызовет сопротивление белорусского народа и обострит конфликт между Россией и Европой, что явно показывает, что эта игра не стоит свеч. Однако это не означает, что Россия будет бездействовать. Владимир Путин недавно общался по телефону с лидерами Франции, Германии и заявил, что выступает за скорейшее урегулирование белорусского конфликта, но подчеркнул, что Россия не позволит внешним силам вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

В условиях политического кризиса в Белоруссии потребуется выждать время, чтобы увидеть, кто имеет преимущество в политической игре России и Запада. Хотя у Запада больше материальных ресурсов и военное превосходство, он не демонстрирует тесной сплоченности. Соединенные Штаты же склонны позволить Белоруссии провести смену власти и при необходимости дополнить мощное военное сдерживание на стороне НАТО. Европейский Союз выступает за использование мирных средств и санкций, чтобы совершить смену белорусского руководства. Перед лицом давления со стороны Европы и Соединенных Штатов и их действий, сочетающих мягкость с твердостью, Россия надеется, что Лукашенко сможет пойти на компромисс с оппозицией и преодолеть кризис. Но когда в Белоруссии действительно будет происходить смена власти, Путин определенно будет придерживаться жесткой позиции, поскольку стратегическая линия России является неприкосновенной.

Чжао Цзюньцзе (赵俊杰) - научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук

Оригинал публикации: 赵俊杰：白俄罗斯成欧美俄博弈风暴眼Опубликовано 20/08/2020

Источник - ИноСМИ
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