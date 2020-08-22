История TikTok как зеркало борьбы за цифровую гегемонию в Мире, - В.Катасонов

07:42 25.08.2020

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 22.08.2020

История TikTok как зеркало борьбы за цифровую гегемонию

Информационный монополизм США усиливается



TikTok– это электронный видео-сервис китайской компании ByteDance, запущенный два года назад и ставший за это время самым популярным в мире.



В 2019 году число пользователей TikTok превысило 1 миллиард человек из 150 стран. Стремительная динамика присуща и компании ByteDance (создана в 2012 г.), гигантской частной компании, входящей в "большую пятерку" китайских интернет-компаний (наряду с Alibaba Group, Tencent, Baidu и NetEase). Капитализация ByteDance в начале 2020 года превысила 100 млрд. долл. Штаб-квартира ByteDance расположена в Пекине, а зарегистрирована компания на Каймановых островах.



Не прошло и года с момента рождения TikTok, как между компанией ByteDance и властями США возникла напряженность: Федеральная торговая комиссия США оштрафовала сервис на 5,7 миллиона долларов. Претензии изначально касались приложения Musical.ly, которое ByteDance купила в 2017 году и сделала частью TikTok. Сервис обвинили в сборе персональных данных пользователей в возрасте до 13 лет без согласия их родителей. В результате, утверждали американские чиновники, личная информация несовершеннолетних (имена, электронные адреса, номера телефонов, фото и видео) оказывалась в открытом доступе. Это было нарушением закона о защите конфиденциальности детей в Интернете. Китайская компания признала вину, выплатив штраф и введя возрастные ограничения в приложение ТikТоk.



По ходу отмечу, что в 2020 году удар по ByteDance нанесла Индия. В рамках политики цифрового протекционизма Министерство электроники и информационных технологий Индии заблокировало почти шесть десятков приложений китайских компаний, в том числе ТikТоk.



Не успела ByteDance оправиться от удара со стороны Индии, как последовал новый удар со стороны США. В начале июля государственный секретарь США Майк Помпео предупредил, что Вашингтон не исключает в ближайшее время блокировки TikTok на территории Соединенных Штатов, поскольку с помощью приложения TikTok компания ByteDance незаконно собирает пользовательские данные и передает их китайскому правительству, что угрожает национальной безопасности Америки. Через несколько дней аналогичное заявление в адрес китайской компании было сделано властями Австралии. Представители ByteDance категорически отвергли все обвинения.



В июле Трамп несколько раз упоминал TikTok и предупреждал, что Вашингтон в ближайшее время закроет этот сервис на территории США. В то же время из неофициальных источников стали поступать новости: мол, ряд крупных американских инвесторов готовы решить проблему информационной защиты Америки от китайского сервиса путем его покупки. Утверждалось, что покупателями могут стать американские фонды General Atlantic и Sequoia Capital. Позднее в список потенциальных покупателей попала Microsoft. 2 августа прошла встреча между Трампом и генеральным директором корпорации Microsoft Сатьей Наделлой (Satya Nadella), на которой были оглашены планы покупки TikTok американской корпорацией. Трамп попросил американских покупателей поспешить, установив в качестве предельного срока 15 сентября (после этого сервис TikTok, если он будет оставаться в руках китайцев, подлежит блокированию). 6 августа американским президентом был подписан указ "Распоряжение о противодействии угрозе со стороны TikTok", предписывающий блокировать все операции с территории США в адрес китайской компании ByteDance. Указ вступает в силу через 45 дней после подписания.



В первой декаде августа компания Microsoft приоткрыла некоторые детали своего плана в отношении TikTok . Она не будет покупать весь сервис, а приобретет только ту его часть, которая находится в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Microsoft приглашает для покупки китайского актива других американских инвесторов, но на правах миноритариев. Вся пользовательская информация по США и трем другим государствам будет храниться в дата-центрах в США.



