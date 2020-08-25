В китайских "лагерях перевоспитания" не только уйгуры. Рассказ казашки из Синьцзяна

16:02 25.08.2020

Казашка Сайрагуль Сауытбай - одна из тех, кому довелось пройти через так называемые китайские "лагеря перевоспитания" в Синцзяне. В своей книге она рассказала о том, что пережила там.



Сайрагуль Сауытбай



Когда впервые видишь Сайрагуль Сауытбай, трудно поверить, что эта энергичная женщина с внимательным взглядом прошла через ад. До сих пор, несмотря на то, что бывшая госслужащая и директор нескольких дошкольных учреждений получила убежище в Швеции, она регулярно получает угрозы из Китая. У китайских властей длинные руки, но запугать себя она не дает: "Я чувствую, что обязана рассказать миру свою историю".



В 2017 году женщина попала в жернова китайской репрессивной машины. "Ее невероятная сила не должна позволить забыть, какие душевные муки она на самом деле испытывает", - рассказывает Александра Кавелиус, которая вместе с Сайрагуль Сауытбай написала первую книгу о так называемых "лагерях перевоспитания" уйгуров и других нацменьшинств в КНР. Книга называетcя "Главный свидетель". В ней Сайрагуль Сауытбай рассказала о том, что сама пережила в одном из таких лагерей.



"Культурный геноцид"



4 года назад 43-летняя Сайрагуль Сауытбай, рожденная в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, оказалась в китайском "лагере перевоспитания" в Синьцзяне. Официально китайские власти заявляют, что в этих лагерях перевоспитывают потенциальных исламских террористов, обучая их китайскому языку и культуре.



Сайрагуль Сауытбай представляет свою книгу



Сайрагуль Сауытбай, однако, рассказывает о массовых изнасилованиях там, фиктивных судебных процессах, о возможных врачебных экспериментах над людьми, в частности, с использованием медикаментов, а также о "черной комнате". Так она называет помещение, в котором стоит электрический стул для пыток заключенных.



По словам Сайрагуль Сауытбай, ее тоже мучили в этой комнате до тех пор, пока она не лишалась чувств. Официально Синьцзян называется автономным уйгурским регионом, Сауытбай говорит о "самой большой в мире тюрьме под открытым небом". По оценкам правозащитников, существует около 1200 подобных лагерей, в которых содержат около миллиона заключенных. Синолог Адриан Ценц (Adrian Zenz) в интервью Tagesschau.de в 2019 году заявил: "Там происходит что-то невероятное. Систематическое интернирование целого этнорелигиозного меньшинства по своему масштабу, вероятно, самое крупное после Холокста".



Проект "Нового шелкового пути"



Исторически сложилось так, что казахи живут не только в Казахстане, но и в Монголии, и на северо-западе КНР. Сайрагуль Сауытбай - одна из 9 детей семьи кочевников, которые вместе со своими стадами овец жили в степи, перемещаясь с места на место. В 1980 году ее родители и еще несколько семей кочевников осели на берегу реки.



В Синьцзяне живут представители разных национальных меньшинств, в том числе уйгуры и казахи



Однажды там появились китайцы и открыли первую лавку, в которой можно было купить разные товары. Это было только началом. Пока оседлые казахи осознали, что произошло, приезжие китайцы уже начали строить в этом месте плотины, огромные фабрики и превратили реку, источник жизни местного населения, в "вонючую сточную канаву", вспоминает Сайрагуль Сауытбай.



Китай стремительно развивается и реализует свои крупные экономические проекты. Один из них - "Новый шелковый путь". Он проходит через северо-запад страны. Синьцзян означает "новая граница", и этот регион очень важен с геополитической точки зрения. Здесь находится около одной пятой разведанных в КНР запасов нефти, газа и угля. Для этнических групп эта территория по-прежнему остается Восточным Туркестаном.



Жестокий "культурный обмен"



Насколько безнадежно ее положение Сауытбай поняла в 2016 году. В детском саду ее сыну заклеили рот пластырем, чтобы он не говорил по-казахски. Это послужило причиной того, что муж с двумя детьми решил уехать в Казахстан. В скором времени к ним должна была приехать и Сайрагуль. Но своих детей ей было суждено увидеть еще не скоро. Сначала власти отобрали у представителей мусульманского этнического меньшинства загранпаспорта. Затем началась так называемая программа "культурного обмена и дружеской помощи".



8 дней в месяц казахи, уйгуры и представители других нацменьшинств должны были жить в семье китайцев, чтобы изучать их культуру. Но на деле, как рассказывает Сауытбай в своей книге, все это выглядело иначе. Большинство представителей нацменьшинств оказались в роли рабов в китайских семьях. Мусульман заставляли есть свинину. Женщин принуждали к интимным отношениям с "хозяином". Всю работу, которую выполняли "рабы", китайцы фотографировали и отправляли властям, а также часто выставляли в интернет, чтобы высмеять и унизить.



Слежка, пытки, изнасилования



С 2016 года, когда открылись первые китайские "лагеря перевоспитания" , не проходило и дня, чтобы в деревне, где жила Сайрагуль, кто-то не исчезал. Причин, по которым забирали людей, никто не знал. Но это могло коснуться каждого. Поэтому в каждом доме на такой случай у двери висел пакет с вещами первой необходимости. Однажды пришли и за Сайрагуль. Ее как учителя забрали в лагерь, чтобы она преподавала там китайский и учила заключенных пропагандистским песням. В камере, куда поместили женщину, был бетонный пол, стены и 5 видеокамер под потолком. На 16 квадратных метрах ютились 20 человек. На заключенных была униформа и наручники. Все они были наголо обриты.



Здесь может находиться один из китайских лагерей перевоспитания



В юности Сайрагуль изучала медицину. Поэтому ее заставляли также работать в больнице при лагере, где она стала свидетелем того, как заключенным давали медикаменты без надобности, вероятно, проводя над ними врачебные эксперименты, чтобы, например, сделать женщин бесплодными.



А на одном из собраний Сайрагуль была свидетелем того, как охранники насиловали молодую женщину на глазах у 200 заключенных. Тот, кто проявлял сочувствие к ней, сам становился объектом унижений и пыток.



Тяжелая травма



После 5 проведенных в лагере месяцев Сайрагуль отпустили. Она сбежала в Казахстан, где спустя 2,5 года встретилась со своим мужем и детьми. Но поскольку она пересекла границу незаконно, ей там не предоставили убежище. Позднее Швеция согласилась принять Сайрагуль и ее семью, предоставив им убежище.



43-летняя Сайрагуль Cауытбай со слезами на глазах говорит о том, что значит для нее обретенная свобода. Она благодарна этой стране. В Швеции она вместе с мужем учит язык. Дети ходят в школу. Но контактировать со своими родственниками в Синьцзяне ей нельзя.



Травматические переживания не дают женщине покоя. В своей книге Сайрагуль Сауытбай пишет: "С тех пор, как я побывала в лагере, я порой не могу даже сама взобраться на кровать. В камере я слишком долго спала на холодном бетонном полу и теперь у меня ревматизм. В свои 43 года я стала больным человеком, хотя до лагеря была совершенно здорова".