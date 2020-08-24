|Грету Тунберг уговорили вернуться в школу. Бери портфель - иди домой
07:51 25.08.2020
Грета Тунберг сообщила о возвращении в школу после годичного перерыва
24 августа 2020,
Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что возвращается в школу после перерыва в год. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
"Мой годичный перерыв в школе закончился, так прекрасно наконец вернуться в школу", - заявила активистка.
21 июля Грета Тунберг получила премию "За гуманизм" в размере €1 млн от португальского благотворительного фонда "Галуст Гюльбенкян".
14 мая сообщалось, что Грета Тунберг объявила о решении передать ЮНИСЕФ (Детскому фонду ООН) $100 тыс. на борьбу с пандемией коронавируса.
25 апреля экоактивистка рассказала, что очень рада глобальному экономическому кризису, возникшему в результате пандемии коронавируса, так как благодаря кризису реализовалась ее мечта - снизились выбросы углерода в атмосферу.