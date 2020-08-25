ДемБелочка (Тихановская) доложила Госдепу США о проделанной работе

10:25 25.08.2020

Госдеп и Тихановская обсудили "укрепление демократии" в Белоруссии

25 августа 2020,

Госдепартамент США рассказал, что обсуждали в Вильнюсе замглавы ведомства Стивен Биган и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.



Как сообщает Госдеп, Биган встретился с Тихановской для обсуждения "ситуации в Белоруссии и того, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране", передает ТАСС.



Биган заверил Тихановскую в "приверженности США суверенитету и территориальной целостности Белоруссии". Также он заявил о "суверенном праве народа страны избирать своих собственных лидеров и определять свое будущее".



Замглавы ведомства обсудил Белоруссию с руководителями МИД и минобороны Литвы Линасом Линкявичюсом и Раймундасом Кароблисом.



Кроме того, он обсудил с властями Литвы "противостояние угрозам со стороны России и КНР, а также продвижение прав человека и демократии".



Напомним, сообщалось, что Биган с 24 по 27 августа отправится с визитом в Россию, Литву и на Украину.



Штаб Тихановской сообщал, что она в прошлый понедельник встретилась с замгоссекретаря США. Тихановская отметила, что оппозиция республики требует "беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа". Она сообщила заместителю госсекретаря США, что выборы в Белоруссии не были свободными.