Неожиданно планы Microsoft прокомментировал Трамп. Он рекомендовал американским инвесторам приобрести китайский сервис полностью, что обеспечит больший коммерческий эффект для инвесторов и минимизирует риски утечки информации в Китай: "Проще купить бизнес целиком, чем, скажем, 30 процентов… Мое личное мнение таково: покупка 30 процентов – это чересчур сложно. Проще купить все сразу". Полная покупка TikTok будет означать, что у США, помимо таких глобальных сетей, как Facebook (около 3 миллиардов пользователей) и Twitter (более 1 миллиарда), появится и TikTok c миллиардной аудиторией. Согласно оценкам, социальная сеть TikTok может стоить около 50 миллиардов долл.



Финансовые эксперты полагают, что Microsoft сумеет самостоятельно (без привлечения миноритарных инвесторов-акционеров) проглотить этот китайский актив. Поглощение TikTok может стать крупнейшей в истории американского IT-бизнеса сделкой, существенно изменив профиль Microsoft. Традиционно эта компания мало занималась розничным бизнесом (информационными услугами, доводимыми до физических лиц), специализируясь на разработке информационных продуктов для корпоративных и других институциональных клиентов. Переориентация Microsoft на сегмент рынка, связанный с розничными сервисами, может привести к обострению конкуренции с Facebook и Google.



Трамп заявил, что, если покупка TikTok американскими инвесторами состоится, Министерство финансов США вправе рассчитывать на вознаграждение от сделки. У многих экспертов это вызвало шок. Возникли подозрения, что Трамп загоняет китайскую компанию в угол по соображениям, далеким от национальной безопасности, что он действует как бизнесмен, даже как рэкетир, "отжимающий" чужой бизнес и рассчитывающий на вознаграждение за услугу. Профессор права университета Ричмонда Карл Тобиас в беседе с The Wall Street Journal заявил: "То, что президент предлагает федеральным властям получить прибыль от бизнес-сделки, которую сам же и продавил, абсолютно неслыханно". Давление Трампа на китайскую компанию профессор назвал "незаконным и неэтичным".



Что касается компании ByteDance, то ее реакция на предстоящий запрет TikTok остается резко негативной. В статье, опубликованной в газете China Daily, считающейся англоязычным рупором официального Пекина, это назвали воровством. Генеральный директор ByteDance Чжан Имин в открытом письме к сотрудникам компании заявил, что планы Трампа состоят в том, чтобы не спасти, а уничтожить TikTok.



Официальные китайские власти, однако, не проявили жесткой реакции на решение Вашингтона, какую от них ждали. Эксперты объясняют это тем, что ByteDance не относится к числу стратегически важных для Китая компаний в отличие, скажем, от Huawei, против которой США объявили настоящую войну и которую Пекин всячески защищает. Компания ByteDance продолжает возмущаться бесцеремонностью Вашингтона, но на сделку, кажется, готова. В Китае Microsoft воспринимается как одна из наиболее лояльных американских компаний, поэтому некоторые СМИ в Китае пытаются смягчить китайское унижение и представляют сделку как чуть ли не "дружественное поглощение". Однако если сделка состоится, информационный монополизм Америки только усилится.



Наверное, главными противниками сделки на сегодняшний день остаются пользователи сервиса TikTok. 2 августа популярный пользователь Макс Бьюмонт опубликовал открытое письмо "тиктокеров" Трампу. Его подписали 20 активных пользователей сервиса, у которых в совокупности более 129 миллионов подписчиков. Суть несколько витиеватого письма проста: "тиктокеры" просят Трампа не превращать сервис в американский актив. Оказавшись в американской юрисдикции, попав под власть американских политиков и американской негласной цензуры, TikTok утратит свою привлекательность, а пользователи потеряют свободу слова.



P.S. Параллельно с выдавливанием ByteDance с рынка Вашингтон продолжает давить на другого китайского конкурента – корпорацию Tencent. 6 августа президент Трамп подписал указ по блокированию использования в США известного мессенджера Weсhat, принадлежащего корпорации Tencent. Официальные основания для запрета Weсhat примерно те же, что и в случае с TikTok: использование приложения для пропагандистской войны Китая против США, сбор информации о пользователях на американской территории. Не оглашаются соображения коммерческого характера – стремление ослабить китайского конкурента на мировом рынке информационных услуг. На начало года число пользователей Weсhat в мире превышало 1,2 млрд. человек. Это второй в мире по популярности мессенджер после WhatsApp (около 2 млрд. пользователей), принадлежащего корпорации Facebook.