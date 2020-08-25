Корейцы в центре Ташкента выкопают озеро и соорудят "грандиозное побережье Seoul Mun"

16:03 25.08.2020

Dream City презентовал грандиозный проект коммерческой недвижимости Seoul Mun



На побережье Seoul Mun от Dream City расположатся коммерческие помещения для магазинов, ресторанов, кафе и прогулочные аллеи.



20 августа в офисе продаж компания Dream City Development представила новый грандиозный проект - побережье Seoul Mun. Мероприятие прошло с соблюдением всех рекомендаций по санитарно-эпидемиологической безопасности.



Seoul Mun с корейского языка дословно переводится, как "Сеульские ворота". Это специальный проект досуговой архитектуры и продуманной коммерческой недвижимости на побережье водоема Бурджар в центре Ташкента. Он вдохновлен давним партнерством и дружбой Узбекистана и Южной Кореи. "Сеульские ворота" являются символом объединения лучшего опыта двух стран.



Офис Dream City на время старта продаж и презентации проекта превратился в живую инсталляцию, вдохновленную культурой Кореи. Архитектурные мотивы традиционных зданий, стихия воды, практичный и бережный подход к окружающей среде - все это можно увидеть своими глазами в офисе продаж.



На входе гостей встречали девушки в традиционных нарядах и предлагали угощения.







В центре демонстрационного зала расположился масштабный макет проекта Seoul Mun. Побережье располагает 22 тысячами кв. м коммерческих помещений с террасами на открытом воздухе.



Здесь посетители уже сегодня могут представить, как будут выглядеть панорама побережья, прогулочные зоны, ритейл-помещения и устроена удобная инфраструктура объекта.



Директор отдела продаж и его заместитель, а также менеджер по стратегическому развитию Dream City Development рассказали гостям о концепции, разработанной вместе с рядом топовых мировых экспертов по коммерческой недвижимости Knight Frank и Cushman & Wakefield.



Компания Dream City предлагает не откладывать визит и приглашает всех открыть максимум возможностей для бизнеса на территории грандиозного проекта Seoul Mun уже сегодня. Первые покупатели уже приобрели коммерческую недвижимость по выгодным ценам.



Дополнительную информацию можно получить на сайте seoulmun.uz или по телефону: (+998) 71?202?22?22.



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