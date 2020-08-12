Майданов без фейков не бывает, - А.Каневский

07:32 25.08.2020

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 25.08.2020



Манипуляции и манипуляторы



Приемы распространения подметных писем, диких слухов с целью возбуждения массовых волнений существует столько, сколько существует политика. По мере развития средств коммуникации эти приемы совершенствовались, а Интернет и социальные сети позволили создать особо эффективный гибрид технологий разогрева толпы.



Так называемые фейки стали одним из основных элементов политической борьбы. Одни и те же приемы кочуют из страны в страну, незначительно меняясь в зависимости от конкретной ситуации.



Речь идет о манипуляциях людьми. Там, где дело доводят до майдана, манипуляторы стараются продемонстрировать массовость протеста, нередко преувеличивая масштабы "массы" в разы, а то и в десятки раз. Это требует фото- и видеоподтверждения, и на помощь приходит умение оператора выбрать правильный ракурс.



Самое простое – избрать точку съемки выше голов собравшихся. Тогда толпа даже глубиной в 10-15 человек будет восприниматься как простирающаяся на всю перспективу кадра. Выигрышным является любое изображение митингов, шествий, демонстраций, сделанное с высоты; сразу появляется ощущение "несметного" количества людей. Режиссура таких мероприятий – важнейшее дело.



Вот, к примеру, видео митинга в белорусском Гродно на предприятии "Гродножилстрой". Толпа на вопрос "Кто голосовал за Тихановскую?" дружно поднимает руки. Это приводится как доказательство фальсификации выборов 9 августа. А сколько человек работает в "Гродножилстрое"? Гугл отвечает: более 3,5 тыс. человек. На видео человек сто, от силы двести, это протестующие, те же, кто к протестам безразличен, в это время на рабочих местах.



А все ли участники митинга работники "Гродножилстроя"? Неизвестно. Все ли, кто на митинге тянет руку "за Тихановскую", на самом деле за нее проголосовали? Тоже неизвестно.



Если не помогает мастерство оператора, в дело вступают специалисты обработки компьютерных изображений. Еще пример: неважного качества видео гибели демонстранта Трайковского. Публикаторы уверяют, что там видно, что в руках у Трайковского ничего нет, а это опровергает официальную версию о том, что он хотел бросить в ряды ОМОН взрывное устройство. Однако мы видим, что Трайковский идет с поднятыми руками, и есть ли у него что-то в одной из рук, разобрать сложно. Мы видим, что он старается приблизиться к ОМОНу. Вспышка якобы от выстрела полицейского гранатомета четко совпадает на видео с местонахождением ладони Трайковского. Вспышка происходит у расположения милиционеров на видео, снятого с другого ракурса, но эти видео почему-то появились только через трое суток после инцидента. Почему? Не потому ли, что видеозапись редактировалась?



Еще на одном видео и вовсе никаких вспышек не видно.



Вообще, цветная революция без "сакральных жертв" – как брачная ночь без невесты. Во времена украинского майдана даже появилось выражение "пятничная жертва". В будни майдан в Киеве функционировал в дежурном режиме, присутствовали лишь штатные активисты да зеваки, а по воскресеньям проводилось "народное вече", куда звали всех. И строго по пятницам происходило очередное "зверское избиение". Самым громким в Киеве было появление исчезнувшего Дмитрия Булатова, одного из лидеров майдана. Первыми на месте оказались журналисты, показавшие лицо Булатова в страшных кровоподтеках. Он рассказал на камеру, что его похитили, пытали, отрезали ухо и распяли неизвестные, а затем вывезли за город и выбросили из машины. На следующий день появилось фото Булатова на больничной койке, где он выглядел бодрым, без всяких следов побоев.



Затем палату Булатова окружили тройным кольцом оппозиционных нардепов, не пускавших к нему правоохранителей и официальных экспертов, появились новые фото, где Булатов безжизненно лежит на больничной койке; начала раскручиваться тема необходимости скорейшего вывоза пострадавшего на лечение за границу, и его вывезли в Литву. Кстати, вывоз на лечение в Германию Алексея Навального очень напоминает эвакуацию Булатова.



Бывший соратник главарей евромайдана Давид Жвания недавно рассказал: "Никакого похищения не было. Булатов работал на Порошенко. Булатов – нанятый Порошенко негодяй, который забирал себе деньги, которые простые украинцы сдавали на автомайдан. Кроме того, Булатов согласился за деньги участвовать в инсценировке своего похищения. Это была просто пиар-акция".



Тот же Жвания сообщил, что избиение Татьяны Черновол 25 декабря 2013 года было инсценировано для того, "чтобы не дать затихнуть майдану, чтобы люди не начали расходиться". С той же целью были похищены 21 января 2014 года Игорь Луценко и Юрий Вербицкий.



Вообще, сценарий любой цветной революции развивается по одной схеме – от несмертельных происшествий к смертельным. В Белоруссии погибший в первые дни протестов Трайковский, видимо, был "внеплановым", поэтому тема раскручивалась достаточно скромно. Зато как только часть задержанных в ходе беспорядков была выпущена, СМИ и соцсети наполнились душераздирающими рассказами о зверствах правоохранителей и сделанными как под копирку фотографиями "сплошных побоев". Правда, можно было заметить, что на многих снимках "зона сплошных побоев" завершалась строго на линии трусов. Или показывали, например, странный синяк на щеке. Странный, потому что боксеры знают: на щеке синяки бывают крайне редко, а если появляются, то это предполагает рассечение внутренней стороны щеки о зубы и сопровождается огромной опухолью в половину лица. На фотографии же у молодого человека с "синяком" щека имеет вполне естественную форму.



А перед "последним и решительным" маршем противников Лукашенко 23 августа появилась и летальная жертва. Ею оказался некий Никита Кривцов, житель Минска, пропавший 12 августа после того, как выехал на работу. Его нашли повешенным в лесу. Утверждают, что он был участником протестов, но подтверждений этому нет.



Хорошо годится для возбуждения толпы внешний враг. И в украинском, и в белорусском случаях таковым была объявлена (либо подразумевается) Россия, запущены были фейки о русском спецназе, направленном на помощь "преступному режиму". В Киеве и в 2004-м, и 2014 году тоже распространялись слухи о том, что якобы кто-то где-то видел прибывшие российские спецподразделения. Все эти "новости" кидались в толпу, и разгоряченная толпа верила.



Появилось видео "русского спецназа" и на улицах Минска, это продукция студии NEXTA. Голос комментирует: "Россия? Да, да, российские опознавательные знаки! Охренеть!" Нужно ли говорить, что видео скверного качества, разобрать какие-либо опознавательные знаки совершенно невозможно. Однако манипуляция срабатывает.



Или совсем грубая фальсификация с видео в "Твиттере": "В Беларуси необычный флешмоб: сотрудники силовых ведомств, несогласные с жестоким подавлением протеста в городах, выбрасывают форму в мусорку и увольняются". А кокарды на беретах "сотрудников силовых ведомств" – советского образца с красными звездами…



В Беларуси необычный флешмоб: сотрудники силовых ведомств, несогласные с жестоким подавлением протеста в городах, выбрасывают форму в мусорку и увольняются pic.twitter.com/yqASI19bI8



- Владимир (@BorkanNva) August 12, 2020

И вот так формируется "народный протест", так создается "общественное мнение".