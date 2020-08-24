Глава Тувы Шолбан Кара-оол вновь заразился коронавирусом. Руки - мыть!

07:53 25.08.2020

У главы Тувы Шолбана Кара-оола второй раз выявлен коронавирус. В первый раз он заразился COVID-19 в начале лета.



По последним данным, в Туве выявлены более 6,6 тыс. заразившихся, умерли 60. За последние сутки подтверждены 24 новых случая заражения.



"Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения",- написал глава региона во "ВКонтакте". Шолбан Кара-оол госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу.



О первом подтвержденном случае повторного заражения COVID-19 ранее сегодня, 24 августа, сообщили ученые Гонконгского университета. Согласно их исследованию, повторно заразившийся контактировал с другим штаммом коронавируса, отличающимся от того, которым он заразился несколько месяцев назад.