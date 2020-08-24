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Мирзиеев разогнал руководство 2-х районов (Бектемирского и Яшнабадского) Ташкента
08:44 25.08.2020

Хокимы Бектемирского и Яшнабадского районов освобождены от должностей
Руководители секторов Бектемирского района Ташкента, включая хокима Шахруха Мамаджанова, освобождены от должностей. Президент во время посещения района назвал их метод работы "неподходящим". Освобожден также хоким Яшнабадского района.
Вчера, 14:42 Политика
Хоким Бектемирского района Ташкента Шахрух Бахтиярович Мамаджанов освобожден от должности. Посты также покинули руководители секторов района - прокурор Д. Атаджанов, начальник УКД ОВД З. Иминов и начальник государственной налоговой инспекции Г. Давлатов, сообщил "Газете.uz" источник в правительстве.

Шахрух Мамаджанов. Фото: хокимият Бектемирского района.

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На встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с активом Бектемирского района 21 августа отмечалось, что уровень безработицы в районе составляет 3,3%, в том числе 1,7% - среди женщин и 1,5% - среди молодежи. Глава государства указал на нехватку дошкольных образовательных учреждений, плохое состояние дорог в ряде махаллей и недостатки в работе коммунальных служб.

"В Бектемирском районе с населением 46 тысяч человек есть 3100 безработных, около 5890 бедных семей. Это значит, что у руководителей района неподходящий метод работы. Все должны знать одно: мы поддержим тех, кто является нашими соратниками, поможем тем, кто любит Родину. Человек, который для вида сидит в качестве представителя президента является предателем проводимой политики", - заявил глава государства (по сюжету телеканала "Узбекистан 24").

Руководили секторов Бектемирского района. Фото: хокимият района.

Шахрух Мамаджанов возглавлял администрацию Бектемирского района с июля 2018 года.

Кроме того, по данным двух источников "Газеты.uz", освобожден от должности хоким Яшнабадского района Ходжиакбар Камалитдинович Тиллашайхов, руководивший районом с июля 2018 года.

Ходжиакбар Тиллашайхов. Фото: хокимият Яшнабадского района.

В ближайшее время ожидается утверждение новых хокимов в Бектемирском и Яшнабадском, а также в Сергелийском районе столицы.

Источник - gazeta.uz
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