Грету Тунберг уговорили вернуться в школу. Бери портфель - иди домой

07:51 25.08.2020

Грета Тунберг сообщила о возвращении в школу после годичного перерыва



24 августа 2020,

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что возвращается в школу после перерыва в год. Об этом она написала на своей странице в Twitter.



"Мой годичный перерыв в школе закончился, так прекрасно наконец вернуться в школу", - заявила активистка.



21 июля Грета Тунберг получила премию "За гуманизм" в размере €1 млн от португальского благотворительного фонда "Галуст Гюльбенкян".



14 мая сообщалось, что Грета Тунберг объявила о решении передать ЮНИСЕФ (Детскому фонду ООН) $100 тыс. на борьбу с пандемией коронавируса.



25 апреля экоактивистка рассказала, что очень рада глобальному экономическому кризису, возникшему в результате пандемии коронавируса, так как благодаря кризису реализовалась ее мечта - снизились выбросы углерода в атмосферу.